Venezuelas forsvarsminister: USA har latt masken falle

Forsvarsministeren som også er general, lovet troskap til president Nicolás Maduro, og sa at de vil ta i bruk alle midler for å forsvare landet.

– Tydeligvis har de gått bort fra alle andre metoder, «soft-kuppmetoder», og har latt «masken falle» ved å true med militær aggresjon, sa Padrino foran en gruppe væpnende soldater ved Fort Tiuna i hovedstaden Caracas.

Uttalelsen var en kraftig advarsel til amerikanerne som har blandet seg inn i krisen det latinamerikanske landet befinner seg i.

Anspent

Situasjonen i Venezuela er svært anspent, og i løpet av de siste fire månedene har 125 mistet livet i voldelige sammenstøt.

Maduro har fått internasjonal kritikk for å slå for hardt ned på opprøret mot regjeringen, og har blitt kritisert for valget på en ny grunnlovsgivende forsamling, som støtter Maduro – en forsamling som har erklært seg overordnet den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen.

Utviklingen i Venezuela bekymrer åpenbart Trump, og fredag antydet han at USA kan komme til å bruke militærmakt mot regimet.

​ – Vi har styrker over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, sa Trump.

– Truer USA

Mike Pence sier at et diktatur i Venezuela er en trussel mot USA og hele regionen. Foto: STR / AFP

USAs visepresident Mike Pence har lagt seg på en langt mer forsonende tone enn Trump, og har sagt at en fredelig løsning på konflikten i Venezuela er mulig.

Pence som for tiden er på en rundreise i Latin-Amerika, sier likevel at USA vil benytte seg av alle sine økonomiske og diplomatiske krefter for at demokratiet gjenopprettes i Venezuela.

I likhet med Trump er han bekymret over utviklingen, og sier at en kollaps er en trussel mot USA.

– Et ødelagt Venezuela truer sikkerheten og velstanden i hele vår del av verden. Trump har vært helt klar på at vi ikke vil stå og se på at Venezuela blir et diktatur, sa visepresidenten på en pressekonferanse i nabolandet Colombia.

Ifølge Reuters svarte han ikke på et direkte spørsmål om han argumenterer for et regimeskifte i det søramerikanske landet.

– Regimet er i forandring, og det vi er vitne til er at Venezuela er i ferd med å bli et diktatur, sa Pence.

«Galskap»

I helgen reagerte regimet i Venezuela kraftig på USAs innblanding, og omtalte Trumps uttalelser som «uforsvarlig» og «galskap». Det samme gjorde også opposisjonen.

Ifølge Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, kan et amerikansk angrep på Venezuela være stikk i strid med USAs egne interesser

– Kanskje Trump tenker at han skal vise hvor skapet skal stå, men dette virker bare samlende på chavistene og splittende på regionen. Dette kan gi Maduro en sterkere posisjon, sier Bull til NTB.

Hun mener utspillet er uventet for alle, go sier at det ikke er konstruktivt på noe som helst vis.