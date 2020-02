Korona-evakuert nordmann: – Redd folk ikke tør å være sammen med meg

I over en måned har den norske statsborgeren sittet isolert i Kina. Fredag kveld landet vedkommende og to andre nordmenn i Norge, før de ble kjørt rett til Ullevål sykehus for å bli testet for koronaviruset.

Personen NRK har snakket med ønsker å være anonym.

– Jeg er redd for å bli alene. Igjen. Isolert uten å være i isolasjon. At folk ikke tør å være sammen med meg eller sammen med dem som er nær meg. Det er ikke noe kult å være alene. Jeg regner med at noen vil skygge unna. Om ikke alle gjør det, vil definitivt noen gjøre det. Det er sånne ting som er litt vanskelig.

NRK intervjuer nordmannen over telefon, siden vedkommende nå sitter i isolasjon hjemme.

Munnbind og smitteverndrakt

– Hvordan går det med deg?

– Det går fint. Jeg har vært hjemme i to dager nå. Det var mye stress med evakueringa og utrolig mye som måtte ordnes.

Da det ble klart at vedkommende kunne bli evakuert fra Wuhan i Kina, måtte det legges en plan for sikker transport til flyplassen.

– Jeg fikk levert en beskyttelsesdrakt på døra. De har et frivilligsystem der borte nå, så de som holder på å bli gale av å sitte inne får gå og levere ting til de som ikke skal gå ut. Så da tok jeg på meg full beskyttelsesdrakt og det beste munnbindet mitt og dro til flyplassen.

– Hvor vanskelig var det å skaffe transport til flyplassen?

– Det var djevelsk vanskelig. Du må søke om tillatelse for å bevege deg ute og det er ikke lov med privatbiler på veiene. Du må søke om tillatelse for deg og sjåføren, men heldigvis gjorde ambassaden alt dette for meg.

På den ellers så svært travle flyplassen, var det usedvanlig stille da bilen med den norske passasjeren ankom.

– Flyplassen var helt tom. Det var kun vi som skulle være med på flyet til Frankrike som var der. Tre nordmenn, samt noen andre skandinaver og europeere. Vi var kanskje 50–60 stykker totalt.

Fakta om covid-19 Ekspandér faktaboks * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen. * På Fastlands-Kina var det inntil fredag registrert over 75.000 smittede, hvorav 2.236 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen. * Også Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Iran og Sør-Korea har hatt dødsfall som følge av viruset. * I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Egypt, Iran og Israel. Over 600 personer ble smittet på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke, og samlet sett er dødsraten på 2,3 prosent, ifølge en stor kinesisk studie. * WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. (Kilder: AP, AFP, DPA, Store norske leksikon, NTB)

Kjørt rett på sykehus

I Paris ble de som skulle til Skandinavia sendt videre med et annet fly.

– Der ble vi ble hentet av norske smittevernleger. Vi fløy på kryss og tvers i Skandinavia før vi til slutt landet i Oslo. Så var det rett på Ullevål sykehus for å ta koronatest. Testen ble analysert den kvelden og var negativ.

– Var du nervøs for å ta den testen?

– Resultatet var jeg ikke bekymret for, jeg visste at jeg ikke var syk. Jeg hadde jo sittet isolert i en måned.

Alle de tre nordmennene har blitt sjekket for mulig smitte av covid-19, sykdommen som har tatt livet av over 2000 mennesker i Kina. Resultatene av prøvene viser ikke spor av koronasmitte.

– Har du noe kontakt med de to andre nordmennene som ble evakuert sammen med deg?

– Vi har litt kontakt. Vi kjente hverandre ikke fra før, så det er litt spesielt. Vi snakker mye om hvordan de første dagene var hjemme, om folk har fått spist det de savnet, sånn som gulost.

Angrep buss med evakuerte

Den norske statsborgeren skulle egentlig vært med på et fly som skulle til Ukraina, men endret planen i siste liten da det ble klart at det var flere fra Skandinavia som skulle være med flyet til Frankrike.

