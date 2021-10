Svenske miljøpartimedlemmer ville styre nyhetsdekningen

Et 30-talls partimedlemmer mener Miljøpartiet bør kreve at den svenske allmenkringkasteren SVT gir mer plass til klimanyheter.

Forslaget er sendt inn til partiets landsmøte, som starter 15. oktober.

Forslaget innebærer at et 15 minutter langt «Klimanytt» innføres i nyhetssendingene Aktuellt og Rapport.

Trakk støtte

I tillegg ønsker de at Sveriges Radio skal rapportere om klimakrisen og «hva vi må gjøre først for å unngå at klimaet og naturen kollapser.»

Riksdagsmedlemmet Rebecka Le Moine, som er partiets talsperson for biologisk mangfold, er blant dem som stiller seg bak forslaget.

– Hun har uttrykt sin støtte, men trakk den siden tilbake, sier kommunikasjonssjef Hanne Simonsen til SVT.

Skal ikke styre media

Le Moine har takket nei til et intervju med SVT Nyheter, men skriver i en kommentar til Svenska Dagbladet at hun har trukket støtten til forslaget, fordi politikere ikke skal kontrollere media.

– Jeg er enig i at mer kunnskap og informasjon må ut i samfunnet om klimaet og miljøkrisen vi er i. Men her kan det oppfattes som at politikerne prøver å detaljstyre media. Det er ikke politikkens oppgave.

Partiledelsen er enig: «Politikerne bør definitivt ikke kontrollere det media skriver om», sier partiet i en kommentar til SVT.

Vil ha klima-pressekonferanser

Også kommunalråd i Göteborg, Karin Pleijel, har gitt sin støtte til forslaget.

Hun insisterer på at klimaet får for lite oppmerksomhet, men mener nå at det ikke er politikkens oppgave å ta grep.

I stedet går Pleijel nå inn for et annet forslag. Hun vil at svenske miljømyndigheter skal holde jevnlige pressekonferanser om klimasituasjonen, på samme måte som det svenske helsemyndigheter gjør om pandemien.

Ingen slike signaler i Norge

– I Norge er mediene stort sett flinke til å dekke klima- og naturkirsen på en rydig måte.

Kristoffer Robin Haug er vara på Stortinget for MDG-leder Une Bastholm. Foto: Berit Roald / NTB

Det svar Kristoffer Robin Haug, vara på Stortinget for Une Bastholm, når NRK spør om norske MDG støtter forslaget.

– Mediene har et samfunnsansvar, og skal dekke og forklare de store hendelsene i Norge og globalt. Men vi politkere skal ikke styre innholdet i redaksjonelle medier. Derfor støtter jeg ikke dette forslaget fra enekelte delegater i Mljøpartiet i Sverige.