Frykter ensidig Trump-satire forsterker polarisering i USA

– Hva er det du driver med, din guttunge? Du ser ut som et barn som spiller voksen i en skoleforestilling, sier programleder Seth Meyers i «Late Night» med et bilde av president Trump i en av sine store dresser på skjermen bak.

– Trump er bare en snål, snål mann som har lært seg å mime menneskelig atferd, sa Meyers i en annen sending denne uka.

Da var utgangspunktet at presidenten hadde plassert en sjokolade på hodet til et barn i forbindelse med at han delte ut Halloweengodteri utenfor Det hvite hus.

Fritt vilt

De fleste store TV-kanaler i USA har satireprogrammer på sen kveldstid, og det er særlig i de faste monologene at programlederne latterliggjør Trump. Av og til handler det om utseende, men mest av alt om politikk og ting Trump har sagt.

Trevor Noah i The Daily Show fikk klippet sammen de beste sekvensene der han hermet Trump og la det ut på Youtube i vår.

– Kan vi ikke sette pris på hvor søt han er når han prøver å forklare noe som andre har forklart ham for 5 minutter siden, innleder Noah med.

Deretter hermer han hvordan presidenten forsøkte å forklare hva det innebærer å sette et fly på bakken. Det kan få lande først...

Det framstår som ren mobbing.

Politisert satire

Sosiale medier eksploderte da Jimmy Kimmel i «Jimmy Kimmel Live» på ABC kryssklippet Trumps tale om drapet på IS-leder al-Baghdadi med president Obamas tale om drapet på Osama bin Laden i 2011. Bare på Twitter har klippet fått nær 14 millioner klikk siden det ble lagt ut tirsdag.

Obama framstår statsmannsaktig og saklig der han sier at «USA gjennomførte en målrettet operasjon mot det inngjerdede området».

Trump sier «det var en masse skyting og eksplosjoner, de gikk ikke engang gjennom hoveddøra. (...) Du vet, om du er en normal person, så vil du si «bank, bank, kan jeg får komme inn?» »

Trump som dum og naiv

– Hvor dum er denne fyren, han er bare så dum, sa Jimmy Kimmel da han kommenterte at Trump i en telefonsamtale ba Ukrainas president om å etterforske Joe Biden.

Riksrettssaken i Kongressen handler nettopp om hvorvidt han forsøkte å presse et annet land til å gripe inn mot en som kan bli Trumps motkandidat i presidentvalget neste år.

– Det er nok en forvirret dag. Opp er ned, rett er galt. Trump er president, innledet Stephen Colbert sitt «The Late Show» med på CBS for vel en uke siden.

Så kommenterer han Trumps ordre om å trekke amerikanske styrker ut av Syria. Han hermer Trumps stemme og sier «bare husk det når dere skriver historien at det var min ide, og min alene, å gi Tyrkia og Russland alt de ønsket seg.»

– Forsterker polariseringen i USA

– En veldig stor del av den amerikanske befolkningen føler seg ikke inkludert i disse morsomhetene. Tvert imot, de føler seg bare latterliggjort.

Jens Elmelund Kjeldsen er professor i reotorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB. Foto: Universitetet i Bergen

Det sier professor i retorikk Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen. Han tror satireprogrammenes konstante latterliggjøring av Trump forsterker polariseringen i det amerikanske samfunnet.

– Nå lytter vi til komikerne og ler av politikerne, før var det omvendt, sier Kjeldsen.

Høyresiden mangler slik satire

– Venstresiden har kanskje større tradisjon for tvisyn og humor, svarer Kjeldsen på spørsmålet om hvorfor ikke høyresiden har denne typen satireprogram.

Den dominerende TV-kanalen på høyresiden i USA, Fox, har nemlig ikke noe satireprogram som kan sammenlignes.

Men han mener også at president Ronald Reagan hadde mye humor. Blant annet samlet han på vitser om Sovjetunionen og brukte dem politisk.

Går venstresiden for langt?

Det er ikke bare folk i det republikanske partiet som mener at harseleringen med Trump noen ganger går for langt.

Redaktøren for politikk-nettstedet 538, Nate Silver, tok til motmæle på Twitter etter drapet på IS-leder al-Baghdadi.

– Det er forunderlig hvordan mange liberale ikke engang kan la Trump få ha én god dag, og det etter at amerikanske styrker drepte verdens mest ettersøkte terrorist, tvitret han.

Men det er under tusen mennesker som har retvitret den meldingen.