Utenriksminister Antony Blinken annonserte torsdag på en pressekonferanse i Oslo at USA ønsker å sende diplomat til Tromsø.

– USA oppretter et kontor i Tromsø. Det blir det nordligste diplomatiske USA-kontoret og det eneste nord for polarsirkelen, sa Blinken.

– Jeg setter pris på muligheten til å diskutere med våre norske allierte, sa han videre.

Han sier kontoret er et ledd i å forsterke arbeidet i det høye nord.

– Vår tilnærming er at vi vil sørge for at Arktis forblir et sted for fredfullt samarbeid. Det er et sted som blir stadig mer utfordret og som det blir viktigere å beskytte, og det er vi bestemt på å gjøre, sier Blinken.

Huitfeldt: – Øker samarbeidet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier at Norge og USA deler en lang og stolt historie med samarbeid om arktisk.

– Tromsø er jo den arktiske hovedstaden, sier Huitfeldt til NRK.

Det er en amerikansk diplomat som skal bo og jobbe i Tromsø og Utenriksdepartementet vil også sende en ansatt til byen.

– Dette øker samarbeidet både med tanke på klimaendringer, folk-til-folk samarbeid, forskningssamarbeid og annet.

Huitfeldt sier det ikke vil bli noe mer militært amerikansk tilstedeværelse i nord som følge av opprettelsen av det amerikanske kontoret.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) Foto: Amanda Iversen Orlich / n649101

Ordfører i Tromsø tror på tettere samarbeid

Åpningen av det diplomatiske kontoret vil skje senere i år, og det vil være en amerikansk diplomat der.

USA hadde et kontor i Tromsø fram til 1994.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ønsker amerikanerne velkommen tilbake til Tromsø, skriver han i en pressemelding.

– Etableringen av en amerikansk representasjon i Tromsø reflekterer at vi er tilbake til en tid med økt geopolitisk spenning i nord. Gitt denne realiteten er det betryggende for alle oss som bor i nord at vår viktigste allierte tar situasjonen på alvor og etablerer et kontor i den arktiske hovedstaden, sier Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Wilhelmsen tror på et nærmere samarbeid når disse to kontorene kommer på plass.

– USAs interesser i nordområdene er helt på linje med Norges og andre europeiske land, inkludert EU. Det handler om å samarbeide for sikkerhet og bærekraftig utvikling i Arktis, bekjempelse av klimaendringene og å fremme fred og stabilitet i nord, sier han.

– USA er ikke kun vår viktigste allierte i Nato, men det er også en arktisk stat som ønsker å engasjere seg i utviklingen av den arktiske regionen til det beste for de rundt 4 millioner menneskene som bor her, sier Wilhelmsen.

Ordføreren sier at vi er vitne til en økt internasjonal spenning.

– For de arktiske landene handler det om å opprettholde et mest mulig konstruktivt samarbeid mellom venner innen rammen av Arktisk råd, der Norge nettopp har overtatt lederskapet. Samtidig må vi erkjenne at den sikkerhetspolitiske situasjonen preger dette samarbeidet negativt.

– Kontoret knyter oss tettere på de amerikanske forskingsmiljøene, og gir oss også en plattform til bredere kunnskapsformidling, sier direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund. Foto: Eivind Molde / NRK

Norsk Polarinstitutt: – Ønsker kontoret velkommen

Også direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund, ønsker det amerikanske kontoret i Tromsø velkommen.

– Amerikanske myndigheter ønsker et nærmere samarbeid om tema og forskning knyttet til Arktis. Dette er et løft for ambisjonen om å gjøre norsk arktisk forskning internasjonalt ledende, understreker Misund. Det er også i tråd med Polarinstituttets oppgaver i nord. Kontoret knyter oss tettere på de amerikanske forskingsmiljøene, og gir oss også en plattform til bredere kunnskapsformidling. USA er verdensledende innen arktisk forskning. Dermed vil et tettere samarbeid være en styrke for både Tromsø og Polarinstituttet, sier Misund.