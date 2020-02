Frykter full krig mellom Syria og Tyrkia

Det er uklart hvem som skjøt ned det syriske angrepshelikopteret i nærheten av den strategisk viktige byen Qamenas tirsdag formiddag.

Bilder som APT har sendt ut viser at helikopter tar fyr og så styrter i baken, mens opprørere roper Gud er stor.

Se de dramatiske bildene av nedskytingen av det syriske helikopteret. Du trenger javascript for å se video. Se de dramatiske bildene av nedskytingen av det syriske helikopteret.

Bildene viser også det som trolig er en av de to flygerne liggende død på bakken. Det skal ha vært ytterligere to personer om bord i de russiskproduserte helikopteret.

Nyhetsbyrået APT viste mandag bilder av tyrkiske soldater som sammen med syriske opprørere gjorde seg klare til kamp nettopp ved Qamenas sørøst for Idlib by.

Den syriske observatørgruppen for menneskerettigheter OHR, som er basert i Storbritannia, skriver at helikopteret ble truffet av en rakett avfyrt av tyrkiske styrker.

Det syriske helikopteret ble truffet under de harde kampene i Idlibprovinsen tirsdag. Foto: Ghaith Alsayed / AP

Tyrkiske soldater drept

Mandag meldte den tyrkiske hæren at fem av deres soldater var drept av granater avfyrt av de syriske regjeringsstyrkene. Tyrkia har siden 2017 hatt mindre militære avdelinger plassert rundt i Idlib-provinsen, men ser nå ut til å ha gått åpent inn i krigen på de syriske opprørerens side, gjennom å støtte protyrkiske opprørsgrupper.

Syriske opprørere støttet av Tyrkia gjør seg klar til kamp i nærheten av byen Nairab tirsdag. Foto: Ghaith Alsayed / AP

Tyrkias president Tayyip Erdogan sa tirsdag at de tyrkiske troppene kommer til å svare på angrep fra de syriske regjeringsstyrkene. De skal betale en meget høy pris, sa den tyrkiske presidenten i forbindelse med et arrangement i Ankara.

Samtaler i Ankara tirsdag mellom Russland og Tyrkia om situasjonen i Idlib endte i følge nyhetsbyrået Reuters uten at man kom fram til enighet. Etter planen skulle president Erdogan seinere tirsdag kveld snakke med sin russiske kollega Vladimir Putin på telefonen.

Tayyip Erdogan advarer Syria mot nye angrep på de tyrkiske styrkene. Foto: AP

Ifølge flere kilder skal de syriske regjeringsstyrkene tirsdag erobret byen

Saraqeb, noe som gjør at de for første gang siden 2012 har kontroll over den strategisk viktige motorveien M5 mellom hovedstaden Damaskus og Syrias største by Aleppo i nord.

Men opprørsstyrkene sier at de har satt i gang et motangrep i dette området, og det er uklart om regjeringsstyrkene har full kontroll over motorveien.

De voldsomme kampene i den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria har sendt opp til 700000 mennesker på flukt.

Det var tirsdag lange bilkøer i nærheten av byen Hazano av folk som flykter unna kampene lenger sør i Idlib-provinsen. Foto: AREF TAMMAWI / AFP

Mange er livredd for hva som vil skje hvis de skulle havne på regjeringskontrollert område. Frykten blir ikke mindre av videoer som sirkulerer på sosiale medier og som viser regjeringssoldater som ikke nøyer seg med å hevde seg på tilfangetatte motstandere.

De vandaliserer også opprørenes gravsteder og har også flere steder gravd opp lik og fraktet dem bort.

Syriske regjeringssoldater har selv lagt ut på sosiale medier bilder av hvordan de vandaliserer gravsteder til døde opprørssoldater. Du trenger javascript for å se video. Syriske regjeringssoldater har selv lagt ut på sosiale medier bilder av hvordan de vandaliserer gravsteder til døde opprørssoldater.

Styrker opprørenes moral

– Mange av disse har allerede vært på flukt en gang. Derfor er situasjonen deres svært vanskelig forteller den syriske journalisten og aktivisten Alee Ez-Alden til NRK.

Journalisten Alee Ez-Alden oppholder seg fremdeles inne i borgerkrigens Syria Foto: Privat

Han har helt siden opprøret i Syria startet i 2011 fulgt konflikt på nært hold og oppholder seg fremdeles i den opprørskontrollerte delen av Idlib-provinsen.

– Flyktningene har store økonomiske problemer, og nå er situasjonen ytterligere forverret forteller Ez-Alden på linje inne fra Syria.

Han bekrefter at regjeringsstyrkene de siste dagene har tatt kontroll over mange landsbyer i nærheten av regionhovedstaden Idlib.

Han mener det er rundt 300000 mennesker som har flyktet bare siden desember 2019, i tillegg til alle de som allerede var på flukt.

Mange skal ha blitt drept, også barn, i bombeangrepene mot Idllib by tirsdag. Foto: Ghaith Alsayed / Ghaith Alsayed

– Jeg tror at kampmoralen til de protyrkiske syriske opprørsstyrkene styrkes gjennom det økte tyrkiske nærværet sier Ez-Alden til NRK.

Men han tror ikke at styrkeforholdet i krigen vil endres nevneverdig så lenge den syriske regjeringshæren støttet av russiske fly fortsetter angrepene.

Ifølge OHR ble minst 12 mennesker drept i Idlib tirsdag i forbindelse med flyangrep. Flere av dem skal være barn.