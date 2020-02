På torsdag erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) en global folkehelsekrise (PHEIC) etter at stadig flere land utenfor Kina oppdaget innbyggere som er smittet av det nye koronaviruset.

Det gjorde at helsemyndigheter verden over skrudde beredskapen opp enda et hakk.

Under møtet med beredskapsutvalget i Helse-Norge, redegjorde komiteen for sykdomsbildet og de tiltakene som iverksettes i Norge.

– Vi har naturligvis ikke en krise i Norge på nåværende tidspunkt, understreker helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Han forteller at helsetjenesten nå jobber på sitt ytterste for å hindre smitte til og i Norge.

Lokale helsetjenester

– Vi har iverksatt en rekke tiltak her i Norge, og vi vurderer jo naturligvis tiltak fortløpende avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg, sier Guldvog.

– Hvilke er de mest effektive tiltakene?

– Det mest effektive er det vi gjør i Norge, nemlig å ha en lokal helsetjeneste i hver kommune som de som er usikre på om de kan være smittet kan kontakte.

FOR ÅPENHET: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener vi trenger åpenhet og solidaritet, ikke stigmatisering rundt bekjempelsen av koronaviruset. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Et annet tiltak er informasjon til reisende til Norge, og at det for eksempel henger plakater på alle ankomstpunkter i Norge slik at de med frykt for smitte vet hvordan de skal gå fram.

Det er også sendt ut et skriv til helsetjenesten og alle kommunene om hvordan eventuell smitte skal håndteres.

– For de aller fleste ser dette ut til å være en mild sykdom, og så er det spesielt de som er sårbare og gamle som er litt mer utsatt. Det er spesielt for å hindre at de blir alvorlig syke, at vi setter inn disse kraftfulle tiltakene, sier Guldvog.

Viruset vil trolig komme til Norge

Ekspertene regner med at koronaviruset vil ramme Norge.

Ifølge Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, har legene en nøkkelrolle i å begrense skadevirkningene av det nyoppdagede viruset.

SLIK SER DET UT: Dette er en illustrasjon av koronaviruset. Foto: CDC

Aavitsland skriver i Tidsskift for Den norske legeforening at målet for smittevernet i Norge nå er å forsinke starten av epidemien og begrense den – uten at tiltakene går urimelig ut over enkeltpersoner og samfunnslivet.

– Det viktigste tiltaket er å oppdage mulige tilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme eller i sykehus, skriver Aavitsland.

Han mener leger nå må være årvåkne for pasienter som får symptomer i de første ukene etter utenlandsopphold i et område med smittefare.

ÅRVÅKNE: Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, mener leger er nødt til å være årvåkne framover. Foto: Kjartan Bjelland

Nordmenn trenger ikke være engstelige

Hovedtyngden av tilfellene er i Kina. Det er noen tilfeller i andre land, og også noen i Europa.

Per i dag er det 151 tilfeller i 23 land. Flere av dem er i Europa: Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Finland.

POSITIV PRØVE: Over hundre mennesker har testet positivt for koronaviruset. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Det likevel er noe usikkerhet rundt tall, og på grunn av den raske utviklingen i saken kommer det stadig nye, oppdaterte tall.

Også i Sverige er en person bekreftet smittet: En kvinnelig pasient på sykehuset Ryhov i region Jönköping fikk fredag påvist smitte av viruset som ble oppdaget i Hubei-provinsen i Kina.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, mener at nordmenn ikke har noen grunn til å være engstelige.

KAN VÆRE ROLIGE: Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, mener nordmenn ikke trenger å bekymre seg. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Denne sykdommen rammer først og fremst de eldre og de som har svekket immunforsvar eller har andre grunntilstander, men for folk flest vil denne sykdommen ikke være veldig alvorlig å få.

Hun fortsetter:

– Dette er ikke en sykdom som folk flest vil dø av.

Advarer mot å lukke grenseoverganger

USA og Australia, i tillegg til en rekke asiatiske land, har valgt å ikke slippe inn utenlandske statsborgere i forbindelse med koronautbruddet.

Dette advarer WHO om, som mener tiltaket snarere kan virke mot sin hensik.

FLYRESTRIKSJONER: Flere land nekter nå å slippe inn passasjerer som kommer fra Kina. Foto: Byambasuren Byamba-ochir / AFP

– Virus har en tendens til å ikke respektere grenseoverganger, og hvis det er veldig strengt med grensepasseringer, så kan det hindre at enkeltpersoner oppsøker helsetjenesten og får den behandlingen de trenger på et tidlig tidspunkt, og dermed kan det hindre at vi får effektiv smitteoppsporing av dem som eventuelt er smittet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han avslutter:

– Vi trenger åpenhet og en type solidaritet rundt dette, ikke stigmatisering. Vi trenger å bygge på fakta og kunnskap, ikke på frykt.