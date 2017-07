Spanske hoteller sier 9 av 10 matforgiftningsklager er juks

Anklagene fra britiske turister har økt voldsomt, og koster spanske hoteller millioner av euro.

Tallet på matforgiftningkrav passerte 10 000 i turistsesongen 2016–17.

– Det er en voldsom økning fra bare 600 året før, sier Ramon Estalella i det spanske turisthotellforbundet Cehat til AFP.

– Britiske turister står bak

Ifølge Estalella er 90 prosent av kravene falske. Og det er briter som står bak nesten alle de falske kravene.

En kelner viser fram menyen til to turister i Barcelona. Personene på bildet er ikke knyttet til anklagene fra spanske hoteller. Foto: Manu Fernandez / AP

Kravene kommer ofte via mellommenn som lover turistene store erstatninger.

– Problemets rot at britisk lov ikke krever legeattest eller et annet bevis på at gjesten var syk. Loven tillater også at slike krav kan fremmes opptil tre år etter oppholdet, sier han.

Estalella sier at mange firmaer reklamerer helt åpent for at de kan skaffe turister med feriemage erstatning. Firmaene forlanger ingen betaling dersom kravet ikke når fram.

Han forteller at en ambulanse med påskriften «Erstatningskrav-klinikk» kjørte rundt på feriesteder på Tenerife hvor britiske turister utgjør mer enn 35 prosent av gjestene.

– Jukser for 100 millioner

Verdien av de falske erstatningskravene fra turistsesongen 2016–17 skal ifølge Cehat utgjøre mer enn 100 millioner.

Tidligere har hotellene ofte valgt å godta kravene heller enn å ta kostandene ved å bekjempe dem i en britisk rettssal. Men nå inntar flere en hardere linje.

Hotellforbundet hadde i mai møter med representanter for den britiske ambassaden. Det britiske utenriksdepartementet advarer nå på sine reiserådsider om at falske erstatningskrav kan bli straffeforfulgt.

Spionerte på «syke» gjester

I juni ble en britisk mann arrestert på Mallorca, og en annen er under etterforskning. Begge er mistenkt for å oppmuntre turister til å fremme falske krav. Politiet ga saken høy prioritet etter at de mottok en mappe med bevis som privatdetektiver hadde samlet inn på vegne av Club Mac Resort i Alcudia.

Tre hoteller langs Alcudia-stranden gikk samnen om å leie privatdetaktiv. Foto: Anders Fagerjord, Flickr (CC BY 2.0)

I mappen lå det bilder og dokumenter som motbeviste påstander om sykdom fra 1000 briter som hadde bodd på tre hoteller, sier advokat Carolina Ruiz, som representerer hotellene.

Sa han var syk, satt i baren

En mann som påsto at han lå syk hele ferien, ble konfrontert med en barregning som viste at han hadde drukket over 100 gin og tonic i hotellbaren.

Ponderosa Apart Hotel på Tenerife leverte i mai inn en stevning på ærekrenkelse mot en britisk mann som påsto at han ble syk, og mot firmaet som leverte kravet på hans vegne.

Nå håper spanske hoteller at det kan bli en lovendring i Storbritannia som gjør det vanskeligere å levere udokumenterte erstatningskrav.

Les også: