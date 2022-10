Sunak leiar overlegent i den britiske statsministerkampen

Då Liz Truss trekte seg frå statsministerposten sist veke, var det mange som trudde at Boris Johnson kom til å prøve lukka på nytt. Johnson valde i går kveld å ikkje stille.

Dermed står britane igjen med to kjende fjes, som dei konservative veljarane kjenner godt frå valkampen for litt over seks veker sidan.

Begge kandidatane har sidan tvitra si støtte til den tidlegare statsministeren, i håpet om å trekke til seg støttespelarane hans.

Så langt er det Sunak som ser ut til å vere favoritten, med 180 stemmer ifølge Sky News. Dersom Mordaunt ikkje får nok stemmer, kan dette skje allereie i ettermiddag.

Rishi Sunak på veg ut av kampanjekontoret sitt måndag morgon. Foto: Aberto Pezzali / AP

– Storbritannia er eit flott land, men vi står framfor ei djup økonomisk krise, skreiv Sunak i ei melding på Twitter i helga.

– Derfor stiller eg til val som leiar for Det konservative partiet og som statsminister. Eg vil fikse økonomien, samle partiet og gjere ein innsats for landet.

Måndag rykka både Priti Patel og Michael Gove ut med støtte til Sunak. Patel er den siste i rekka av toryar som tidlegare har støtta Boris Johnson, som no støttar Sunak.

Ei fersk meiningsmåling viser at det konservative partiet, eller «Toryane», har den lågaste oppslutninga i britisk historie.

Denne viste også ei oversikt over orda folk brukte då dei blei bedne om å skildre den sitjande regjeringa. På topp var «kaos», «inkompetent» og «ubrukeleg».

Foto: Twitter

Har ikkje gitt seg

Som følge av at Truss har gått av, har den mektige 1922-komiteen i partiet, som lagar reglane i slike val, bestemt at ein må ein må ha støtte frå over 100 parlamentsmedlemmer for å gå vidare i valkampen.

For å få lov til å halde fram, må Mordaunt ha klart dette innan klokka 15 i dag.

​​​​

Utfordrar Penny Mordaunt er framleis i valkampen og får stadig fleire støttespelarar, sa ein talsperson for kampanjen hennar klokka 11 i dag.

– Penny snakkar med kollegaar i heile partiet. Ho oppnår tala og er med for å vinne, heitte det vidare i utsegnet.

Slik det ser ut måndag føremiddag, har Mordaunt ein lang veg opp til toppen. Færre enn 30 konservative politikarar har til no bekrefta offentleg at dei støttar henne.

Penny Mordaunt leiar i dag underhuset i Storbritannia. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Økonomien var ei viktig sak for Sunak då han i sommar kjempa mot Liz Truss om leiarvervet. Han var ein av dei som åtvara mot den økonomiske politikken hennar.

I sommar tapte han kampen. No er han favoritt til å ta over etter ho som den gongen vann, men som kasta korta sist torsdag.

Søndag ettermiddag hadde Sunak fått støtte frå 144 partifellar i Parlamentet, ifølgje BBC sin oversikt.

Fristen går ut klokka 15

Fristen for å nominere fleire kandidatar er måndag klokka 15 norsk tid. Resultatet vil bli kunngjort klokka 19.

Dersom berre ein av dei får så mange stemmer innan måndag, så blir det vedkommande som blir ny statsminister og partileiar. Dette ser foreløpig ut til å bli tilfelle for Sunak.

Dersom det er to eller tre kandidatar, så varer konkurransen fram til fredag. Partimedlemmene skal då stemme via nettet.

Då Sunak sist stilte som kandidat, var det Liz Truss som vann valkampen. I dag er det han som er favoritten. Foto: SUSANNAH IRELAND / AFP

No er spørsmålet om dei som ikkje har sagt noko som helst enno i denne parlamentsgruppa, kjem til å stille seg bak Penny Mordaunt.

Dei er nemleg ganske mange, seier Storbritannia-ekspert Øyvind Bratberg. For nokon dreier det seg om den demokratiske prosessen i partiet, meiner han.

– Vil ein ha ein reell uravstemming for medlemmene i partiet på nytt? Skal ein ha det så treng ein to kandidatar, altså Sunak og Mordaunt, og då må ein i så fall støtte henne no.

– Ein tener vel noko i form av legitimitet. Og det finst nokon som er opptekne av at partiet si grasrot skal ha sagt sitt, og at det ikkje skal vere eit kompromiss der nokon har dytta igjennom ein kandidat som ikkje var ønska.

Det var denne uravstemminga Liz Truss vann i førre runde, sjølv om Sunak stilte sterkt på meiningsmålingane før det.