Super-lørdag i Parlamentet

– Jeg vil heller dø i en grøft enn å utsette brexit, har statsminister Boris Johnson uttalt.

I dag er dagen kommet der vi kanskje får svaret på hvordan det løftet ender.

Dersom Johnson får igjennom sin brexitavtale, så forlater Storbritannia EU den 31. oktober. Skulle han ikke klare det, så må han be EU om en ny utsettelse av utmeldingen fra EU. Men det er på papiret. Mye kan skje i brexit-innspurten.

Ikke siden Argentina invaderte britiske Falklandsøyene i 1982 har britiske politikere blitt bedt om å stille på jobb på en lørdag. Brexit gjør at det ble nødvendig igjen.

Super-lørdag

Få trodde på en utmeldingsavtale med EU, men i tolvte time ble partene enige. Boris Johnson kunne derfor reise fra EU-toppmøtet torsdag vel vitende om at han er et godt stykke på veien til brexit.

Gårsdagen ble brukt til en siste sjarmoffensiv overfor politikere som fortsatt er skeptiske, men det skal ikke bli lett å få igjennom avtalen i et relativt EU-vennlig Parlament.

Usikkert om Boris får sitt ja

Sterk motstand fra Det demokratiske Unionistpartiet i Nord-Irland og fra Arbeiderpartiet kan komme til å gjøre det vanskelig for Boris Johnson å få gjennomslag for brexitavtalen. Men det vil bli jevnt.

Statsminister Boris Johnson kunne innkassere en stor seier på EU-toppmøtet torsdag da gjennombruddet i brexit-forhandlingene ble klart. Foto: Frank Augstein / AP

Johnson-regjeringens støttespillere i Nord-Irland har gjort det klart at de ikke kan støtte avtalen. De ønsket å selv kunne styre over avtalen som knytter Nord-Irland nærme EU etter brexit, noe verken London eller Brussel kunne bli med på.

Må ha Arbeiderparti-stemmer

Heller ikke Arbeiderpartiet er begeistret.

– Denne avtalen vil undergrave arbeidstagernes rettigheter og gjøre velgerne fattigere. Vi stemte mot Mays avtale, men denne avtalen er enda verre, sier nestleder John McDonnel i Arbeiderpartiet.

Det er også klart at Liberaldemokratene, De grønne, Plaid Cymru, Change UK vil si nei til avtalen.

Parlamentsmedlem Mark Francois i Det konservative partiet er en av de harde brexitforkjemperne som må overbevises før han bestemmer seg for å stemme for brexitavtalen. Foto: Alberto Pezzali / AP

Boris Johnson ser ut til å ha klart å overbevise de aller fleste av de hardeste brexitforkjemperne i eget parti. Men han trenger i tillegg å få med seg de 21 såkalte opprørerne i Det konservative partiet som har EU-vennlige tidligere finansminister Philip Hammond som lederfigur.

Nord-Irlands «jernkvinne» Arlene Foster i Det demokratiske unionistpartiet brexitavtalen. Foto: Tolga Akmen / AFP

Til Johnsons fordel kan rundt 20 Arbeiderparti-politikere komme til å trosse egen ledelse og stemme for avtalen. Dette er politikere som er stemt inn fra valgkretser der et stort flertall var for brexit i folkeavstemningen om EU i 2016.

Det blir jevnt og ingen tør spå på forhånd hva som kommer til å bli utfallet.

Brexit kan bli utsatt uansett

Et ofte uhyre komplisert spill i Parlamentet er i gang som vanlig. I siste øyeblikk har uavhengig kandidat Sir Oliver Letwin kommet med et forslag som innebærer at Boris Johnson kan bli tvunget til å utsette brexit uansett.

Lovforslaget går ut på at regjeringen må be EU om en utsettelse av brexit dersom noe uforutsett eller «galt» skulle skje med den lovgivningen som skal til for at Storbritannia skal forlate EU.

Det er nemlig en lang rekke lover som må passere Parlamentet for at brexit skal skje. Det holder ikke bare med et ja til dagens utmeldingsavtale for at brexit skal gå i boks.

Letwins lovsforslag må godkjennes av Parlamentets ordstyrer John Bercow for at det skal komme opp til votering.

Flere lovforslag vil komme opp, blant annet også ett om å holde en ny folkeavstemning.

Lørdag har Johnson skrevet et åpent brev til de folkevalgte i The Sun, der han ber de folkevalgte om å stemme for avtalen.