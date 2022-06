Regjeringen har fått rettens godkjennelse til å sende migranter til Rwanda. Men de fleste som skulle vært om bord blir igjen i Storbritannia.

I separate rettsprosesser er utsendelsene stanset etter individuelle vurderinger. Nå er det ifølge Sky News bare sju asylsøkere som skal av gårde i kveld. Det er blant annet iranere, irakere, albanere og syrere blant passasjerene.

To har i løpet av dagen fått avslag i sine krav om å få bli værende i Storbritannia. To saker gjenstår fremdeles.

Regjeringen sier at de som ikke reiser nå, blir sendt med et senere fly.

Omstridt avtale

Avtalen med Rwanda har møtt kritikk fra flere hold. Også folk NRK møter i London, er forferdet.

– Det er ikke til å tro. Tenk om det var deg, og at du skulle blitt sendt til Afrika! Det er en grusom ide, sier Marilyn Baxter.

Mens en kvinne som ikke vil si hva hun heter er av en annen oppfatning.

– Jeg syns det er en fantastisk ide. De kan ikke fortsette å komme over Den engelske kanal.

Det er kommet rundt 10 000 migranter over kanalen hittil i år. 3 500 av dem er kommet etter at utsendelsesavtalen med Rwanda ble kjent. Avtalen er ment å skremme folk fra å ta den farlige båtturen fra Frankrike til Storbritannia.

«En skam for Storbritannia»

I dag går 25 biskoper i Church of England ut med kraftig kritikk av planen i et brev i The Times.

Der skriver de at planen er «umoralsk og en skamplett for Storbritannia».

– Om det første utsendelsesflyet går eller ikke i dag, så er denne politikken en skam for nasjonen. Skammen er vår, for vår kristne arv burde inspirere oss til å behandle asylsøkere med medfølelse og rettferdighet, slik vi har gjort i århundrer, skriver de.

Også arveprins Charles skal ifølge Daily Mail og The Times ha kalt loven «fryktelig». I flere byer har folk demonstrert.

Menneskerettighetsorganisasjoner i Storbritannia hadde forsøkt å utfordre loven rettslig. Men saken ble avvist i domstolene.

Ny rettsrunde i juli

I slutten av juli skal dommere gå gjennom hele avtalen. Hvis de mener den er ulovlig, kan migrantene som potensielt sendes til Rwanda bli returnert.

Storbritannia skal ha betalt Rwanda 120 millioner pund, eller rundt 1,5 milliard norske kroner, for avtalen. Avtalen skal ha en prøveperiode på fem år.

De som blir sendt ut, får sine asylsøknader behandlet i Rwanda. Hvis de har rett til asyl, får de det i Rwanda, ikke i Storbritannia.

Ifølge den britiske statsministeren, Boris Johnson, skal loven virke avskrekkende på de som driver menneskehandelen over kanalen

– Jeg synes ikke vi bør støtte den fortsatte aktiviteten til kriminelle gjenger, sa Boris Johnson til LBC Radio.

Men folk spør seg hvor effektiv skremselen er. Også i går kom det migranter sjøveien til Storbritannia, og trafikken har fortsatt for fullt helt siden avtalen ble kjent.

Anklages for brudd på menneskerettigheter

Talsperson for myndighetene i Rwanda, Yolande Makolo, har uttalt at «Rwanda vil sikre at alle behandles med verdighet og respekt og blir tilbudt muligheten til å skape et liv her dersom de ønsker det».

I en vurdering fra Storbritannia ble det besluttet at det ikke er «betydelig grunnlag» for å tro at flyktninger kan bli behandlet dårlig i Rwanda.

Menneskerettighetsorganisasjoner og FNs høykommissær for flyktninger, mener derimot noe annet.

Rwanda huser allerede et stort antall flyktninger fra omkringliggende afrikanske land.

Human Rights Watch har tidligere kritisert Rwanda for dårlig behandling av flyktninger. De trekker blant annet fram drapet på 12 kongolesiske flyktninger av politifolk under en demonstrasjon i 2018.

– Selv om Rwanda på sjenerøst vis har tilbudt en trygg havn for flyktninger som flykter fra konflikt og forfølgelse i flere tiår, bor flesteparten i leire med begrensede økonomiske muligheter, skriver FNs høykommissær for flyktninger i en presseuttalelse.

Storbritannia har også blitt kritisert av folk som mener avtalen er et brudd på FNs flyktningkonvensjon. Den tillater ikke å tvangssende asylsøkere til utrygge områder.