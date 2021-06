Tigray: Gikk i 12 dager for å redde sitt nyfødte barn

Hun fødte barnet sitt hjemme.

Før hun gikk i 12 dager, svak etter fødselen og av sult, for å få sin underernærte datter til en medisinsk klinikk.

– Hun overlevde fordi jeg bar henne nær magen, og fordi jeg gjemte meg gjentatte ganger under den utmattende reisen, sier Abeba Gebru (37) til AP.

Hun kommer fra den lille landsbyen Getskimilesley og er en av dem som har klart å komme seg til medisinsk hjelp i byen Abi Adi rundt 100 kilometer vest for regionhovedstaden Mekele i Tigray.

Hun har på seg en amulett på det venstre håndledd for hell og lykke, og forteller at eritreiske soldater stjal maten hennes, og at hun ble avvist ved en veisperring da fødselen nesten var i gang.

Abeba Gebru og datteren får nå hjelp. Foto: Ben Curtis / AP Foto: Ben Curtis / AP

– Vi har aldri sett problemer som dette. Vi flytter fra sted til sted, med veldig lite mat, sier hun.

Sykepleierne sier at både moren og barnet vil overleve.

Men i Tigray er 350.000 mennesker nå i akutt fare for å sulte, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).

FN advarer om at det er fare for hungersnød, og at 30.000 barn risikerer å dø av underernæring.

14 år gamle Adan får hjelp til å sitte oppreist i sykesengen. Foto: Baz Ratner / Reuters Foto: Baz Ratner / Reuters

Gjemte seg i hule i flere måneder

Ett av barna som er rammet av matmangelen er 14 år gamle Adan.

Han pleide å være «sterk som en løve» før han måtte søke tilflukt i en hule i flere måneder.

Det forteller onkelen hans, Tedesse Aregawi, til nyhetsbyrået Reuters.

Da gutten ble innlagt på sykehus i byen Adigra i Tigray-regionen i mars, veide han bare 14,9 kilo.

Det er rundt en tredjedel av det som er normal vekt for en gutt på hans alder.

14 år gamle Adan veide bare 14 kilo da han ble innlagt på sykehus. Foto: BAZ RATNER / Reuters Foto: BAZ RATNER / Reuters

– Vi gjemte oss og bodde i en hule i mer enn tre måneder på grunn av krigen, sier Aregawi.

– Vi spiste bare stekt bygg. Seks mennesker døde og vi måtte begrave dem om kvelden fordi det ikke var mulig å gjøre det på dagtid, sier han.

Han forteller at de verken hadde tilgang på vann, strøm eller medisinsk hjelp.

– Siden vi ikke hadde noe vann, måtte vi gå en hel dag og hente vann på skuldrene. Vi drakk det samme vannet som kyrne drikker, sier han.

– Dette er en gutt på 14 år. Han gikk i åttende klasse. Han pleide å være sterk, like sterk som en løve. Han var håpefull og trodde han kunne vokse opp og oppnå det gode i livet. Men på grunn av mangel på mat, sult og tillit, er han der han er nå.

Den 4. mai henviste sykehuset Adan til en annen helseinstitusjon.

Reuters har siden ikke klart å nå familien for å finne ut hva som har skjedd med ham.

Veisperringer stanser hjelp

Røde Kors deler WFPs bekymring over mattilgangen i Tigray.

– Situasjonen har blitt mer og mer prekær, sier Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver for Afrika-regionen i Norges Røde Kors til NRK.

– Ikke bare på grunn av de intense kampene i begynnelsen, men fordi det i etterkant har vært veldig vanskelig med tilgang. Med flere små konflikter rundt om i nordlige Etiopia, sier han.

Broers forteller at konflikten har ødelagt jordproduksjonen og andre lokale måter å lage mat på.

Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver for Afrika-regionen i Norges Røde Kors.

– Bøndene har fått ødelagt gårdene sine. Kyr er stjålet eller mistet på grunn av angrep fra væpnede grupper, sier han.

På grunn av mangel på tilgang til disse stedene har de heller ikke kunnet få hjelp utenfra.

– Det er veisperringer over hele nordlige Etiopia, fra flere forskjellige væpnede grupper, sier Broers.

Over 1.6 millioner mennesker er internt fordrevne bare i Tigray, ifølge Røde Kors. Flesteparten av disse har flyktet fra bygda til byene, der de bor under veldig dårlige kår.

– Det er mangel på ordentlige leirer, og de bor i alt fra skoler til stadioner og nabolag der de får hjelp av lokalbefolkningen, sier han.

– Det er også andre ting som er vanskelig i Tigray som seksuell og kjønnsbasert vold, det har vi fått mange rapporter om. Og det skaper store psykologiske og menneskelige problemer.