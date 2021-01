Svensk UD fraråder reiser til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skriver det svenske utenriksdepartementet i sine oppdaterte reiseråd på regjeringens hjemmesider søndag.

Rådet gjelder inntil videre.

Det blir ikke oppgitt bakgrunn for det nye rådet, men det kommer i kjølvannet av utbruddet av den «britiske» varianten av koronaviruset i flere kommuner på Østlandet i Norge. Storbritannia er også på listen over land svensk UD fraråder reiser til.

Fra før er det kjent at Sverige natt til mandag kommer til å innføre innreiseforbud fra Norge.

Forbudet trer i kraft ved midnatt, og vil vare frem til 14. februar.

Det var innenriksminister Mikael Damberg som lørdag opplyste om det kommende innreiseforbudet.

Siste nytt med pressekonferanse fra Sverige Du trenger javascript for å se video.

Redd for trykk fra nordmenn på svenskegrensen

Søndag holdt Damberg en pressekonferanse der han opplyser om de nye tiltakene fra svensk side.

Svenske helsemyndigheter frykter mange nordmenn vil dra til Sverige på grunn av de sterke nedstengingene på Østlandet, og at dette kan føre til smitteutbrudd med det muterte viruset i Sverige.

– Det øker risikoen for trengsel i svenske kommuner nær grensen og risiko for at det muterte viruset spres ytterligere i vårt land, sa Damberg.

– Når norske butikker og vinmonopol stenger ned, er det en risiko for at nordmenn kommer til Sverige og bidrar til smittespredning og trengsel her.

Han legger til at svenske helsemyndigheter så langt ikke har sett noen klyngespredning av det muterte viruset i Sverige.

Unntak

Damberg oppfordrer alle som har besøkt Norge, til å teste seg og være i karantene fram til testsvar foreligger.

Det gjøres unntak for blant annet folk som jobber i det ene landet og bor i det andre.

Statsminister Erna Solberg sa til NRK lørdag at norske myndigheter har fått beskjed om at et innreiseforbud med testregime vil bli innført fra svensk side midnatt natt til mandag. Det vil vare frem til 14. februar.

– Det er sånn i mange land i Europa nå, man begynner å stenge grensene. Norge har vært blant de mest strenge hele tiden. Vi kan ikke klage nå på at svenskene sier at de ikke vil ha det muterte viruset, for det vil vi heller ikke i Norge, sa Solberg.

Lørdag ba også Folkhälsomyndigheten alle som reiser inn i Sverige fra Norge, eller som nylig har vært i Norge, om å koronateste seg og isolere seg hjemme i minst sju dager.