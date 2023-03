– Skal jeg ta et bilde for deg, spør en vennlig, høy mann.

Han ser at jeg står på tærne og prøver å løfte telefonen over klyngen med folk for å fange ansiktet til mannen i den svarte skjorta.

Jeg kan så vidt skimte den litt uflidde, grå hårmanken hans og det rødmussede ansiktet midt i mengden av ivrige fans og journalister.

Jeg var til stede da Trump talte på CPAC. Det må ha vært en av de lengste talene han har holdt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Mannen forsøker å komme seg bort til et podkaststudio som er satt opp på en liten scene. The War Room, står det på et banner bak mikrofonen.

For noen minutter siden sto mannen på den enorme scenen salen rett bak oss. Vi er på CPAC konferansen, vanligvis et av de viktigste årlige møtestedene for republikanere i USA.

I dag er det nokså glissent i salen, men de som har møtt fram klappet og ropte entusiastisk da mannen i den svarte skjorta holdt en flammende tale.

– Stormen er her, ropte han. Det farligste tidspunktet i verdenshistorien siden slutten av 1930- tallet. Våre eliter har ledet oss hit.

Dette bildet kom den ukjente fotografen NRKs korrespondent ba om hjelp tilbake med.

Dømt til fengsel

Mannen heter Steve Bannon. Og grunnen til at jeg forsøkte å bilde av ham er at han lot til å være er blant de mest populære på denne CPAC- konferansen i år.

Steve Bannon var Donald Trumps strategiske rådgiver den første tida i Det hvite hus. I fjor ble han dømt til fire måneders fengsel fordi han nektet å vitne i høringene om stormingen av kongressen. Han har anket dommen.

Mens han venter på ankesaken, er mediemannen Bannon aktiv som aldri før. Blant annet med podkasten sin.

Steve Bannon kan være på vei til fengsel, men kampen hans mot det amerikanske statsapparatet fortsetter. Foto: NATHAN HOWARD / Reuters

Redningsmannen Trump

Bannon mener han står midt i en krig, og det er ikke den i Ukraina.

Krigen han kjemper, er mot byråkrater og vanlige politikere i Washington. Dem han kaller «den dype staten».

Han mener USA er overtatt av konspiratoriske eliter som beskytter hverandre, og at Donald Trump forsøkte å redde USA fra dem, og bør få sjansen igjen.

De store mediene her i landet er absolutt del av disse elitene. Og det gjelder også USAs største kabel-TV-kanal Fox News.

Til tross for at Fox News helt siden 1990-tallet har vært høyresidas største mediehus.

Men nå har Steve Bannon nettopp langet ut mot dem fra scenen.

Bitre p å Fox News

– Fram til 3. november 2020, hadde vi fire år med fred og framgang i dette landet, sa han.

Helt fram til Fox News feilaktig sa at opposisjonen, og ikke Donald Trump hadde vunnet valget.

Donald Trump Jr. og Steve Bannon. Foto: Jose Luis Magana / AP

Nasjonen vår har aldri kommet seg på beina etter at de sa det, roper han.

Bannon beskylder den 91 år gamle mediemilliardæren Rupert Murdoch for å forsøke å senke Donald Trump.

– Vi skal kjempe mot deg Murdoch, for Donald Trump vil vinne nominasjonen og presidentvalget, og du kommer ikke til å ha noe TV-selskap lenger!

Fox-folket kom ikke

Siden Bannon sa dette for en uke siden, har forholdet mellom Trumps tilhengere og Fox News blitt enda dårligere.

På CPAC sist helg var ikke Fox News å se med eget studio slik de pleier å være. Tucker Carlsson, Sean Hannity og andre profiler har pleid å sende direkte ved siden mindre TV-selskaper med høyrevri som Newsmax og One America News Network.

Tucker Carlson, som er Fox News mest populære programleder var ikke til stede på CPAC i det hele tatt.

Tucker Carlsson er Fox News mest hardtslående talkshowvert. Men mange rundt Trump har grunn til å være opprørte nå. Foto: JASON KOERNER / AFP

Men denne uka har han i stedet vært å se på forsidene her. Noen frigitte tekstmeldinger har skapt store oppslag.

I beste sendetid hver kveld sitter Tucker Carlson på talkshowet sitt og holder det som ofte høres ut som forsvarstaler for Donald Trump.

Denne uka har han for eksempel vist video fra stormingen av Kongressen på showet og hevdet at det gikk langt fredeligere for seg enn det som tidligere har kommet fram.

Stormingen av kongressen gjorde at Fox News ble tilbakeholdne med å invitere Donald Trump Foto: John Minchillo / AP

Tidligere har Carlson også bidratt til å fyre oppunder Trumps påstander om at det var valgfusk i 2020.

De pikante tekstmeldingene

Fox News har blant annet spredt grunnløse påstander om at et selskap som lager stemmemaskiner har jukset.

Selskapet Dominion Voting Systems, har saksøkt Fox News for ærekrenkelser.

På mandag ble papirer fra denne rettssaken offentliggjort. Og det er her tekstmeldingene kommer inn.

Papirene inneholdt tekstmeldinger Tucker Carlson sendte i 2020 og 2021 mens han satt på TV-showet sitt og snakket varmt om Trump.

– Jeg hater ham lidenskapelig Tucker Carlson

Det skrev Carlson i en SMS til produsenten sin i januar 2021, bare to dager før kongressen ble stormet. Det var Trump han skrev om.

Og han fortsatte:



– Vi kan snart ignorere Trump de fleste kvelder. Det ser jeg virkelig fram til.

K ommentator eller skuespiller?

Det virker som Carlsson mener noe helt annet privat enn det han sier på showet sitt.

Også flere andre Fox-profiler har skrevet lignende meldinger.

De gir inntrykk av at programlederne på kanalens viktigste sendeflater opptrer mer som skuespillere enn som oppriktige kommentatorer.

Like etter presidentvalget i 2020 skal Tucker Carlson ha skrevet dette om Trump:

«Det han er virkelig god til er å ødelegge ting. Han er verdensmester i det. Han kan lett ødelegge oss om vi spiller dette spillet feil».

Spiller Fox News et spill for å opprettholde seertall og støtte fra høyresida?

Ifølge Steve Bannon gjør de det, og etter valget i 2020 byttet de rett og slett side på spillbrettet, mener han.

Mister seere

Andre republikanere er ikke enige, for selv om det er mange måneder siden Donald Trump var gjest hos Fox, intervjuer de Florida guvernør Ron De Santis og andre av Trumps potensielle utfordrere i nominasjonskampen stadig vekk.



Fox har mistet seere siden valget i 2020: De har også fått mye kritikk, og altså blitt saksøkt for, å spre løgner om valgfusk.



Nå følger vi alle spent med på hva som vil skje videre med medieaktøren som har spilt en nøkkelrolle i amerikansk politikk siden 1990-tallet.

En time og 47 minutter

Jeg nådde aldri fram til Steve Bannon for å spørre hva han synes Rupert Murdoch og Fox News burde gjøre.

Men fra talerstolen hadde han et klinkende klart svar.

– Donald Trump leder den mektigste politiske bevegelsen i amerikansk historie. Nå trenger vi å høre stemmen hans på Fox News.

Donald Trump holder tale under de konservatives konferanse CPAC. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters



Dagen etter fikk vi høre stemmen til Donald Trump på CPAC konferansen i hele i 1 time og 47 minutter.

Så lang var talen hans.

Og Fox News sendte i alle fall deler av den direkte.