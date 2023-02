– Det er med stor sorg og bestyrtelse at jeg har fått beskjed om at stedfortredende rikspolitisjef og regionpolitisjef Mats Löfving er død. Det er svært tragisk.

Det sier rikspolitisjef Anders Thornberg i en pressemelding.

Mats Löfving (61) har blitt etterforsket i forbindelse med en personalsak. Han skal ha hatt et forhold til en kollega, som også skal ha anmeldt ham for mishandling, ifølge SVT.

I en granskingsrapport som ble lagt fram onsdag, ble det fastslått at Löfving ansatte Linda Staaf som landets etterretningssjef mens de to var i et forhold. Rapporten ber rikspolitisjefen vurdere å avsette Löfving, skriver SVT.

Det var ved 19-tiden onsdag at politiet ble varslet om en skadet person gjennom en SOS-samtale. Löfving ble deretter funnet død i sitt hjem i Norrköping.

Politiet opplyser at det pågår etterforskning for å bringe klarhet i hva som har skjedd.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, og kan ikke si at forbrytelser ikke er begått. Derfor har vi åpnet en foreløpig etterforskning av drap. Det er en standard prosedyre når vi ikke kan avklare hva som har skjedd, sier politiets talsperson Dennis Johansson Strömberg, ifølge Aftonbladet.