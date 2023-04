Siham Kamal har ikke gått ut av døren sin siden lørdag. Utenfor foregår det harde kamper.

Hun deler et lydklipp med NRK fra hjemmet sitt:

Kamal skjuler seg i huset sitt sammen med ektemannen, deres 16 år gamle datter og hushjelpen - kun syv kilometer fra kampene mellom RSF og regjeringsstyrkene.

I bakgrunnen hører man Kamal si den islamske trosbekjennelsen på arabisk. Oversatt til norsk betyr dette: Det er ingen gud uten Gud, og Muhammad er hans profet.

Via telefonen forteller hun til NRK at de føler seg trygge - for nå:

– Så lenge man holder seg inne burde det gå bra. Alle er advart mot å gå ut, selv for å prøve å skaffe mat eller vann til deg selv og barna.

Regjeringsstyrker i Port Sudan søndag. Pickuper med mitraljøse på lasteplanet er blant de vanlige våpnene i Sudan. Foto: - / AFP

I flere byer i Sudan har det foregått kamper siden lørdag morgen etter flere dager med økt spenning.

Kampene står om makt og innflytelse i en ny fremtidig regjering for Sudan. Det er tredje dag på rad med kamper mellom regjeringsstyrkene og den paramilitære gruppen RSF.

Kampene i Sudan startet lørdag morgen etter at Mohamed Hamdan Dagalo, kalt «Hemedti», anklaget hærsjef Abdel Fattah al-Burhan for kuppforsøk.

Ifølge FNs utsending har minst 180 personer blitt drept i kampene i Sudan, melder nyhetsbyrået AFP. FN sier videre at de fortsetter jobben med å skape flere humanitære korridorer for sivile.

Hærsjef Abdel Fattah al-Burhan (til venstre) og general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt «Hemedti», i RSF. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

Lever på Id-mat

– Vi er veldig redde. Det er en ustabil situasjon nå. Vi vet ikke hva som kan skje eller om vi kan få tak i mat for de neste dagene, sier Kamal.

Det er ramadan og om noen få dager skal hun og familien feire Id etter en måned med fasting.

Før fasten handlet familien inn mat til feiringen som skjer på fredag. Det er den de nå spiser av:

– Vi har kanskje nok mat for å holde ut i to-tre dager til. Etter det må vi gå ut for å kjøpe mer.

Men det innebærer en stor risiko, forklarer hun.

I nabolagene har soldater fra begge sider barrikadert seg i hus og leiligheter. De gjemmer seg blant sivile, som risikerer å bli truffet av skudd hvis de går ut.

– Antallet drepte sivile øker i Khartoum. Men snart må vi gå ut for å kjøpe mat, vi har ikke noe annet valg.

Kamal og familien er likevel blant de heldige som fortsatt har tilgang til vann. Men de har vært uten elektrisitet i to dager nå.

Denne videoen viser hvordan en sivil i Khartoum fant ammunisjon og skuddsår i sitt eget hjem. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen viser hvordan en sivil i Khartoum fant ammunisjon og skuddsår i sitt eget hjem.

Ambassadebolig truffet av granat

I går ble boligen til den norske ambassadøren i Khartoum truffet av en granat.

På bildene fra Utenriksdepartementet kan man se hvordan deler av stua er ødelagt.

Stua i ambassadeboligen etter at en granat traff. Foto: UD

Anniken Huitfeldt er for tiden i Nigeria, der hun følger situasjonen i Sudan tett. Hun er svært bekymret for sikkerheten til de ansatte og befolkningen i landet.

– Det pågår luftangrep og det er blodige gatekamper i tett befolkede områder. Uskyldige liv har allerede gått tapt, sier Huitfeldt.

Hun sier videre at det ingenting tilsier at den norske ambassaden var et mål da granaten traff. De ansatte er i dekning og har det etter forholdene bra.

– Vi ber også alle norske statsborgere som er i Sudan og som har behov for bistand om å ta kontakt med UD.

Ingen ble skadet etter at en granat traff boligen til den norske ambassadøren i Khartoum, Sudan. Foto: UD

Mandag kveld kommer det også meldinger om at EUs ambassadør til Sudan er overfalt i sin eget hjem.

Det er uklart om ambassadøren er skadet.

– Dette er et brudd på Wien-konvensjonen. Sikkerheten ved diplomatiske lokaler er sudanesiske myndigheters ansvar og forpliktelse ved internasjonal lov, skriver EUs utenrikspolitiske sjef, Josep Borell på Twitter.

Håper på våpenhvile

Fattah al-Burhan og Hamdan Dagalo har en lang blodig og felles historie. Begge var innblandet i Darfur-konflikten på 2000-tallet,

Over 300.000 mennesker ble drept i Darfur i det som er beskrevet som det første folkemordet i det 21. århundret.

Hemedti ledet det som den gang het Janjaweed-militsen. Det var gruppen som sto for de verste massedrapene.

Fakta om den paramilitære gruppen RSF Ekspandér faktaboks Dette er den paramilitære gruppen RSF som har vært i harde kamper med regjeringsstyrker i Sudan siden lørdag.

En paramilitær gruppe som ble stiftet i august 2013 og kjempet på vegne av Sudan i Darfur.

Er anklaget for flere krigsforbrytelser i Darfur, blant annet drap og voldtekt av sivile samt brenning av sivile hus. Ifølge Human Rights Watch kvalifiserer RSFs handlinger i Darfur til stempelet forbrytelser mot menneskeheten.

Har vært en støttespiller til militærjuntaen som har kuppet makten i landet, og det pågikk forhandlinger om at gruppen skulle innlemmes i den regulære hæren.

Gruppens arabiske navn kan oversettes direkte til raske støttestyrker, eller som de kalles på engelsk: Rapid Support Forces (RSF).

Gruppen ledes av general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti.

Gruppen har også kjempet i Libya og Jemen.

Hemedti er en av de rikeste personene i Sudan etter å ha tatt kontroll over gullgruver i Darfur, noe han er anklaget for å ha brukt RSF til å gjøre. Kilde: Wikipedia, HRW.

Også hærsjef al-Burhan var aktiv i Darfur da folkemordet pågikk, skriver Al Jazeera.

Kamal ber det internasjonale samfunnet hjelpe til for å få til for å få en fredelig løsning på konflikten. Hun forteller at folk flest ikke vet hva som skjer og at det hele kom som en overraskelse.

– Vi forventet ikke at det skulle skje og har heller ingen forventninger til når det skal ta slutt. Men vi er håpefulle og ber til Gud om at fredssamtalene vil starte i dag.

Ifølge Reuters er det første gang på flere tiår at det er harde kamper i hovedstaden. Foto: INSTAGRAM @LOSTSHMI / Reuters

Utenriksminister Huitfeldt forteller at Norge og flere land nå jobber med å få partene til å inngå en midlertidig våpenstillstand, og deretter en varig våpenhvile.