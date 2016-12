Sverige åpner for ulvejakt fra nyttår

Beslutningen om lisensjakt fra 2. januar blir møtt med bekymring fra flere miljøorganisasjoner, som frykter at det vil bringe artens overlevelse i fare.

– Det er en uheldig og overraskende avgjørelse. Kortsiktig innebærer det at fire ulverevir blir skutt, noe som bremser den nødvendige populasjonsøkningen, sier leder i den svenske rovdyrsforeningen, Torbjörn Nilsson.

Ikke helt overraskende er det en annen lyd fra det svenske jegerforbundet etter domstolsbeslutningen.

– Vi synes selvsagt dette er bra. Har man gunstig bevaring, bør man være i stand til å jakte et dyr, sier leder Torbjörn Lövbom.

Svenskene har kommet til en helt annen konklusjon enn Norge, der regjeringen tidligere denne måneden besluttet å ikke åpne opp for felling av fire ulveflokker i Hedmark.

Lisenskvoten ble dermed kuttet fra 47 til de 15 ulvene det allerede foreligger fellingsløyve på. Disse 15 er enkeltulver utenfor ulvesonen.

Helgesen sa nei

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa 20. desember nei til å felle 32 ulver i fire flokker i Hedmark.

Rovviltnemnda vedtok å åpne for felling, men lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire konkrete ulverevir.

