To omkommet og flere hundre skadd etter jordskjelv i Japan

Nok en naturkatastrofe har rammet Japan. Etter en sommer preget av dødelige oversvømmelser, tyfoner, jordskjelv og hetebølger.

Torsdag morgen våknet japanerne i den nordlige delen av landet opp til oppsprukne veier og begravde hus. To mennesker er bekreftet omkommet, minst 32 er savnet og 125 skal være skadd etter det kraftige skjelvet som rammet den nordlige øya Hokkaido.

LETER: Redningsarbeidere leter etter mennesker i ødelagte hjem i Japan. Foto: Kyodo / Reuters

Fanget uten strøm

Nesten tre millioner husholdninger er uten strøm, ifølge Hokkaido Electric Power. Samtidig er den internasjonale flyplassen i Chitose stengt og mer enn 200 flyginger kansellert, ifølge nyhetsbyrået Kyodo. Alle togavganger på øya er inntil videre innstilt.

– Den elektriske forsyningen stoppet til kjernekraftverket, men det kan fungere uten ekstern strømforsyning i en uke, sier statssekretær Yoshihide Suga.

KRAFTIG SKJELV: Det ett minutter lange skjelvet rakk og skape store ødeleggelser på øya Hokkaido. Foto: Jiji Press / AFP

Det meldes om flere branner og større jordskred etter jordskjelvet og de påfølgende etterskjelvene, men det er ikke utstedt tsunamivarsel.

Japanske medier opererer med ulikt antall skadde, men bare i regionshovedstaden Sapporo er minst 87 personer skadd, ifølge Kyodo.

Setter inn militæret

Bilder fra Sapporo viser store sprekker i gatene og ødelagte hus etter skjelvet som skal ha var i nesten ett minutt.

Nå er 4000 soldater satt inn for å hjelpe til med redningsarbeidet. Japans statsminister Shinzo Abe forsikret under en pressekonferanse at de kan sette inn 25.000 soldater dersom de blir nødvendig.

FLERE DØDE: To personer er bekreftet omkommet og mer enn 125 er skadd etter jordskjelvet som rammet den nordlige delen av Japan torsdag. Foto: AP / AP

– Regjeringen vil jobbe samlet for en rask gjenoppbygning, mens den høyeste prioritet vies innsatsen for å redde menneskeliv, sa Abe under pressekonferansen.

I morgentimene har flere helikoptre fløyet et titalls mennesker i sikkerhet. Flere etterskjelv fortsatte torsdag morgen som ifølge Japans meteorologiske institutt kan utgjøre en risiko den neste uken. De advarer innbyggere for den økte risikoen for at bygninger kan kollapse nær episenteret til jordskjelvet.

ETTERSKJELV: Flere etterskjelv veltet trær og forårsaket jordras i Japan torsdag morgen. Nå advarer myndighetene mot den kommende ukens etterskjelv. Foto: Jiji Press / AFP

Skjelvet ble målt på 62 kilometers dybde sørøst for regionshovedstaden Sapporo. Ifølge japanske myndigheter hadde skjelvet en styrke på 6,7, mens det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har målt det til 6,6.