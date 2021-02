Aung San Suu Kyi anholdt i Myanmar

– Vi har hørt at presidenten og landets leder er blitt pågrepet i Naypyidaw og at de ble fraktet bort av hæren, sier partiet NLDs talsmann Myo Nyunt.

De antar at hæren gjennomfører et kupp.

– Med situasjonen som vi ser utspiller seg nå, må vi anta at hæren gjennomfører et kupp, legger han til.

Pågripelsene fant sted tidlig mandag morgen.

– Jeg vil be folk om å ikke svare på dette med å gjøre noe overilt. Jeg ønsker at folk handler i henhold til loven, sier talsmannen til Reuters via telefon, og legger til at også han regner med å bli innbrakt.

Statsmedier får ikke kringkaste

Ifølge BBC er det soldater i gatene i hovedstaden Naypyitaw og i landets største by Yangon i morgentimene mandag. I hovedstaden er telefon- og internettforbindelse kuttet, melder kanalen.

Bare timer etter pågripelsene meldte statsmedier at de har tekniske problemer og klarer ikke å få sendingene på lufta.

– På grunn av kommunikasjonsproblemer vil vi informere om at de vanlige programmene til MRTV og Myanmar Radio ikke kan sendes, opplyste MRTV i et innlegg på Facebook.

Ledere fraktet bort

Soldater har også oppsøkt boligene til lederne i landets regioner og fraktet dem bort, ifølge familiemedlemmer.

Senere mandag var det ventet at landets nye nasjonalforsamling skulle tre sammen for første gang etter at NLD vant valget 8. november med stor margin. Men hæren hadde bedt regjeringen om å utsette sammenkallelsen, ifølge BBC.

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og landets mektigste person, hærsjef Min Aung Hlaing, utelukket ikke muligheten for at hæren kan ta makten. Frykten for kuppforsøk førte til advarsler fra verdenssamfunnet.