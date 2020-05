Svart mann døde etter politivold: Profilerte amerikanere reagerer med avsky

Floyd døde mandag kveld, amerikansk tid, av skadene han pådro seg etter at han ble pågrepet av fire politimenn i Minneapolis.

I en video av pågripelsen, som nå går viralt, ser man at en av de hvite politimennene holder kneet sitt mot halsen til Floyd.

Dødsfallet har ført til nytt liv i den opphetede debatten rundt politivold og rasisme i USA.

Flere kjendiser, blant dem basketballstjernen LeBron James og rapperen Snoop Dogg har delt en bildekombo av den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick og George Floyd, med bildeteksten «This is Why» (Dette er grunnen).

Kaepernick fikk mye oppmerksomhet i 2017, fordi han satte seg ned på ett kne under den amerikanske nasjonalsangen for å markere motstand mot politivold og rasisme.

– Skjønner dere NÅ!!??!!?? Eller er det fortsatt uklart for dere?? skriver James under bildet.

– Dette må stoppe

En annen som har delt videoen med Floyd på Instagram, er Justin Bieber.

Justin Bieber går ut mot rasismen. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

– Dette MÅ STOPPE, dette gjør meg dårlig. Det gjør meg sint, denne mannen døde. Dette gjør meg trist. Rasisme er ondskap. Vi må bruke vår stemme! Vær så snill folkens. Jeg beklager GEORGE FLOYD, skriver Bieber.

I tillegg har også musikerne Ariana Grande og Sia brukt sosiale medier for å ta avstand til hendelsen. Sia tar også til orde for at politimennene som pågrep Floyd må straffeforfølges.

Madonna skrev allerede tirsdag at det virker som politibetjenten som setter kneet mot halsen til Floyd visste at han ble filmet, men likevel reagerte med arroganse og stolthet.

Madonna ber om strengere våpenlover. Foto: Jeenah Moon / Reuters

– Dette må stoppe. Frem til vi er forbi rasisme i USA burde ingen få lov til å bruke skytevåpen, spesielt politi, skriver Madonna på Instagram.

– Satte seg fysisk til motverge

I vidoen av hendelsen hører man at 46-åringen flere ganger roper at han ikke får puste. Ifølge den lokale TV-kanalen WCCO/CBS Minnesota, holdt den ene politimannen kneet sitt mot Floyds' hals i minst åtte minutter.

Etter hvert slutter Floyd å reagere på politimennenes tilrop. 46-åringen ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død.

Ifølge politiet skal det ha kommet meldinger om at Floyd skal ha forsøkt å svindle en butikk, noe som var åsaken til at han ble pågrepet. Politiet har også uttalt at han motsatte seg pågripelsen.

– Han ble beordret ut av bilen. Da han kom ut, satte han seg fysisk til motverge mot betjentene. Betjentene fikk den mistenkte i håndjern, og de merket at han fikk problemer, sier John Elder, talsmann for Minneapolis-politiet.

I videoen som nå deles i sosiale medier hører man at enkelte i publikum reagerer sterkt på behandlingen 46-åringen får.

– Dere tar livet av ham, sier en av dem som var til stede.

Tusenvis var samlet i Minneapolis, for å minnes George Floyd og for å demonstrere mot det de oppfatter som unødvendig bruk av vold fra politiet. Foto: Carlos Gonzalez / AP

Sammenstøt med politiet

De siste dagene har tusenvis av mennesker tatt til gatene i Minneapolis, noe som har ført til konfrontasjoner med politiet.

Flere videoer viser demonstranter som roper skjellsord til politiet, som svarer med tåregass og gummikuler. Ifølge Star Tribune skal demonstrantene også ha tatt seg inn på en parkeringsplass, der de kastet stein mot vinduene til politibiler.

Minnepolis-ordfører Jacob Frey har reagert kraftig på hendelsen, og skriver på Twitter at «Å være svart i USA burde ikke være en dødsdom».

De fire politibetjentene ble umiddelbart suspendert etter hendelsen, en avgjørelse Frey har støttet. Ifølge amerikanske medier er nå også FBI koblet inn i saken, for å vurdere om politimennene har gjort noe straffbart.

Foreningen for politibetjenter i Minneapolis har forsøkt å roe gemyttene etter dødsfallet.

– Dette er ikke tiden for å trekke forhastede konklusjoner om våre polititjenestemenn, heter det i en uttalelse.