Telenor-sjefen om Myanmar: – Trist at de går et steg tilbake

– Vi gikk inn i Myanmar i 2014, og har vært en del av demokratiseringsprosessen i landet. Det er trist at de går et steg tilbake nå, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor på presentasjonen av selskapets ferske kvartalsrapport.

Brekke sier han håper på en fredelig løsning på situasjonen som har oppstått i landet.

Natt til mandag skjedde et militærkupp i Myanmar. Det skjedde da parlamentet skulle ha sin første arbeidsdag siden valget for snart tre måneder siden.

Hæren har tatt kontroll over landet, og innført unntakstilstand i et år. De sier de vil gi fra seg makten igjen etter et nytt valg.

Telenors tjenester oppe igjen

Flere folkevalgte er arrestert eller satt i husarrest. 400 folkevalgte er sperret inne i et boligområde i Myanmars hovedstad Naypyidaw.

Også Myanmars leder Aung San Suu Kyi er arrestert. Suu Kyi ble tildelt fredsprisen i 1991. Det politiske partiet hun er leder av har bedt om at hun løslates, melder Reuters.

Aung San Suu Kyi er leder i Myanmar. Landet ble natt til mandag utsatt for et militært statskupp. Foto: Markus Schreiber / AP

Ifølge Dagens Næringsliv er Telenor blant de største utenlandske investorene i landet.

I kjølvannet av kuppet ble det meldt om at Telenors tjenester i Myanmar var nede. I flere av landets byer var telefon- og internettforbindelsen brutt.

Tirsdag sier Brekke at tjenestene til Telenor er oppe igjen.

– Fokuset vi har nå er å sikre at våre ansatte er trygge, og også å tilby våre kunder tjenester og nettverk. Nettverket er oppe, distribusjonen er oppe, og vi betjener kundene, sier han.

Militæret har sperret av store områder etter kuppet, blant annet rundt parlamentet. Foto: Stringer / Reuters

FNs sikkerhetsråd skal møtes

Ifølge hæren skjedde kuppet fordi det var valgfusk under valget som ble avholdt i november. Da vant Suu Kyis parti et stort flertall i parlamentet, skriver AP.

Reuters skriver at USA har truet med å gjeninnføre sanksjoner mot landet. FN fordømmer angrepet, og ber om at de arresterte løslates. Det samme gjør EU, Australia, India og Japan.

Norges statsminister Erna Solberg skrev mandag på Twitter at hun støtter folkets ønske om demokrati.

FNs sikkerhetsråd skal tirsdag holde et krisemøte om Myanmar etter militærkuppet, melder AFP.

Aung San Suu Kyi har tidligere vært i husarrest for å «true statens sikkerhet» flere ganger.

Telenor investerte i Myanmar etter at hun ble løslatt fra husarrest, og det ble gjennomført delvis frie valg i Myanmar.