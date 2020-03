Sverige: – Fortsatt ikke aktuelt å stenge skoler

Det kommer fram på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi er fortsatt på den linjen at å stenge skoler ikke er aktuelt nå, sier statsepidemolog Anders Tegnell i den svenske Folkehelsemyndigheten.

Han ber skolene ikke ha store samlinger, og at foreldre er ekstra oppmerksomme dersom barna er syke.

I stedet for å stenge, anbefaler han mindre inngripende tiltak for skolen.

– Kanskje kan man være mer utendørs, og legge til rette for at man vasker seg oftere på hendene, sier Tegnell.

Arrangementer med flere enn 500 personer tillates ikke.

Uddevalla videregående skole, med 5000 elever, stenger fra tirsdag.

Legger vekt på å beskytte eldre

Tegnell legger vekt på at folk som føler seg syke må holde seg hjemme, og at gamle må beskyttes spesielt.

Besøk hos eldre personer må begrenses, og personer over 70 år må i størst mulig grad ikke ha kontakt med andre, sier de svenske myndighetene.

– Nå er det en periode der man ikke bør besøke gamle slektninger, sier Tegnell.

Folk som kan, bør jobbe hjemmefra. Svenske myndigheter bruker fortsatt betegnelsen anbefalinger, og kommer ikke med så strenge tiltak som i Norge.

Mener at hverken folkehelsen eller sykehusene er preget

Kinesiske myndigheter har kritisert Sverige for ikke å gjøre nok, og blant annet kritisert at ikke skolene stenges.

På pressekonferansen fikk Tegnell spørsmål om hvordan dette påvirker helsetilstanden i den svenske befolkningen.

– Med all respekt for disse dødsfallene og de pårørende, det er seks dødsfall i en stor region. Vi vet at vi har kanskje 1500 ekstra dødsfall hvert år på grunn av influensa. Så langt er ikke folkehelsen i stockholmsregionen eller i Sverige som helhet påvirket at dette viruset. Det betyr ikke at vi ikke skal ha tiltak for å håndtere en verre situasjon, men vi må huske hvor vi er, og nå påvirker det ikke folkehelsen eller helsesektoren. Så langt fungerer ting som det skal, sier Tegnell.

– Hvorfor stenges ikke skolene?

– Fordi skoler ikke er en veldig stor smittekilde. Men om man stenger skolene, får det en veldig stor effekt på samfunnet og på helsevesenet. Nå jeg snakker med helsevesenet, sier de at det verste er om vi stenger skolene, for da mister de personale, svarer Tegnell.

Han mener det er større risiko å få smitte ut i samfunnet om barna ikke er på skolen.

– Da er det mye bedre å ha spredningen på skolen, der de som er der har en veldig liten risiko for å bli syke overhodet, sier Tegnell til SVT.

På pressekonferansen sier Tegnell at 90–95 prosent av de smittede knapt vil merke at de har vært syke.

Ulik strategi

Nordiske land har valgt forskjellige strategi i kampen mot covid-19. Norge og Danmark har innført de strengeste begrensningene siden andre verdenskrig.

Svensker har blitt rådet til ikke å reise ut av landet, men de fleste skoler har holdt åpent. Folk er bare blitt bedt om å holde seg hjemme dersom de føler seg syke.

En av dem som har vært kritiske til svenske myndigheter er Fredrik Elgh, professor i virologi.

– Det virker som skolestengninger er effektivt. Man har gjort det blant annet i Kina, og lyktes med å bremse antall smittede. Barn og ungdommer har mange sosiale kontakter, og om man minimerer det, kan det få en positiv effekt på smittespredningen i Sverige, uttalte han til Aftonbladet på fredag.

Seks døde i Sverige

I Sverige er seks personer døde av koronaviruset. 1042 er bekreftet smittet, ifølge Expressen.

Til sammenligning har Norge tre døde på grunn av korona, og 1169 smittede.

Nær halvparten, 513, er smittet i Østerrike, mens over 350 er smittet her hjemme. 18.062 er testet for viruset i Norge.