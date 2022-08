Tilleggsdom på 35 år for mannen som filmet drapet på Arbery

23. februar 2020 var 25 år gamle Ahmaud Arbery på joggetur i nabolaget sitt utenfor kystbyen Brunswick i Georgia i USA. Arbery, som var afroamerikaner, ble stoppet av to hvite menn, Gregory og Travis McMichael, som skjøt og drepte Arbery.

Filmet drapet

William «Roddie» Bryan, som var naboen til Gregory og Travis Mc Michael, filmet drapet. Han la filmen ut på sosiale medier i mai, to og en halv måned etter hendelsen. De to mistenkte mennene ble først pågrepet av politiet to dager etter at videoen ble lagt ut, tre måneder etter at de drepte Arbery. De ble begge dømt til livsvarig fengsel.

DREPT PÅ JOGGETUR: Ahmaud Arbery var ubevæpnet da han ble drept på en joggetur i nabolaget sitt. Foto: HANDOUT / Reuters

William Bryan ble pågrepet noen dager senere. Han ble også dømt til livsvarig fengsel Mandag fikk han en tilleggsdom på 35 år for hatkriminalitet. Også far og sønn fikk symbolske tilleggsdommer.

Engasjerte seg i saken

Drapet førte til sterke reaksjoner over hele USA.

Joe Biden, som da var presidentkandidat, engasjerte seg sterkt i saken. Også daværende president Donald Trump uttalte seg om drapet, og kondolerte overfor Arburys foreldre.

Lokale politimyndigheter fikk kraftig kritikk i kjølvannet av videoen, og etterforskningen ble derfor overført til myndighetene i Georgia. Der ble mennene dømt.

Bryan insisterte på at han var uskyldig, og at han bare filmet det som skjedde.