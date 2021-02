Taylor Greene: Republikanere som stemte mot meg er forrædere

11 republikanere støttet utestengningen, som ble vedtatt med 230 mot 199 stemmer i Representantenes hus i går.

Nå er hun den eneste folkevalgte uten noen plass i noen komité.

Les mer om avstemningen: Støttet konspirasjonsteorier - ble utestengt fra komitearbeid i Kongressen

Bakgrunnen for vedtaket var at Taylor Greene tidligere har støttet ekstreme konspirasjonsteorier, blant annet QAnon. Dessuten har hun delt og likt oppfordringer til vold mot kjente demokrater på sosiale medier.

I januar 2019 likte hun en kommentar på Facebook som sa at «en kule i hodet ville være en enklere måte» å bli kvitt demokratenes speaker i Kongressen, Nancy Pelosi, på.

Hun hevdet også at flere skoleskytinger har vært iscenesatt eller aldri har funnet sted, noe hun i de siste dagene har gått tilbake på.

I sin forsvarstale i Kongressen i går sa hun at «dette var utsagn som tilhører fortiden» og at hun ble» ledet til å tro på ting som ikke var sant».

Taylor Greene smilte seg gjennom det meste av pressekonferansen, også når hun fikk spørsmål om det var noen hun ville be om unnskyldning. Foto: Alex Edelman / AFP

Ber ikke om unnskyldning

I dag var det rigget for et møte med pressen utenfor Kongressen i Washington, D.C.

Hun ble spurt om hun ville be noen om unnskyldning for usanne påstander.

Helt konkret spurte en reporter om en episode der hun fotfulgte en ung mann, David Hogg, og anklaget ham for å være en feiging og villig til å bruke barn som barriere mot skoleskyting.

Hogg var en av de overlevende etter en skoleskyting i Parkland, Florida i 2018. 17 mennesker ble drept, og Hogg har siden vært en talsmann for strenge våpenlover.

Men Taylor Greene hadde heller ikke i dag noen unnskyldninger å komme med. Hun forsvarte seg med at Hogg «var voksen» da de møttes.

David Hogg (t.v.) deltar i en demonstrasjon for strengere våpenlover foran Kongressen, 25. mars 2019. Han mistet 14 av sine klassekamerater i skoleskytingen i Parkland året før. Foto: Michael Mccoy / Reuters

Et uromoment for republikanerne

Et stort flertall av republikanerne stemte altså mot å straffe Taylor Greene for ekstreme uttalelser og støtte til ekstreme kommentarer på sosiale medier.

Enkelte av dem deler kanskje noen av hennes standpunkter. Men mange styres av frykten for at velgerne vil reagere dersom egne partifeller bidrar til at hun sendes ut i kulden.

Det republikanske partiet er fortsatt i stor grad Trumps parti. I hvert fall kan ikke kongressrepresentanter som skal gjenvelges om knappe to år ta for gitt at det ikke er det.

Taylor Greene er en av Trumps fremste forsvarere i Kongressen. Hun mener fortsatt at Trump egentlig vant valget.

– Trump vant, stod det på ansiktsmaska da Taylor Greene kom til sitt første møte i Representantenes hus 3. januar. Foto: Erin Scott / Reuters

Men den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell, har sendt en klar melding til det mer tradisjonelle grunnfjellet i partiet.

En kamp om partiets identitet

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 11. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, sa McConnell.

McConnell beskrev meningene som Greene representerer som «en kreftsykdom i partiets rekker» og mente hun kom med «sprø løgner».

Mitch McConnell er leder for republikanerne i Senatet. Allerede før stormingen av Kongressen 6. januar hadde han bestemt seg for å godkjenne valget som ga seieren til Joe Biden. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Men hans kollega i Representantenes hus, Kevin McCarthy, våger ikke å være så klar. Han har tatt avstand fra ekstreme utsagn, men stemte mot å utestenge henne fra komitéarbeid.

– Du kan støtte QAnon, og du kan kjempe om vippestater. Men du kan ikke gjøre begge deler, sier demokratenes kampanjeleder i Representantenes hus, Sean Patrick Maloney.

Men innen mellomvalget i 2022 er det kanskje blitt klarere hvor partiet og velgerne står i forhold til Trumps politiske linje.