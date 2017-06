Spicer om mulig avgang: – Dere kan fortsette å ta selfiene deres!

Flere amerikanske medier har de siste dagene meldt at den etter hvert smått beryktede Sean Spicer gir seg som Donald Trumps pressetalsmann.

CNNs korrespondent i Det hvite hus, Jim Acosta, sa tidligere denne uken rett ut at Spicer er «ganske ubrukelig» i rollen, skriver politikknettstedet The Hill.

Ifølge Politico og Bloomberg News ønsker Spicer selv å spille en mer strategisk rolle i presidentens administrasjon. Tirsdag møtte Spicer pressen i Det hvite hus, og fikk flere spørsmål om sin egen arbeidssituasjon.

– Vel, jeg er her, så dere kan fortsette å ta selfiene deres! Vi har noen ledige stillinger, og vi har møtt noen personer som kan være til nytte for denne administrasjonen. Når vi har noe nytt å meddele, skal dere få vite om det, sa Spicer kryptisk.

– Tilgjengelige 24 timer i døgnet

De siste ukene har det blitt stadig færre av de TV-sendte pressekonferansene fra Det hvite hus, ettersom Spicer selv har nektet direkteoverføring. Begrunnelsen fra Spicer har vært at det er Trumps stemme som skal høres, ikke hans egen.

Pressetalsmannens krasse utfall mot journalister, oppsiktsvekkende uttalelser og manglende evne og vilje til å svare på spørsmål, har møtt motbør blant politiske journalister som dekker amerikansk politikk.

Enkelte journalister har tolket mangelen på TV-sendte pressekonferanser som en del av Donald Trumps kamp mot etablerte «MSM-media» («mainstream-medier», journ.anm.).

Tirsdag fikk Spicer flere spørsmål om det som oppfattes som manglende åpenhet fra Trumps administrasjon.

– Jeg har sagt flere ganger at vi skal gjøre det vi kan for at dere (journalistene, journ.anm.) får gjort det dere skal. Vi er her hver kveld for å svare på mail og SMS-er, nesten 24 timer i døgnet. Når man ser hvor tilgjengelig presidenten er, så er det ganske enestående, sier Spicer.

Otto Warmbier etter pågripelsen i Nord-Korea i fjor. Mandag kveld ble det meldt at 22-åringen er død, uka etter at han kom tilbake til USA. Foto: Kyodo / Reuters

– Kina kunne ha gjort mer

I tillegg til spørsmål knyttet til sin egen rolle fikk Spicer tirsdag også flere spørsmål om den amerikanske studenten Otto Warmbier (22).

Warmbier ble holdt fanget i Nord-Korea i 17 måneder, men kom til USA i forrige uke. Han var da svært fysisk redusert, og døde mandag kveld, norsk tid. Spicer måtte blant annet svare på hvilken rolle Kina har spilt i arbeidet med å få Otto ut.

– Vi mener Kina kan spille en større rolle ovenfor Nord-Korea, men jeg ønsker ikke så hvor vi er på vei, sa Spicer blant annet, sa Spicer.

Omtrent samtidig med at pressekonferansen pågikk i Det hvite hus, tvitret Trump imidlertid i en noe mer diplomatisk tone.

– Selv om jeg virkelig setter pris på arbeidet president Xi og Kina har lagt ned for å hjelpe til med Nord-Korea, så har det ikke hjulpet. Men jeg vet i det minste at Kina forsøkte!