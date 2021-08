Søreide: – Ingen garanti for at vi får alle norske borgere ut fra Kabul

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har deltatt på et ekstraordinært utenriksministermøte i Nato, der de snakket om situasjonen i Afghanistan.

– Vi har et samlet tydelig budskap: Taliban har et ansvar for å opprettholde menneskerettigheter. Særlig for kvinner og jenter, sier Søreide til pressen fredag kveld.

I dag kom det første norske flyet med nordmenn om bord fra Kabul til Gardermoen.

23 norske borgere var blant de evakuerte med C-17-flyet, bekreftet utenriksministeren overfor NRK fredag morgen.

Flyet hadde plass til flere.

– Jeg er glad for at vi fikk det første flyet med norske borgere om bord til Norge i dag tidlig. Som dere har sett på nyhetene, er ikke problemet mangel på fly, men å fylle flyene. Å få folk til flyplassen og inn på flyplassen har vist seg å være vanskelig, sier Søreide.

– Ingen garanti for at vi får alle ut

Søreide sier at Natos viktigste oppgave er å ivareta sikkerheten til personellet som fremdeles er i Kabul. Hun sier at situasjonen i Kabul fortsatt er kaotisk.

Tusenvis av afghanere, desperate etter å komme seg vekk, trenges sammen mellom Talibans kontrollposter og amerikanernes jernring rundt flyplassen utenfor Kabul.

– Det største hinderet for evakuering er situasjonen på utsiden. Det er ikke et system for adgang inn til flyplassen. Tvert imot har vi sett at folk har blitt skadet i kaoset. Vi jobber for å få til denne evakueringen så raskt som mulig, sier Søreide, men legger til:

– Det er ingen garanti for at vi får alle norske borgere ut fra Kabul i denne omgang.

Søreide sier at det er ambassadøren som leder arbeidet på flyplassen og at UD samarbeider godt med andre instanser.

– Vi har bedt om ta alle som ønsker bistand til å reise om å forhåndsregistrere seg. Slik har vi oversikt over hvor mange som trenger hjelp. Reiseregistrering.no er fremdeles viktig. Det er særlig knyttet til når det er tilgjengelige utreisemuligheter.

KAOS: Tusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg inn på flyplassen i Kabul, og ut av Afghanistan. Foto: Mirwais Khan Amiri / Reuters

Stoltenberg: Den hurtige kollapsen var ikke forventet

– Til dere som nå regjerer i Kabul: verdens øyne er rettet mot dere. Taliban må sørge for å opprettholde fred i landet, samt hindre økt bruk av vold, sier Nato-leder Jens Stoltenberg på en pressekonferanse fredag kveld.

Stoltenberg sier at Natos mål var å forhindre terrorister å bruke Afghanistan som en trygg havn mens de planla terrorangrep mot andre land.

– Det har vi oppnådd, sier han, men legger til at det er mange lærdommer å ta med seg videre fra det som har skjedd de siste ukene.

– Den hurtige kollapsen av myndigheter og regjeringsstyrker var ikke forventet, sier Stoltenberg.

NRKs korrespondent hjem fra Kabul: – Ufattelig intense dager.

Nesten tomt fly

– Flyet var nesten tomt, sier Ayesha Wolasmal, søster av NRKs korrespondent Yama Wolasmal. De ble begge evakuert fra Kabul og landet på Gardermoen i dag.

TV 2-reporter Fredrik Græsvik reagerte også på de tomme setene.

– Vi var jo bare noen og tjue stykker på et fly. Det er synd at ikke logistikkapparat på bakken gjør at flere kan bli evakuert ut, i stedet for at vi skal fly halvfulle eller nesten tomme fly ut fra Afghanistan, sa han til VG etter hjemkomsten.

Ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier er flere mennesker drept mens amerikanske styrker og Taliban kjemper for å kontrollere den desperate menneskemengden på flyplassen i Kabul. Fredag ble en sivil tysk borger skutt på vei til flyplassen.