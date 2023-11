Romfartsselskapet SpaceX skal forsøke å skyte opp romfartøyet Starship. Selskapet har lenge ventet på tillatelse fra amerikanske myndigheter.

Tillatelsen har nå kommet.

Oppskytningen var først planlagt til klokken 14 norsk tid fredag, men er nå utsatt til lørdag. Den vil være uten mennesker om bord.

Starship skal når det er ferdig testet sende mennesker ut i rommet. Målet er å bruke det på turer til Mars og månen.

Håpet til Nasa

Det nye amerikanske måneprogrammet er avhengig av Starship. Det er det som skal bringe mennesker ned til månens overflate.

MÅNEN: Starship på vei til landing på månen. Amerikanske myndigheter valgte fartøyet fra SpaceX da de skulle gi kontrakten for den nye månelanderen. Foto: SpaceX

Starship og bæreraketten Super Heavy er sammen den kraftigste raketten som noensinne er bygd.

Planen fredag er å simulere en myklanding for bæreraketten. Det vil skje i havet bare noen kilometer fra oppskytningsstedet i Texas.

Starship skal etter en kort tid ut i rommet vise at den kan overleve møtet med atmosfæren. Etter det vil fartøyet styrte i havet utenfor Hawaii.

SNART SKRAP: Romfartøyet Starship står på toppen av bæreraketten ved rombasen til SpaceX i Texas. Går oppskytningen som planlagt, vil både bærerakett og romfartøy bli skrap på havets bunn. SpaceX skal ikke forsøke å lande de to delene. Foto: SpaceX

Førte til store skader

Det første forsøket endte ikke bra for selskapet til Elon Musk. SpaceX sendte raketten opp fra en plattform som sviktet. Motorene i raketten gravde et stort hull under plattformen. Materiale fra dette hullet skadet sårbar natur i nærheten.

I tillegg sviktet flere deler av raketten. Den eksploderte 29 kilometer over bakken.

Amerikanske myndigheter la ned forbud mot flere oppskytninger av fartøyet. SpaceX hadde i forkant varslet om mulige skader dersom en oppskytning gikk dårlig. Det de ikke hadde varslet om, var det som faktisk skjedde.

At plattformen kunne få betydelige skader selv under en normal oppskytning var ukjent for myndighetene.

I ettertid har Elon Musk innrømmet at de var klar over at plattformen kunne svikte. De tok en kalkulert risiko. De trodde at motorene ikke ville rive i stykker underlaget.

KALDT NOK: SpaceX tester vannkjølingen av startrampen til Starship. Vannet beskytter rampen mot både varme og vibrasjoner fra lyd. Foto: SpaceX

Mange endringer

I september avsluttet myndighetene granskingen av det som skjedde under den første oppskytningen i april.

De kom da med 63 krav til utbedringer. Dette skal SpaceX ha gjennomført. Blant mye annet er startrampen forsterket. Der det før lå betong, betong som ikke tålte belastningen, er det nå vannavkjølte stålplater.

Myndighetene har vært spesielt opptatt av systemet for å sprenge raketten.

Dette sviktet i april. Systemet skal rive hull i drivstofftanken dersom noe går galt under oppskytning. Hullet vil føre til at raketten eksploderer. Det er for å sørge for at raketten ikke faller ned intakt og fører til skader.

ØDELEGGER SEG SELV: En av flere eksplosjoner inntreffer under den første oppskytningen. Disse ødelegger flere motorer og styringssystemene. Alt dette skal nå være forsterket melder SpaceX. Foto: Eric Gay / AP

SpaceX har også vært interessert i at de ikke mister kontroll over motorene. En rekke eksplosjoner førte til at de mistet denne kontrollen i april. Det førte til at de ikke kunne styre raketten, og at den gikk i spinn.

TO DELER: Raketten består av to deler. Romfartøyet Starship og bæreraketten Super Heavy. Når bæreraketten har gjort jobben sin ferdig, så skilles de to delene. Nå skal det skje ved at motorene i bakenden av Starship blir tent. Foto: SpaceX

SpaceX har også endret måten de skiller Starship vekk fra bæreraketten Super Heavy.

I april var planen å gjøre det rent mekanisk med å spinne de to delene. Det fungerte ikke. Nå er det erstattet med et system der kraften fra motorene i Starship skyver fartøyet vekk fra bæreraketten.

Heller ikke denne gangen lover SpaceX at oppskytningen vil gå som planlagt. Det selskapet lover, er at det vil bli spennende.