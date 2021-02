– Jeg frykter at folk kan bli provosert og sinte, og protestere i gatene. Da vil militæret sende ut soldater for å slå ned på dette. I verste fall kan mennesker bli drept, sier Aye Chan.

Redaktøren for TV-stasjonen DVB er for øyeblikket i Norge, der han spent følger med på situasjonen i hjemlandet Myanmar.

Hæren har tatt kontroll over landet. Hærsjef Min Aung Hlaing skal være fungerende president, erklærer hæren, som innfører unntakstilstand i ett år.

Myanmars leder Aung San Suu Kyi, landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer er pågrepet. Det samme er lokale ministre i en rekke delstater og flere aktivister.

– De har også stengt ned flesteparten av landets TV-kanaler, inkludert vår egen. Internett og telefonlinjene har vært av og på gjennom hele morgenen, sier Aye Chan.

FRYKTER VOLD: Aye Chan Naing sier han frykter at hæren nå vil slå hard ned på demonstranter og at det i verste fall vil ende opp at mennesker blir drept i hjemlandet. Foto: Jonas Sætre / NRK

Ventet ikke kupp

Fra sine kolleger og kjente i hjemlandet får han rapporter om en kaotisk situasjon.

– Jeg hører nå fra kolleger at folk begynner å få panikk. De hamstrer mat og det er lange køer ved minibankene der folk prøver å ta ut penger. Det høres ut som om det er kaos i gatene. Spesielt i hovedstaden Yangon, sier redaktøren.

De siste dagene har det vært økt spenning mellom den sivile regjeringen og hæren. Hæren, som også er kjent som «Tatmadaw», påstår at valget i høst var preget av fusk, selv om det ikke er lagt frem noen bevis på det.

Likevel er Aye Chan Naing overrasket over at kuppet nå har funnet sted.

– Jeg ventet egentlig ikke dette. De siste dagene har det vært en del rykter, og noen signaler fra militæret. Men på lørdag roet de ned situasjonen og uttalte at ikke ønsket å ta makten. Folk har vært avslappet med tanke på et mulig kupp, så det kom litt ut av det blå, sier han.

FEIRER: Tilhengere av hæren feirer i gatene i Yangon etter at det ble kjent at kuppet har funnet sted. Foto: Thein Zaw / AP

– Vil feste sitt grep om makten

Han mener påstandene om valgfusk kun er et påskudd fra hæren i landet for å ta makten tilbake fra de folkevalgte.

– Det har ikke vært noe bevis for dette, og valgkommisjonen som har som ansvar for å kontrollere dette har ikke gått videre med gransking som følge av manglende bevis, sier Aye Chan.

– Hæren har mye makt fra før og vil ha enda mer. Det får de nå, og jeg tror de kommer til å endre grunnloven og feste sitt grep om makten i enda større grad. Da vil de sannsynligvis tillate et nytt valg, men opposisjonen vil være kneblet.

– I sjokk

Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning sier han er i sjokk over det som har skjedd. Han hadde aldri trodd at militæret ville våget å gjøre dette.

– Aung San Suu Kyi vant valget overlegent. Partiet til det militære fikk bare 33 seter ved valget og påstander om valgfusk er blitt tilbakevist, sier han.

Han er svært usikker på hva folk vil gjøre nå og sier han lurer på hvor lenge de militære kan holde det gående nå.

– Det er vanskelig å forestille seg at det kan komme noe godt ut av dette, sier Tønneson. Han sier det er vanskelig å forestille seg at de militære vil lykkes med dette nå.

Tønneson sier han nå ikke får kontakt med venner og kolleger i landet fordi internett og telefonnettet er nede.

SJOKKERENDE: Stein Tønneson ved Institutt for fredsforskning trodde ikke militæret våget å gå til dette skrittet. Foto: PRIO

Bondevik: – Suu Kyi måtte samarbeide med de militære

– Dette viser hvor skjørt og begrenset demokratiet i Myanmar har vært. Dette er forferdelig tragisk. Jeg føler det nesten som en sorg. Det må fordømmes på det sterkeste, sier Kjell Magne Bondevik til NRK.

Han er leder for Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og har i mange år jobbet for mer frihet og demokrati i Myanmar.

Bondevik sier at har lagt merke til at Aung San Suu Kyi var forsiktig overfor de militæret.

TRAGISK: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier til NRK at kuppet viser viser hvor skjørt og begrenset demokratiet i Myanmar har vært. – Dette er forferdelig tragisk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Han sier hun flere ganger har bedt om tålmodighet når det gjelder demokratiseringsprosessen i landet.

– Vi visste jo at militæret egentlig satt med makten og nå har de brukt den, sier han.

Det som nå skjer er et tilbakeskritt etter flere år med fremgang, mener han.

– Det har vært forbedringer når det gjelder menneskerettigheter. Men ting har vært skjørt og hun var nødt til å samarbeide med de militære for at de ikke skulle overta makten.

Han mener de har gjennomført et kupp nå for å stanse en videre demokratiseringsprosess i landet.