Landet som tidligere het Burma har vært preget av konflikt helt siden det ble uavhengig i 1948. I lange deler av landets historie har det vært under kontroll av militæret. Det fikk en sivil regjering i 2011.

Natt til mandag grep militæret inn på nytt. Det skjedde da parlamentet skulle ha sin første arbeidsdag siden valget for snart tre måneder siden.

I stedet for å bli tatt i ed, er folkevalgte arrestert eller satt i husarrest.

Forsvarssjefen var ventet å pensjonere seg i sommer. I stedet kuppet militæret makta under general Min Aung Hlaings ledelse. Foto: POOL / Reuters

Blant de arresterte er Myanmars leder Aung San Suu Kyi. Hun fikk Nobels fredspris for sin demokratikamp under militærdiktaturet.

Fakta om Aung San Suu Kyi Ekspandér faktaboks Født 19. juni 1945. Hennes far, general Aung San, var en ledende forkjemper for at det daværende Myanmar skulle løsrive seg fra kolonimakten Storbritannia. Han ble drept i 1947.

Utdannet seg i India og Storbritannia. Hun vendte i 1988 tilbake til hjemlandet, der hun ble generalsekretær i partiet Nasjonalligaen for demokrati (NLD).

I 1989 ble hun pågrepet for å ha «truet statens sikkerhet», og hun gikk etter dette inn og ut av husarrest fram til hun ble satt fri i 2010.

I 1990 vant NLD valget i landet, men de militære nektet å gi fra seg makten.

San Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991.

Ved suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen i 2012 ble hun innvalgt sammen med 42 partifeller.

Nasjonalligaen for demokrati (NLD) sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Grunnloven gir imidlertid landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Grunnloven hindrer også Aung San Suu Kyi i å bli president fordi hun har vært gift med en utenlandsk statsborger.

Suu Kyi har derfor fått en nyopprettet post som i praksis gjør henne til statsminister.

NLD vant valget i november 2020 etter å ha sikret seg 346 representanter i nasjonalforsamlingen. Det militærstøttede partiet USDP fikk 25.

Suu Kyi har fått krass internasjonal kritikk for ikke å ha stanset eller tatt avstand fra regjeringsstyrkenes offensiv mot den muslimske rohingya-minoriteten. (Kilde: NTB)

Kuppet er et tilbakeslag for det skjøre, unge demokratiet.

Hvorfor skjer dette nå?

Militæret sier at de tok tilbake kontrollen fordi regjeringen angivelig ikke tok anklager om valgfusk seriøst.

Militæret mener også det var uansvarlig å holde valget midt under koronapandemien.

Noen kommentatorer peker på intern maktkamp i militæret. General Min Aung Hlaing, Myanmars forsvarssjef, er ventet å pensjonere seg i sommer etter ti år som sjef.

Myanmars forsvarssjef skal pensjoneres ved fylte 65 år. Min Aung Hlaing fyller 65 i juli. Foto: POOL / Reuters

Kim Jolliffe forsker på forholdet mellom sivilt samfunn og det militære i Myanmar. Han sier til nyhetsbyrået AP at det kan ha vært kuppforsøk innad i militæret. Statskuppet kan ha vært senior-general Hlaings svar på å beholde makta internt, mener han.

Hvordan gikk valget?

Suu Kyis NLD-parti vant med stort flertall. De fikk 396 av 476 plasser i nasjonalforsamlingen.

Over 70 prosent av dem som kunne stemme møtte opp i november i fjor, ifølge valgkommisjonen. Et offisielt tall er ennå ikke klart.

Valget ble sett på som et nederlag for USDP-partiet, som støtter militæret.

De mente valget var preget av uregelmessigheter og juks, men ble ikke hørt.

Myanmars valgkommisjon avviste sa så sent som i forrige uke at det ikke er bevis for påstandene.

Militæret har blant annet hevdet at det var millioner av uregelmessigheter i valglistene i 314 kommuner, som åpnet for at det kunne stemmes flere ganger.

I fjor høst kunne president Win Myint stemme i valget. I dag er presidenten avsatt i et militærkupp. Foto: THET AUNG / AFP

Hvor stor kontroll har militæret?

Grunnloven fra 2008 fratok generalene noe makt, men ga dem også mulighet til å avsette den sivile regjeringen under en nasjonal krise.

Det er nettopp en slik krise de viste til i uttalelse på militærets Myawaddy TV. Der kom påstandene om at regjeringen ikke gikk videre på militærets påstander om valgfusk og at de burde utsatt valget i fjor høst for å stanse koronaviruset.

Militæret skrev grunnloven. Den gir generalene kontroll over sentrale departement og hver fjerde stol i parlamentet.

I praksis begrenses det sivile styret og utelukker en endring av grunnloven uten militærets støtte.

Hvem er pågrepet under militærkuppet?

Nyhetsstedet Irrawaddy melder at nasjonens leder Aung San Suu Kyi er pågrepet. Også landets president Win Myint er i militærets varetekt.

Kanalen viser til kilder i Suu Kyis parti og skriver at lederskapet er pågrepet, folkevalgte er i husarrest og regjeringsmedlemmer ute i regionene er tatt.

Politiske aktivister har laget en liste over folk de antar er arrestert. På lista står filmskapere, forfattere og kjente aktivister fra studentprotestene i 1988.

Det er ikke offisielt bekreftet at disse er pågrepet.

Plakaten vises i en protest utenfor Myanmars ambassade i nabolandet Thailand. Foto: Sakchai Lalit / AP

Hvem er de militære lederne som har tatt over?

Militæret har utpekt visepresident Myint Swe (69), en tidligere militæroffiser, som fungerende president i ett år. Han har overført alle fullmakter til forsvarssjef Min Aung Hlaing (64).

Forsvarssjefen skal, ifølge loven, tre til siden når han fyller 65 år. Det skjer i juli, men nå er det uklart om Min Aung Hlaing kommer til å gå av.

Militæret har lovet å overlevere makt til valgets vinner når valget holdes om ett år.

Fakta om Myanmar Ekspandér faktaboks Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India.

Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon.

Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge.

Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962.

I august 1988 slo regimet hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater.

I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet.

Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid.

NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015.

Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall.

Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.

Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh.

I en omfattende rapport konkluderer FN-etterforskere med at folkemordet mot de gjenværende rohingyaene fremdeles pågår. Over 390 landsbyer er ødelagt, og 10.000 mennesker er blitt drept så langt i konflikten, ifølge FN. (Kilde:NTB)

Kontrollposter på veien mot nasjonalforsamlingen. Innsettelsen i dag ble det ikke noe av. Foto: THAR BYAW / Reuters

Hva skjer videre?

Kuppet er allerede fordømt av FNs generalsekretær og flere land, som mener demokratiutviklingen og tilliten til militærets reformvilje er satt tilbake.

Internett og telefonlinjer er blokkert flere steder i landet.

Kontoer på sosiale medier er suspendert.

Flytrafikken internasjonalt og innad i Myanmar er stanset.

Menneskerettsorganisasjoner frykter at det slås ned på ytringsfriheten, journalister og de som er kritiske til militæret.

Flere land fjernet økonomiske straffetiltak da Myanmar gikk over til sivilt styre i 2011. Det er uklart om det kan bli aktuelt å gjeninnføre sanksjoner.

Det er ventet at folk samler seg i motstand mot militærkuppet, men også at militæret kan komme til å bruke makt mot fredelige protester.