Studie: Elsparkesykkel er mindre miljøvennlig enn buss

Firmaene som leier ut elsparkesykler markedsfører ofte fremkomstmiddelet som miljøvennlig.

Det stemmer ikke alltid.

En ny studie fra statsuniversitet i Nord-Carolina viser at de batteridrevne sparkesyklene ikke er like miljøvennlig som først antatt.

Den faktiske innvirkningen elsparkesyklene har på klima, kommer an på hvordan de er laget og hvor lenge de varer, skriver MIT Technology Review.

Mer utslipp enn en dieselbuss med mange passasjerer

Forskerne bak studien har sett på de samlede utslippene fra produksjon, frakt, lading, innsamling og utkjøring.

Studien konkluderer med at elsparkesyklene generelt produserer mer klimagassutslipp per passasjerkilometer enn for eksempel:

en vanlig dieselbuss med mange passasjerer.

elektriske mopeder.

elektriske sykler.

Likevel produserer en elsparkesykkel bare halvparten av utslippene som en vanlig bil.

En sparkesykkelen produserer 200 gram karbondioksid per engelsk mile, mens en bil produserer nesten 415 gram karbondioksid på samme strekning.

Kappløpet - hva er raskest i Oslo sentrum? Du trenger javascript for å se video.

Kort levetid

En av grunnene til at elsparkesykkelen er mindre miljøvennlige enn først antatt, er kort levetid. I april skrev Aftenposten at elsparkesyklene varer fra rundt en til seks måneder.

Ifølge forskerne kan utslipp fra elsparkesyklene reduseres med 30 prosent hvis levetiden ble forlenget til to år i stedet for noen måneder.

CICERO-forsker Borgar Aamaas har forsket på klima og utslipp fra transportsektoren. Han mener studien fra USA ikke nødvendigvis er fasit på hvor klimavennlige elsparkesykler er.

FORSKER: Borgar Aamaas er forsker ved CICERO og skrev doktorgraden sin om klima og utslipp fra transportsektoren Foto: Cicero

–I studien har de antatt en levetid på mellom et halvt og to år. Hvis den faktiske levetiden er mye lengre og det ikke trengs så mye kjøring med lastebiler, vil regnestykket se mye bedre ut, sier han til NRK.

Aamaas peker også på at studien er fra USA, og sier at resultatene kunne blitt annerledes i Norge.

For eksempel ville utslippene fra lading vært mindre.

Likevel er forskeren enig i at elsparkesykler som regel kommer dårligere ut klimamessig enn buss.

MANGE UTLEIERE: Det finnes mange elsparkesykler på markedet. En av de største i Oslo er VOI. Foto: Veronica Turnage / NRK

Lite utslipp fra lading

Hvor miljøvennlig en elsparkesykkel er, avhenger også av elektrisiteten som brukes til opplading, produksjon av selve sykkelen, batteriet og hvor mye lastebilene som henter og bringer sparkesyklene til og fra lading slipper ut.

Studien anslår at nesten halvparten av utslippene kommer fra materialene og produksjonsprosessen. I tillegg beregnes totalutslippene fra selve ladingen til rundt fem prosent.

– Det er ofte disse utslippene man tenker på når sparkesyklene reklameres som «grønne», sier Aamaas.

Utleierne sier de jobber med utbedringer

Lime og Voi er to av de mest profilerte selskapene som leier ut elskparkesykler i Norge. Begge hevder at de allerede har tatt skritt for å redusere klimaavtrykket for sine sparkesykler.

– Det inkluderer blant annet elektrisitet til sparkesyklene med 100 prosent fornybar energi og etablering av et robust reparasjons- og gjenbruksprogram for å forlenge livssyklusen, skriver Niklas Joensen i Lime Norden i en epost til NRK.

Voi skriver at de om kort tid skal introduesere utskiftbare batterier med lengre levetid.

– Vi vil også introdusere elektriske kjøretøy for våre «jegere» (som samler inn utladede sparkesykler, red.anm), og vil ytterligere øke resirkulering og gjenbruk av komponentene i våre elsparkesykler, skriver PR-sjef Kristina Nilsson til NRK i en epost.

Lime mener også at studien er basert på antakelser og mangelfulle data, som går utover resultatene.

SE VIDEO: Elektriske sparkesykler er en enkel og kjapp måte å komme seg rundt på. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Elektriske sparkesykler er en enkel og kjapp måte å komme seg rundt på.