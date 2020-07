Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kalde gufs farer gjennom gangen på helsesenteret i Delft utenfor Cape Town. Quitash Lewin sitter på en pinnestol og venter med to kollegaer som også er helsearbeidere.

Det er vinter, og den rå lufta siger inn gjennom dører og vinduer. Lewin er redd for at familien hennes skal bli smittet av covid-19-viruset.

– Jeg har en gutt på to år og bor sammen med eldre familiemedlemmer. Jeg jobber her på helsesenteret og er redd for at de skal bli smittet. Kanskje kan vaksinen de tester her i dag beskytte meg og familien min mot covid-19, sier Lewin.

Quitash Lewin må gjennom en rekke tester som deltager i den nye studien. Her tar en helsearbeider blodprøver av henne. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Beskytter immunforsvaret

Hun er en av tusen helsearbeidere som deltar i en ny undersøkelse i Sør-Afrika. Målet er å finne ut om BCG-vaksinen kan redusere sannsynligheten for å bli smittet, eller minske symptomene for dem som allerede har covid-19-viruset.

Caryn Upton leder vaksineprosjektet i Sør-Afrika. Målet er å vaksinere tusen helsearbeidere. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Bacille Calmette-Guerin, eller BCG, gis vanligvis mot tuberkulose. Vaksinen har også vist seg å kunne ha en effekt mot koronaviruset.

– Undersøkelser har vist at det har vært en tydelig nedgang i halsinfeksjoner hos personer som fikk BCG-vaksinen i motsetning til de som ikke hadde blitt vaksinert. Dette gjaldt for alle aldre, fra babyer til eldre. Nedgangen var på 75 prosent.

Det sier Caryn Upton som leder vaksineundersøkelsen hos det private selskapet TASK.

– BCG-vaksinen har vist seg å styrke immunforsvaret. Derfor håper vi at den også kan ha en effekt mot covid-19, sier legen.

Selskapet TASK tester om BCG-vaksinen kan ha en effekt mot koronaviruset i laboratoriet ved Stellenbosch University i Sør-Afrika. Foto: MIKE HUTCHINGS

– Ingen klare bevis

Forskere i Nederland og Australia undersøker også om vaksinen kan ha en effekt mot covid-19. Microsoft-grunnlegger Bill Gates er blant dem som har støttet prosjektet i Australia med 10 millioner dollar.

Likevel skriver Verdens helseorganisasjon på sine nettsider at det ikke finnes klare bevis for at vaksinen fungerer mot koronaviruset.

– Hvorfor utfører dere likevel denne testen?

– Vi ønsker å finne ut om den har noen effekt eller ikke. Da er begge svar relevante. Hvis BCG-vaksinen kan utelukkes så er det også nyttig informasjon, sier Upton.

I Norge var BCG-vaksinasjon påbudt for alle i aldersgruppen 12–14 fra 1947 til 1995. Fram til 2009 inngikk vaksinen i vaksinasjonsprogrammet for alle ungdommer. Fra 2009 er det bare spedbarn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose som får vaksinen.

Sørafrikanske helsearbeidere har testet tusenvis for covid-19 under pandemien. Samtidig har de også undersøkt mange for hiv og tuberkulose, som kan gjøre dem sårbare for smitte av koronaviruset. Foto: Jerome Delay

Sprøytestikket

Det har blitt Quitash Lewin sin tur til å komme inn på det provisoriske legekontoret der undersøkelsen foregår i dag.

Halvparten av deltakerne får BCG-vaksinen, den andre placebo. Vaksinen gis vanligvis mot tuberkulose, som kan være en alvorlig sykdom hvis den ikke blir behandlet. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Lewin får en rekke spørsmål fra en helsearbeider. Hun må ta blodprøver, og vekt og høyde blir målt.

Så får hun et sprøytestikk i armen. Halvparten av de tusen deltakerne får vaksinen mot tuberkulose, og resten får placebo.

Tuberkulose er et stort problem i Sør-Afrika. Hvert år dør rundt 89 000 mennesker av sykdommen som i de fleste tilfeller oppstår i lungene. Det er ti personer i timen.

– Sør-Afrika egner seg godt til en slik undersøkelse, fordi alle barn får vaksinen når de blir født. Derfor revaksineres alle testdeltakerne. Dersom vi får en effekt av vaksinen har vi også mange tilgjengelige doser, sier Upton.

Alle barn i Sør-Afrika vaksineres mot tuberkulose når de blir født. Hvert år dør rundt 89 000 mennesker av sykdommen i Sør-Afrika. Foto: RODGER BOSCH

Billig våpen

Hvis teamet lykkes med å påvise at vaksinen har en effekt mot covid-19, kan det føre til et billig våpen i kampen mot viruset. Det koster rundt tjue norske kroner å vaksinere ti personer med BCG-vaksinen.

– Effekten varer trolig bare ett til to år. Hvis vi ser positive resultater vil BCG-vaksinen bli en behandling som minsker symptomer eller styrker immunforsvaret. Det blir ingen vaksine mot covid-19, sier Caryn Upton.

Ved siden av er Quitash Lewin ferdig med sin del av testingen. Helseteamet skal følge henne opp framover.

På armen har hun noe som likner et myggestikk fra sprøyta hun nettopp har fått. Lewin tar på seg genseren og går ut døra til helsesenteret. Det regner fra en grå himmel og hun går hutrende mot minibussen som skal bringe henne hjem til familien.

– Viruset sprer seg her i Sør-Afrika nå, og jeg er redd for at de skal bli smittet av koronaviruset. Jeg håper virkelig at vaksinen kan hjelpe meg til å få et sterkere immunforsvar, slik at jeg og familien holder oss friske, sier Lewin.