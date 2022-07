Tetsuya Yamagami (41) innrømmer å ha skutt eks-statsminister Shinzo Abe

Den tidligere japanske statsministeren Shinzo Abe ble skutt to ganger under en tale i byen Nara, idet han drev valgkamp for Det liberaldemokratiske partiet.

Hendelsen fant sted klokken 11.30 på fredag formiddag, lokal tid.

Abe fikk flere blodoverføringer et forsøk på å redde livet hans, men døde likevel få timer senere på sykehuset.

Skuddsåret rakk helt inn til hjertet, ifølge en lege ved sykehuset.

41 år gamle Tetsuya Yamagami innrømmer å ha skutt Abe, melder Reuters. Mannen er en tidligere soldat og har forklart at han holdt nag mot en organisasjon som han mente at Abe var en del av, men det skal ikke ha noe med hans politikk å gjøre.

Mannen skal ha vært rolig og følelsesløs under avhør.

Video av attentatet og pågripelsen. Du trenger javascript for å se video. Video av attentatet og pågripelsen.

Statsminister Fumio Kishida fordømmer angrepet på det sterkeste.

– Jeg finner ikke ord for å beskrive dette, sier han, ifølge AFP.

Shinzo Abe har vært statsleder i Japan under to perioder. Han regnes som en av de viktigste politikerne i Japan i moderne tid.

Statsminister Fumio Kishida er rystet over angrepet. – Jeg mangler ord. Jeg gir mine dypeste kondolanser og ber for at hans sjel vil hvile i fred, sier en emosjonell Kishida, ifølge AFP. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Våpenet var hjemmelaget

Hendelsen skjedde mens Abe drev valgkamp i forkant av helgas valg til det øverste huset i nasjonalforsamlingen.

Bilder fra stedet viser Abe på en scene, før det høres et kraftig smell, med påfølgende røyk. Rett etter smellet ble gjerningspersonen lagt i bakken av sikkerhetspersonell.

Shinzo Abe på talerstolen i forbindelse med et valgkamparrangement kort tid før han ble skutt. Foto: AP

Ifølge vitner på stedet lagde drapsvåpenet en så høy lyd at det kan sammenlignes med en eksplosjon.

– Han falt ikke sammen etter det første skuddet, men så kom et høyt smell. Det andre skuddet var mer synlig, du kunne se gnisten og røyken, forteller et vitne.

Yamagami Tetsuya da han ble pågrepet. Foto: AP

Våpenet skal være hjemmelaget og bestå av to rør pakket inn med gaffateip, skriver avisa Kyodo.

Japan har strenge våpenlover og blir ansett som et av de tryggeste landene i verden.

Drapsvåpenet blir beskrevet som hjemmelaget og som «to rør pakket inn i gaffateip». Foto: Skjermdump / AP

Tidligere soldat pågrepet

Forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og japan-ekspert, Petter Lindgren, skildrer hendelsen som rystende.

– Japan er et utrolig fredelig og lite voldelig samfunn. «Sjokkerende» er vel det beste ordet å beskrive det med, sier Lindgren.

Den pågrepne gjerningsmannen Tetsuya Yamagami er tidligere soldat i marinen. Han sluttet i de japanske selvforsvarsstyrkene i 2005, etter tre år i tjeneste.

Politiet i Nara i Japan fant flere våpen og eksplosiver da de ransaket hjemme hans.

En mann, som trolig er Shinzo Abe, føres inn på sykehus i Kashihara i Nara-regionen. Foto: KYODO / Reuters

Delte meninger om Abe

Shinzo Abe var Japans lengstsittende statsminister da han gikk av for to år siden på grunn av helseproblemer. Han var også leder for regjeringspartiet LDP.

Han var en konservativ politiker som kjempet for å bygge et mer aktivt militære og omgjøre Japans pasifistiske grunnlov.

Ekstranummer av avisa Yomiuri Shimbun med nyheter om skytingen selges på gata i Japan. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Forsker og japan-ekspert Petter Lindgren sier mange har vært delt i synet på Abe.

– Mange har støttet ham i å reformere det japanske samfunnet og synes han var en god statsminister. Andre var sterke motstandere av forsøkene på å utvide selvforsvarsstyrkenes rammer, sier han.

Fakta om Shinzo Abe Ekspandér faktaboks Født 21. september 1954

Gift med Akie Abe fra 1987

Er Japans lengstsittende statsminister

Regjeringsperioder: 2006–2007, og 2012–2020. Gjenvalgt 2014 og 2017

Partileder for det liberaldemokratiske partiet LDP i samme periode

Avgangen i 2020 ble knyttet til et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en sykdom som førte til hans avgang som statsminister også i 2007

Hans far var Shintaro Abe, tidligere toppolitiker for LDP, og hans mor var Yoko Kishi, datter av tidligere statsminister Nobosuke Kishi

Abe er utdannet statsviter ved Seikei University (1977) og studerte i 1978–79 engelsk og politikk ved University of Southern California

Shinzo Abe var den lengstsittende statsministeren etter andre verdenskrig og regnes som en av de viktigste politikerne i Japan i moderne tid. Foto: Shizuo Kambayashi / AP

Drapet ryster verden

Ledere over hele verden uttrykker sorg, sjokk og forferdelse over hendelsen.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier at tankene er med Abes familie og det japanske folk. USAs ambassadør i Japan, Rahm Emanuel, sier at han er trist og sjokkert. Han beskriver Abe som en enestående leder og en urokkelig alliert av USA.

Tysklands forbundskansler sier at han er forferdet over nyhetene om Abes død.

– Dette dødelige angrepet har rystet meg og gjort meg utrolig trist. Jeg gir min dypeste sympati til hans familie, min kollega Fumio Kishida og våre japanske venner, skriver Scholz på Twitter.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg beskriver Japans tidligere statsminister som en forsvarer av demokratiet, og en venn og kollega over mange år. Tidligere statsminister Erna Solberg er rystet.

Høyre-leder Erna Solberg sier at hun er rystet over angrepet. Her avbildet med Shinzo Abe på klimatoppmøte i Paris i november 2015. Foto: Eivind Molde / NRK

EU-rådets president Charles Michel kaller det for et feigt angrep.

– Abe er en sterk forsvarer av demokratiske verdier, skriver Michel i sine sympatierklæringer.

I Brasil har president Jair Bolsonaro beordret en tre dager lang landesorg. Bolsonaro har uttrykt at han er «rasende og trist».