Startar etterforsking av Navalnyj-bror

Det er det russiske nyheitsbyrået Tass som melder at han er ettersøkt. Oleg Navalnyj oppheld seg utanfor Russland.

Også i januar 2022 blei Oleg Navalnyj ettersøkt. Han blei ført opp på det russiske innanriksdepartementet si liste over ettersøkte, utan at årsaka til dette var oppgitt.

Året før blei han dømd til eitt års fengsel på vilkår for brot på koronareglane. Saman med fleire andre opposisjonelle var han tiltalt for å ha oppfordra folk til å delta på ein demonstrasjon i januar 2021 til støtte for broren.

Seinare blei dommen gjort om til fengsel utan vilkår, og styresmaktene grunngav dette med at han hadde brote meldeplikta.

Fjerna frå X

Tysdag blei det også kjent at X, tidlegare Twitter, sperra kontoen til Julia Navalnaja. «X sperrar kontoar som bryt med X sine reglar», heitte det i ei fråsegn frå det sosiale mediet.

Etter rundt 20 minutt var kontoen aktiv igjen. X seier at dei gjorde ein feil då dei stengde kontoen.

Kona til Aleksej Navalnyj la måndag ut ein video på plattforma der ho hevdar at Putin drap mannen.

– Dei har forgifta han med nervegifta Novitsjok og ventar med å frigje liket til gifta er ute av kroppen hans, sa ho.

Tysdag kommenterte russiske styresmakter påstandane om drap. Ifølgje AFP avviste dei påstandane som «grunnlause og vulgære».

Ber om uavhengig etterforsking

Aleksej Nalvanyj blei meldt død fredag. Då kunngjorde fengselsstyresmaktene i Jamal-Nenets, der Navalnyj var fengsla, at den kjende opposisjonspolitikaren hadde mista livet under ein spasertur.

Dagen før var 47-åringen tilsynelatande i fin form og spøkte og lo via ei videooverføring i eit rettsmøte.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks Russisk regimekritikar og bloggar (f. 1976) med millionar av følgarar på Twitter og YouTube. Utdanna jurist. Gift og tobarnsfar.

Starta i 2007 ein antikorrupsjonskampanje ved å kjøpa seg inn i statskontrollerte selskap for å kunna stilla kritiske spørsmål på generalforsamlingane.

Har organisert ei rekke demonstrasjonar mot president Vladimir Putin.

Ekskludert frå det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vore aktiv sidan 2000, skulda for å skada partiet med sine nasjonalistiske tendensar.

Leiar for det vesle Partija Progressa – Framstegspartiet – sidan opprettinga i 2013.

Fekk 27 prosent av stemmene ved ordførarvalet i Moskva i september 2013.

Har vore arrestert og dømt for underslag og kvitvasking, skuldingar han sjølv hevdar var politisk motivert. Han er også arrestert og dømt for deltaking i ulovlege demonstrasjonar fleire gonger.

Ønska å stilla som presidentkandidat og utfordra Putin i valet i 2018, men kandidaturet blei ikkje godkjent.

20. august 2020 blei han akutt sjuk på eit passasjerfly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare blei han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Testar har vist at han blei forgifta med nervegifta novitsjok.

17. januar 2021 blei Navalnyj arrestert då han venda tilbake til Russland.

Han blei i februar 2021 dømt til å sona 2,5 år i ein arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunde dom frå 2014. Dommen var basert på ein svindelsak Navalnyj avviser som forfalska.

Våren 2021 førte han ein over tre veker lang svoltestreik med krav om betre helsehjelp. Streiken blei avslutta på oppfordring frå legane og etter store støttedemonstrasjonar i Russland.

26. april 2021 bestemte ein domstol i Moskva at Navalnyj si stifting måtte stansa alle aktivitetar medan dei venta på ei rettsleg avgjerd om stiftinga var ekstremistisk.

30. april 2021 dukka Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlista til Russlands finansielle overvakingsteneste Rosfinmonitoring.

16. februar 2024 melde fengselsmyndigheitene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sete fengsla, at han er død. Dei oppgir at han mista bevisstheita etter ein spasertur og døydde. (Kjelde: NTB, NRK)

Russiske styresmakter sa fredag at dei ikkje har informasjon om dødsårsaka, men at dødsfallet blir undersøkt av fengselsstyresmaktene.

No ber norske styresmakter om at Russland legg til rette for ei open og uavhengig etterforsking av dødsfallet.

Utanriksdepartementet hadde tysdag ein samtale med den russiske ambassadøren til Noreg, Tejmuraz Ramisjivili. I UD møtte han ekspedisjonssjefen for tryggingspolitikk og nordområda.

Ifølgje UD blei det formidla at «russiske styresmakter har det heile og fulle ansvaret for Aleksej Navalnyjs død».

Også ei rekkje andre europeiske land har kalla inn russiske ambassadørar kjølvatnet av Navalnyjs dødsfall.

– Lat meg få sjå sonen min

Det er høgst uklart kva som har skjedd med leivningane av Navalnyj. I ein video som er publisert tysdag vender Navalnyj si mor, Ljudmila Navalnaja seg direkte til president Vladimir Putin.

I klippet ber ho blant anna om at Navalnyj sitt lik blir overlevert til familien.

– Lat meg få sjå sonen min, seier ho.

Også meir enn 60.000 menneske stiller seg bak eit krav om at russiske styresmakter må overlevere liket til familien hans.

Dei har kontakta den nasjonale etterforskingskomiteen etter ei oppfordring frå menneskerettsorganisasjonen OVD-Info, skriv avisa Novaja Gazeta.