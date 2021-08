Søreide: Fortsatt norske borgere i Afghanistan som ønsker seg ut

Regjeringen innkalte til pressekonferanse etter to bombeangrep mot flyplassen i Kabul tidligere torsdag.

Evakueringen avsluttes til tross for at det fortsatt er igjen personer i Afghanistan som regjeringen ønsker å få ut av landet.

– Det er fortsatt igjen norske borgere i Afghanistan som ønsker seg ut. Også andre som ønsker seg ut og som vi vil gi beskyttelse til, er igjen, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en pressekonferanse torsdag.

Hun sier at de ikke avslutter arbeidet med å evakuere fra Afghanistan, men at det ikke finnes noen raske løsninger.

– Vi har fått evakuert alle de lokalt ansatte med deres familier, og for norske borgere så er det sånn at vi fortsetter å holde kontakten med de som har meldt seg, men vi har ingen grunn til å gi urealistiske forventninger til at det vil være mulig å evakuere nå, sa Søreide.

Søreide opplyste også om et fly med over 1000 personer har forlatt Kabul og er på vei til Georgia.

Hentet over 1000

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste at det er evakuert over 1000 personer til Norge.

– Vi har hentet ut i overkant av 1.000 mennesker. 390 av dem er barn. De fleste av dem med tilknytning til Norge, med familie her i utgangspunktet, men også en del enslige, afghanske barn, sier Solberg.

Hun sier at regjeringen har prioritert og arbeidet for at de mest sårbare barna kommer først ut.

– Vi har 28 barn som er afghanere som ble evakuert uten norsk tilknytning fordi de var på sykehuset, og de tas hånd om av barnevernet, sa statsministeren.

Henter ut sårede

Blant de nordmennene som fortsatt er på flyplassen i Kabul er sanitetspersonell ved det norske feltsykehuset.

Feltsykehuset behandler nå skadde fra de to bombeeksplosjonene ved flyplassen tidligere i dag.

– Det norskledede feltsykehuset og alt tilgjengelig sanitetspersonell er mobilisert for å ta imot skadde. De står i en enda mer krevende situasjon nå enn det vi tidligere har omtalt som en kaotisk og krevende situasjon, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

På spørsmål fra NRK sa Bakke-Jensen at de sårede som blir behandlet på sykehuset, blir evakuert av amerikanerne.

Han sa at de kan havne på et mottakssenter som Nato arbeider med å etablere, men sa ikke noe om hvilke land som er aktuelle.