Raketten til Elon Musk feilet

Oppskytningen av raketten «Super Heavy/Starship» feilet. Dette var det første forsøket på å bruke den nye rakett-typen. Raketten skal lande mennesker på månen, og SpaceX har planer om å sende den til Mars.

SpaceX sa kort tid etter eksplosjonen at oppskytningen var delvis velykket. Det på grunn av at raketten ikke eksploderte ved start. Selskapet har samlet mye data som vil informere dem om hva som gikk galt.

Raketten kom seg gjennom den delen av ferden der den ble utsatt for de kraftigste aerodynamiske kreftene.

Galt etter to minutter og 40 sekunder

Oppskytningen gikk bra helt fram til at bæreraketten skulle skille seg vekk fra romfartøyet Starship.

Frakoblingen skjedde ikke, og raketten begynte å spinne. Den spant i omtrent ett minutt før det kom en eksplosjon som ødela begge deler av rakett-kombinasjonen.

Det er ikke klart om SpaceX ga ordre til at raketten skulle eksplodere eller om det var som følge av spinningen.

Elon Musk melder på Twitter at de fikk mye god data. Han antyder at neste forsøk kan komme om noen måneder. SpaceX har vist at de er i stand til å bygge raketter fort.

GRATULERER: Elon Musk meldte på Twitter at han var fornøyd med innsatsen til de ansatte i SpaceX. Foto: Twitter/Musk

Trodde det ville gå dårlig

– Ikke forvent suksess. Dette vil nok ikke gå bra. Det er en veldig vanskelig ting å gjøre, sa Elon Musk tidligere denne uken.

Første forsøk på tirsdag gikk i vasken. Da var det en fastfryst ventil som stoppet forestillingen. SpaceX melder at det var noe fuktighet i ventilen, og dette frøs til is da de begynte å fylle raketten med det superkalde drivstoffet.

Det tok 48 timer å gjøre alt klart til en nytt forsøk.

STØRRE ENN ALT ANNET: Med sine 120 meter er Super Heavy/Starship større enn rakettene som bragte mennesker til månen. Foto: SPACEX / Reuters

Verdens største

Raketten rager hele 120 meter over bakken. Den vil på starttidspunktet være fylt med 4600 tonn flytende metan og oksygen. En eksplosjon kan ødelegge oppskytningstårnet dersom den skjer rett etter at motorene blir tent.

Motorene i det første trinnet yter en skyvekraft på hele 74 meganewton. Det er like mye som 300 vanlige passasjerfly av typen Boeing 737 NG.

Skulle havne i havet uansett

Både «Super Heavy» og «Starship» er konstruert for å være gjenbrukbare. Under uttestingen vil de likevel bli ødelagt. De to skytes opp som én enhet. Etter litt over to minutter skal «Starship» skilles vekk fra «Super Heavy».

SpaceX ønsket å vise fram mye i løpet av den første ferden. Blant annet følgende:

At bæreraketten greier å frakte fartøyet ut i rommet.

At bæreraketten er i stand til å myklande på jorden.

At fartøyet kan overleve en tilbakevending fra rommet.

«Super Heavy» skulle simulere en landing. Det skulle skje i havet rett øst for oppskytningsstedet. Raketten skulle bremse ned og nå null vertikal hastighet akkurat ved overflaten. Der ville den tippe over og synke.

«Starship» skulle bruke sine egne motorer for å nesten nå farten den trengte for å komme i bane. Over Stillehavet skulle den treffe atmosfæren igjen. Overlevde den dette skulle den sveve ned mot overflaten av havet.

Møtet ville ha vært så brutalt at «Starship» ble ødelagt. SpaceX regnet med at fartøyet kom til å eksplodere. «Starship» skulle kke forsøke å simulere en landing.