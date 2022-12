– (Den britiske) regjeringen har inngått avtaler med Rwandas regjering som sørger for at asylsøknadene som blir flyttet til Rwanda blir forsvarlig behandlet der, sa dommer Clive Lewis da kjennelsen ble offentlig i dag.

Folk som ankommer Storbritannia gjemt i lastebiler, eller på båter over Den engelske kanal, kan nå bli sendt til Øst-Afrika.

Den britiske regjeringen inngikk i april en avtale med Rwanda. De førstnevnte skal betale 140 millioner pund.

De sistnevnte har forpliktet seg til å ta imot asylsøkere, behandle deres søknader og gi opphold til de som får asylsøknaden innvilget.

Forslaget ble kritisert fra flere hold.

Storbritannia har betalt Rwanda 1,5 milliarder kroner for at de skal ta imot asylsøker som Storbritannia ikke ønsker. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Tomme fengsler etter folkemordet

Jusprofessor Mads Andenæs sier at Rwanda er et ideelt sted, hvis hensikten er at asylsøkerne skal holde seg unna Storbritannia.

Landet har verken kyst eller store elver. Plasseringen gjør det vanskelig å komme seg tilbake til Europa.

Etter folkemordet på begynnelsen av 90-tallet ble 100 000 mennesker fengslet. De fleste av disse har blitt løslatt, noe som har frigitt tusenvis av fengselsplasser.

Andenæs besøkte flere av fengslene da han var FNs spesialrapportør om vilkårlig fengsling. Konklusjonen etter besøkene er krystallklar.

– Det er ikke forsvarlig å sende asylsøkere til Rwanda. Det er politiske fengslinger og tvungne forsvinninger over en lav sko, sier jusprofessoren.

Andenæs legger til at ledende menneskerettsorganisasjoner kritiserer Rwanda for alvorlige menneskerettsbrudd.

Tidligere innsatte forteller at de har blitt banket opp av vakter og ikke fått tilgang til mat og nødvendige medisiner.

Etter folkemordet på begynnelsen av 90-tallet ble 100 000 mennesker fengslet, de fleste av disse er løslatt, noe som har frigitt tusenvis av fengselsplasser Foto: RODRIQUE NGOWI / AP

Andenæs har jobbet i Storbritannia i flere år og ble også sendt til Rwanda av den britiske regjeringen, for å undersøke landets politiske system.

Han er likevel ikke overrasket over dagens kjennelse i britisk høyesterett.

– De britiske domstolene er under et stort politisk press, og i slike saker der individet har størst behov for vern, er domstolene ikke alltid like godt i stand til å gjøre jobben sin, sier Andenæs.

– Det hadde blitt et ramaskrik hvis domstolen hadde konkludert med noe annet det den gjorde.

Jussprofessor Mads Andenæs sier at Rwanda er et ideelt sted, hvis hensikten er at asylsøkerne holder seg unna Europa. Landet ligger midt i Afrika uten tilgang på kyst eller elvetransport ut. Foto: Benjamin Vorland Andersrød

Forslaget om å sende asylsøkere til Afrika har flertallet i det britiske parlamentet. Andenæs forteller at saken kommer til å bli anket og at den ikke er forenelig med menneskerettighetene.

– Du har rett til å få behandlet asylsaken din i det landet du kommer til. Denne saken kommer ikke til å stå seg folkerettslig eller menneskerettslig sett, sier Andenæs.

Rekordmange båtflyktninger

Det er flere som har kritisert lovforslaget til den britiske regjeringen, da det kom opp i vår. Både selebriteter som daværende prins Charles, skuespiller Emma Thompson og FNs høykommissær for flyktninger.

Da det første flyet med asylsøkere stod klart til å ta av på rullebanen på Gatwick, ble det stoppet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen grep inn. De fattet et hastevedtak som forhindret at flyktningene ble sendt til Rwanda.

Beate Ekeløve-Slydal er politisk rådgiver i Amnesty International Norge, hun forteller at intensjonen bak avtalen er å forhindre at mennesker på flukt kommer til Storbritannia. Man vil helst ikke ha de i Europa i det hele tatt.

– Når de mot alle odds klarer å komme til Europa så fratar nå Storbritannia dem deres grunnleggende menneskerett å søke om og motta asyl i Storbritannia, forteller Amnesty-rådgiveren. Foto: Mohammes Alayoubi

– De sier at de gjør dette for at mennesker på flukt ikke skal gjennomføre den farlige reisen fra Frankrike til Storbritannia, men i dag ikke finnes trygge og lovlige veier for mennesker på flukt til Europa.

I år flyktet 44 000 mennesker over den engelske kanalen. Aldri før har så mange kommet som båtflyktninger til Storbritannia på et år.

– Når de mot alle odds klarer å komme til Europa så fratar Storbritannia dem deres grunnleggende menneskerett å søke om og motta asyl der, forteller Amnesty-rådgiveren.

Britisk høyesterett hevder at avtalen inngått med Rwanda ikke bryter menneskerettighetene.

– Under disse omstendigheter er det å flytte asylsøkere til Rwanda forenelig med Flyktningkonvensjonen og med andre rettslige avtaler inngått av regjeringen, inkludert Menneskerettighetene, sa høyesterettsdommer Clive Lewis i dag.

– Jeg er ikke i tvil om at vi til slutt kommer til å få en ordning der vi sender asylsøkere til tredjeland, sier Innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Kommer til å bli stemt gjennom i Norge

I Norge har Frp fremmet forslag om sende asylsøkere til tredjeland flere ganger. Sist gang forslaget ble stemt ned i Stortinget var i november.

– Jeg er ikke i tvil om at vi til slutt kommer til å få en ordning der vi sender asylsøkere til tredjeland, sier innvandrings- og integreringspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg.

Han sier at Frp vil fremme forslaget på nytt, så snart noen av partiene som stemte det ned sist snur.

– Jeg er bare redd det vil ta mange år før vi kommer dit.

Wiborg er glad over at den britiske domstolen har falt på denne konklusjonen, men er ikke overrasket.

– Dette forslaget har vært grundig undersøkt av både Storbritannia og Danmark. Vi viste allerede at det ikke brøt med loven.

Wiborg forteller at denne løsningen er til det beste for reelle asylsøkere, mens det straffer «lykkejegere». Han forklarer at Norge ikke kan være verdens «sosialkontor».

– Reelle asylsøkere har rett til få opphold i et land uten kuler og krutt. Men det å kunne dra nytte av det norske velferdssystemet, er ikke en del av asyloppdraget.

Flyktninger fra Afrika som ønsker å søke asyl i Storbritannia kan ende opp å bli asylsøkere i de øst-Afrikanske landet Rwanda. Foto: BEN STANSALL / AFP

Frp har ikke utredet ferdig hvilket tredjeland de ønsker å sende asylsøkere til.

Talsmannen for Rwandas regjering forsikret i sommer britene om at landet vil være et godt mottakerland for asylsøkere.

– Vi har blitt spurt: hvorfor vil ikke flyktninger komme til Rwanda? En del av svaret er fortellingen om at Afrika er et dritthull, i mangel av et bedre ord, fortalte Yolande Makolo

– Dette stemmer ikke med virkeligheten. Og det er en fornærmelse mot oss, sa talsmannen til Rwandas regjering til den britiske avisen The Guardian i juni.