Syria: Barn og koner til IS-krigere flykter fra kamper

NRK har de siste dagene reist i områder i Syria som tidligere har vært IS-kontrollert og som nå er befridd.

De aller fleste NRK har snakket med forteller at de er lettet. Når terrorgruppa IS er borte er det igjen mulig å skape seg normale liv.

Men de forteller også at krigen har skapt sår som det vil ta generasjoner å lege. Alle kjenner noen som er drept eller savnet. Mange familier er splittet. Noen i familien støttet IS, andre ikke.

NRKs Mohammed Alayoubi og Eirik Veum er i tidligere IS-kontrollerte områder i Syria. Foto: NRK

35 døde barn

Et område på under en kvadratkilometer i Syria er alt som gjenstår av det såkalte IS-kalifatet.

Kvinner i heldekkende svarte klær kommer gående gjennom det tørre landskapet. Hendene er også dekket av svarte hansker. Mange bærer på små barn. Noen er bare noen måneder gamle.

De fleste er koner og barn av IS-krigere som har forskanset seg i siste rest av det såkalte IS-kalifatet i Eufratdalen øst i Syria.

Mat og rent drikkevann har vært mangelvare i flere uker. Nyhetsbyråer skriver om lyden av gråt fra sultne spedbarn.

Kvinner, barn og slektninger av IS-opprørere flykter fra landsbyen Baghouz der kamper pågår mot de Foto: FADEL SENNA / AFP

Barna og mødrene fraktes på stappfulle lastebiler til kurdiske flyktningleirer nord i landet. Flere tusener er allerede samlet i disse leirene.

Minst 35 barn har til nå omkommet på vei til flyktningleirene eller like etter ankomst, ifølge FN. De fleste frøs i hjel. Leirene ligger flere hundre kilometer unna gjennom ørkenlandskap på åpne lasteplan.

De siste to månedene har 37.000 mennesker forlatt området ved Eufratdalen, og leirene i nord er nærmest fulle.

Kvinner, barn og slektninger av IS-opprørere flykter fra landsbyen Baghouz der kamper pågår mot de siste IS-krigerne i området. Foto: FADEL SENNA / AFP

Døde eller uønskede

De fleste fedrene er døde og mødrene er uønskede i sine hjemland. Kvinnene som nå flykter, kommer fra blant annet Syria, Irak, Tyrkia, Russland, Ukraina og Frankrike.

USA-støttede opprørere kjemper nå for å innta siste rest av det såkalte IS-kalifatet i Eufratdalen øst i Syria. Området er fullstendig omringet av USA-støttede kurdere og syriske regjeringssoldater.

De fleste IS-krigerne i området er fremmedkrigere og mange av dem er europere. De har klart uttalt at de kommer til å bli med IS inn i døden og kjempe for terrororganisasjonen fram mot undergangen.

Barn av IS-krigere og slektninger flykter fra kamper nær Baghouz i Deir Al Zor provinsen i Syria. Foto: RODI SAID / Reuters

Etter en ukes pause for å la sivile forlate området, kunngjorde den kurdisk-støttede SDF-militsen lørdag en offensiv for å renske de siste IS-kontrollerte lommene ved landsbyen Baghouz.

Tirsdag var det harde kamper i området. Flere hundre personer flyktet i løpet av natten.

– Rundt 600 sivile kom seg ut fra Baghouz i natt, sier talsperson Mostefa Bali i SDF.

– De fleste av dem som har kommet seg ut, er utlendinger, sier leder Rami Abdelrahman i observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

USA-støttede styrker kjemper nær Baghouz i Deir Al Zor provinsen i Syria for å prøve innta siste rest av det såkalte IS-kalifatet. Foto: RODI SAID / Reuters

Sakte framgang

Talsperson Sean Ryan for den USA-ledede koalisjonen sier SDF-styrkene møter hard motstand fra IS-krigere.

– Framgangen går sakte, men systematisk. Fienden har forskanset seg, og IS-krigerne fortsetter å komme med motangrep, sier han.

Ifølge den syriske hæren, kan opp mot 1500 IS-opprørere fortsatt være i området.

– Derfor kan vi ikke si hvor lang tid det vil ta å fullføre operasjonen, hvor lenge de vil kjempe eller om de vil overgi seg til våre styrker, sier kommandanten Adnan Afrin i SDF-styrkene til nyhetsbyrået Reuters.

Selv om IS har mistet 99,5 prosent av områdene de for få år siden kontrollerte i Syria og Irak, mener eksperter at de kan gjenoppstå. Mange IS-opprørere har søkt tilflukt i Badia-ørkenen i Syria og har gjennomført flere dødelige angrep derfra.