Sperret inne i flere dager: – Vi forberedte oss på å dø

Via en sliten telefonlinje får NRK tak i Aasiya fra Sudan. Hun er lege på et sykehus i hovedstaden Khartoum.

Aasiya er ikke hennes virkelige navn. Av hensyn til hennes sikkerhet må vi holde hennes egentlige identitet skjult. Det samme gjelder sykehuset hun jobber på.

Når hun prater med NRK er det bare noen timer siden hun kom hjem til familien. Hun ble holdt fanget på jobben i tre dager. Fra lørdag morgen til mandag morgen.

Skadene inne i et hus under sammenstøt mellom de paramilitære Rapid Support Forces (RSF) og hæren i Khartoum. Foto: STRINGER / Reuters

Hun er trygg nå. Utenfor skytes det. Hun beskriver de siste tre dagene som noen av de mest traumatiserende i hennes liv.

– Vi forberedte oss på å dø. Vi var klare for å bli tatt, sier hun.

Det som sies å være en 24 timers våpenhvile mellom de stridende partene i Sudan, er trådt i kraft fra tirsdag klokken 18 - norsk tid. Spørsmålet er om den vil holde slik at Aasiya og andre sivile får et pusterom fra kamphandlingene.

Ble tvunget til å være igjen

Det hele startet som en hvilken som helst vanlig dag. Aasiya våknet tidlig og kjørte til jobb. Hun hadde ingen aning om hva som var i vente.

Denne dagen ble starten på de blodige kampene mellom regjeringsstyrkene og den paramilitære gruppen RSF.

Mohamed Hamdan Daglo (øverst), leder av Sudans store og tungt bevæpnede paramilitære Rapid Support Forces (RSF), og Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

En time etter at de første skuddene ble fyrt, ankom de første RSF-soldatene sykehuset som Aasiya jobber på - og ba dem behandle de skadde.

– Vårt eneste krav var at de skulle legge igjen våpnene utenfor inngangen. Det var vanskelig å overbevise dem, men til slutt gjorde et flertall det.

RSF sitt hovedkvarter hadde blitt bombardert av regjeringsstyrkene. De trengte et nytt sted å oppholde seg mens de prøvde å finne en ny base, og det ble sykehuset til Aasiya.

I løpet av de tre dagene behandlet hun og kollegaene 110 RSF-soldater. Ti av dem døde.

Dette bildet fra Twitter viser hvordan Ibn Sina-sykehuset, som ligger nær Khartoum internasjonale lufthavn, ble skadet i de pågående kampene. Foto: @ThomasVLinge / Twitter

Fryktet drap og voldtekt

Aasiya var spesielt redd som kvinne. På kvelden prøvde de å unngå soldatene som sov i etasjen under dem. De kunne ikke stole på dem, forteller hun, på grunn av tidligere kriminelle handlinger som RSF skal ha begått.

– Vi var redde for å bli kidnappet, voldtatt og drept.

Fra klokken 18 på tirsdag er det ventet en 24-timer lang våpenhvile mellom partene. Foto: EBRAHIM HAMID / AFP

Ifølge Aasiya var det ingen som ble drept eller voldtatt av RSF-soldatene på de tre dagene. Hun tror det er fordi soldatene var avhengige av dem.

– Vi var allerede få på jobb, så hvis noe skulle skje med oss ville de ikke ha nok folk til å behandle dem.

Menneskerettsorganisasjoner som Human Rights Watch har tidligere meldt om at RSF står bak massevis av voldtekter i Darfur-konflikten på 2000-tallet, der både hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og RSF-leder Mohamed Hamdan Dagalo var innblandet.

Over 300.000 mennesker ble drept i Darfur i det som er beskrevet som det første folkemordet i det 21. århundret.

Hemedti ledet det som den gang het Janjaweed-militsen. Det var gruppen som sto for de verste massedrapene.

Også hærsjef al-Burhan var aktiv i Darfur da folkemordet pågikk, skriver Al Jazeera.

Soldater kledde seg ut som rengjørere

Etter hvert begynte flere soldater å flykte fra sykehuset ved å utgi seg for å være rengjøringsarbeidere, ifølge Aasiya.

– De tok av seg uniformene og tok på seg klærne til rengjøringsarbeidere, så flyktet de fra sykehuset. Det lå flere RSF-uniformer igjen på sykehuset.

En rekke sykehus har vært under angrep de siste dagene. Og med soldater inne i lokalene har også sykehus blitt et mål for granater, skudd og raketter.

Flere av Khartoums ni sykehus har gått tomme for blod, utstyr til blodoverføringer og annet viktig medisinsk utstyr, opplyser Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO krever at partene sørger for ubegrenset og trygg tilgang til helseinstitusjoner for de skadde og alle som trenger medisinsk hjelp.

Det sier det er urovekkende at sykehus blir brukt til militære formål eller plyndret, og ber partene om å overholde internasjonal lovverk.

Ifølge FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths har hjelpearbeidere i landet blir utsatt for seksuell vold og angrep.

– Det er helt uakseptabelt og må stoppe, skriver Griffiths på Twitter.

Han legger til at FNs kontor i Darfur, vest i Sudan ble angrepet mandag.

Samtidig er EUs sjef for humanitær hjelp i Sudan skutt og såret i konflikten.

Sudans legeforening rapporterer at 270 har blitt drept så langt i konflikten. Over 2600 personer skal være skadet.

Leger uten grenser: – Behandlet flere sivile

NRK prater med Gazali Babiker fra Khartoum. Han er Leger uten grensers landdirektør i Sudan og har ansvar for alle teamene i landet.

Til NRK opplyser han at organisasjon så langt har behandlet 183 sårede. Av disse har 25 dødd. En stor andel av dem er sivile, sier Babiker.

I tillegg har teamet deres i sør-Darfur opplevd å bli ranet og trakassert av soldater. Babiker vet ikke om de tilhørte RSF eller hæren. Ingen ble fysisk angrepet eller seksuelt misbrukt, forteller Babiker, slik andre hjelpearbeidere har blitt i landet.

– Det er det mest traumatiserende vi har opplevd så langt.

Nå jobber de med å evakuere flere av sine ansatte. Ingenting tyder på at de får gjort det med det første. De får ikke kontakt med noen av partene i konflikten, og vet derfor ikke hvor trygt det er å starte en evakuering.

I mellomtiden ønsker de å utnytte den 24 timer lange våpenhvilen. Planen er å få sendt utstyr til de forskjellige sykehusene, og fortsetter arbeidet med å ta imot skadde på sykehuset i sør-Darfur.

Flukten

Først etter at soldatene forlot sykehuset på mandag, ble det mulig for Aasiya å gjøre det samme. Først kjørte hun til en annen klinikk for å plukke opp sin mor som også er lege. På vei ut av klinikken, møtte de to på skuddveksling og måtte snu.

– Vi venta på klinikken i noen timer før vi på ny tok sjansen på å dra. Vi visste ikke om det var trygt nok, men vi kunne ikke vente lenger.

Da de endelig kom frem til morens hjem, brøt de sammen i tårer.

– Vi kunne ikke tro at vi var hjemme igjen. Plutselig var vi forent med familien etter tre forferdelige døgn.

Men midt oppi elendigheten opplevde hun også noe godt. Sivile og ansatte på sykehuset jobbet for hverandre. De delte på absolutt alt, forteller hun, fra mat - til ansvar.

– Uansett om du var lege, sykepleier, sekretær eller forsker. Vi samarbeidet. Legene lærte ikke-medisinske ansatte hvordan man stabiliserer pasienter. Ingen spiste mer enn noen spiseskjeer med mat slik at alle kunne få.