Ifølge BBC ble seks busser med koronaevakuerte i Ukraina angrepet med steiner og bål da de var på vei til stedet der de skulle sitte isolert i to uker. Dette er en av grunnene til at personen NRK har snakket med ikke ønsker å stå frem med navn.

– Det er en følelse jeg har med tanke på det som skjedde i Ukraina. Og når man ser utstyret familien min har når de kommer med mat til meg, så skjønner jeg at folk er ganske redde. De har maske og gummihansker og fullt opplegg.

ANGREP: Demonstranter som forsøkte å stoppe en buss med evakuerte fra Wuhan i Kina barket sammen med politiet utenfor Novi Sanzhary i Ukraina torsdag kveld. Demonstrantene ville hindre bussen i å kjøre inn i byen, fordi de er redde for å bli smittet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Hvordan opplever du redselen for smitte her i Norge?

– Jeg vet ikke, jeg sitter jo isolert hjemme så jeg kan ikke gå ut og føle på det. Men jeg oppfatter at den er der til en sånn grad at jeg er usikker. Jeg må skaffe meg jobb, og klarer jeg å få meg jobb hvis alle vet at jeg har vært i Kina? Det er jo ikke noe kult for dem heller hvis de ansetter meg. Hvis jeg går ut med navn, skygger folk unna resten av familien min også da?

– Hvor lenge må du være isolert?

– Jeg skal være isolert hjemme i to uker. Hvis jeg får noen symptomer, skal jeg si fra til smittelegen her med en gang. Jeg snakker med smittelegen hver dag og spør hvis det er noe jeg lurer på. Det er god kommunikasjon og ikke noe fare ved å ha meg hjemme.

– Hva er det første du skal gjøre når isolasjonen er over?

– Da skal jeg ut og lage snøengel og løpe meg en tur. Jeg skal gjøre noe som tar plass.

Spesiell beredskap på Ullevål sykehus

Til tross for at de aller fleste med mistenkt smitte får anbefaling om å holde seg hjemme, har flere norske sykehus forberedt mottak av koronasmittede pasienter.

Anne Maagaard, avdelingsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus, sier at de har spesiell beredskap til å ta imot pasienter med smittsomme sykdommer.

– Hvis det skulle bli pasienter som trenger sykehusinnleggelse fordi de er syke av det nye koronaviruset har vi god kapasitet til å ta imot dem, sier Maagaard til NRK.

STOR KAPASITET: Ullevål universitetssykehus har høy kapasitet til å ta imot smittebærende pasienter. Foto: Anders Fehn / NRK

Hun forteller at de til daglig behandler pasienter med smitteførende sykdommer og er derfor trygge på de smitteverntiltakene de jobber under.

– Hvor mange har dere kapasitet til å ta imot?

– Vi har god kapasitet til å ta imot pasienter. Infeksjonsmedisinsk avdeling består av en sengepost og en isolatpost som begge har luftsmitteisolater hvor vi i det daglige isolerer pasienter med for eksempel lungetuberkulose og også meslinger.

Hun forteller at pasienter med mild sykdom fint kan isoleres hjemme, og at det gjerne er pasienter med noe mer alvorlige symptomer som legges inn på infeksjonsmedisinsk avdeling.

– Jeg synes det er litt mye

Den norske statsborgeren som NRK har intervjuet, skjønner ikke hvorfor folk er så redde for viruset her i Norge.

– Ja, det er et skummelt virus, det er nytt, men dødeligheten er ikke høy. Hvis du tenker på det meste konsentrerte området som er Wuhan, hvor det er 11 millioner innbyggere, er det 47.000 mennesker som er syke. Det er 0,4 % av dem som bor der. Og det er det hardest rammede området.

– Synes du frykten er overdrevet?

– Jeg synes det er litt mye. Jeg skjønner ikke hvorfor folk er så redde.