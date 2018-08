Spekkhogger-mammaen med den døde ungen ble først observert 24. juli i Haro-stredet mellom Vancouver Island i Canada, og den amerikanske delstaten Washington. Forskere tror hvalungen var nyfødt og døde den samme dagen, men dødsårsaken er ukjent.

Den sørgende hvalmoren ble observert av mange i farvannene mellom Canada og USA i dagene etter. Hele tiden passet hun på å holde hvalungens hode over vannet.

Forskere ved den amerikanske hvalforskningssenteret som ligger midt i stredet, opplyser at det ikke er uvanlig at spekkhoggere bærer døde unger i flere dager og opptil en uke, men at 17 dager må være ny rekord.

Holdt ungen over vannet

Forskerne har gitt mora navnet Tahlequah, eller mer vitenskapelig J35. Ut fra bilder av hvalungen har de avgjort at det var en jentebaby.

Mora dyttet ungen foran seg med pannen eller ved å holde ungen i halen med tennene. Kun i korte perioden slapp hun taket for å fange fisk, før hun igjen sørget for at ungen fikk hodet over vannet.

DYTTET OVER VANNET: Spekkhoggeren J35 ble 24. juli observert mens hun dyttet ungen foran seg i vannskorpa. Bare en halv time tidligere var ungen først observert og da levde den. Foto: David Ellifrit, Center for Whale Research / AP

I helgen ble Tahlequah igjen observert av forskerne, men da uten ungen.

De forteller at de så mora alene på matjakt i skipsleia i stredet som fører inn til storbyen Vancouver.

Sørgeperiode

Der kunne forskerne se at J35 med stor energi jaget en stim med laks sammen med artsfrender, tydelig på matjakt.

– Vi kan nå si at hennes sørgeperiode er over, og at hennes oppførsel er bemerkelsesverdig livlig, skriver forskerne på sin nettside.

PÅ MATJAKT: Lørdag ble J35 observert over en lengre periode ved Vancouver Island, og da uten ungen. Forskerne mener at den 20 år gamle mora nå er over sørgeperioden, og sier hun er livlig og ser frisk ut. Foto: Ken Balcomb, Center for Whale Research / AP

Etter at hvalmora ble fotografert mens hun dyttet den døde ungen foran seg, har saken vakt stor oppmerksomhet i Canada og USA.

Svært intelligente

Til CBC sier hvalforskeren Ken Balcomb på Centre for Whale Research at han har sett flere tilfeller der hvalmødre bærer med seg døde unger i flere dager, men at han aldri har opplevd at noen holder ut så lenge før.

– Det var vondt å se på, sier han.

Sheila Thornton som forsker på spekkhoggere for det kanadiske fiskeridirektoratet, sier til CBC er forsiktigere. Hun mener det er vanskelig å si hva som ligger bak moras oppførsel.

– Man kan se på det som et uttrykk for sorg, men kan ikke si det med sikkerhet, sier hun.

– Dette er svært intelligente dyr, og dødsfallet til denne ungen har tydelig gått innpå både mora og familiegruppen, sier hun.

– Åpenbart en sorgreaksjon

Balcomb som har studert spekkhoggere i over 40 år, er tydeligere:

– Sorg. Jeg kaller det sorg. Dette er åpenbart en svært tung situasjon for mora, sier han.

At pattedyr kan bære rundt på døde unger er ikke uvanlig. Også blant delfiner er det observerte en rekke ganger, men Balcomb sier at han aldri har sett dokumentert at noen har båret rundt på en avdød unge så lenge som denne mora.

I dette tilfelle har forskerne dokumentert at den samme hvalen har båret rundt på ungen over en strekning på rundt 1600 km.

Får ikke lenger unger

Balcomb og hans kollegaer på hvalforskningssenteret er bekymret for hvalene langs den kanadiske stillehavskysten.

Spekkhoggerne som lever langs den kanadiske og amerikanske stillehavskysten, kalles kystspekkhoggere. Forekomsten av denne underarten er truet blant annet fordi forekomsten av Chinook-laksen har gått sterkt tilbake de siste tiårene. Nå er laksefisket begrenset, men forskerne er ikke trygge på at arten vil overleve.

Det er ikke dokumentert en eneste vellykket fødsel i området på tre år. det er anslått at det ikke er mer enn 75 levende individer igjen av denne underarten av spekkhogger.

– Hun forteller oss en historie, om hva denne flokken står overfor. Hvis de ikke klarer å få unger, vil de dø ut, sier Balcomb.

Forskerne tror at hvalungen har sunket til bunns etter at mora slapp henne. Farvannet er såpass dypt at forskerne ikke tror de vil få sjansen til å undersøke kadaveret. Dermed kan de ikke vite sikkert hva som var dødsårsaken.

Les også: