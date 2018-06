Sør-Koreas president: – Nord-Korea på vei mot nedrusting

Moon Jae-in er nå på besøk i Russland. I dag talte han til representantene i statsdumaen som er det lavere kammeret i den russiske nasjonalforsamlingen.

I sin tale sa Moon at regimet i Nord-Korea virkelig har tatt grep i prosessen med å avskaffe sine kjernefysiske våpen. Det skriver det russiske nyhetsbyrået TASS.

Moon Jae-in talte i dag til den russiske statsdumaen Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Uttalelsen har blitt lagt merke til og kommer ni dager etter at USAs president Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un til samtaler i Singapore.

Toppmøtet mellom de to resulterte i en historisk avtale der Nord-Korea forpliktet seg til å avskaffe sitt atomvåpenprogram.

Donald Trump har blitt kritisert for at avtalen ikke ville føre til full nedrustning i Nord-Korea, men i sin tale til den russiske statsdumaen hevder Sør-Koreas president Moon noe annet.

Torsdag kommenterte også Trump nedrustningsprosessen. Han slo fast at det ikke lenger foretas testoppskytinger eller prøvesprengninger og at nordkoreanerne har ødelagt flere av sine atomanlegg.

Donald Trump under et møte i Det hvite hus torsdag Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

– Det vil bli en fullstendig avvikling av atomvåpenprogrammet. Det har allerede startet, sa Trump.

Russland trengs i fredsprosessen.

I sin tale sa Moon at Russland vil spille en nøkkelrolle i den videre fredprosessen.

– Samarbeid med Russland vil være avgjørende for å skape fred på Korea-halvøya, sa Moon.

I tillegg til at den sørkoreanske presidenten mener Nord-Korea gjør konkrete grep for å avvikle sitt atomvåpenprogram sa han samtidig at sikkerhetssituasjonen i området blir stadig bedre.

Moon mener russerne har vært en pådriver for denne prosessen.

– Støtten fra Russland har bidratt til mange av disse endringene, sa Moon i talen ifølge The Korea Times.

Første besøk siden 1999

Det er 19 år siden en sørkoreansk president sist var på offisielt statsbesøk i Russland.

Moon la torsdag ned en krans ved Den ukjente soldats grav i Moskva Foto: SERGEI KARPUKHIN / AFP

I morgen skal Moon Jae-in treffe Russlands president Vladimir Putin i Moskva. På dagsordenen står det økonomiske samarbeidet mellom de to landene, nye handelsavtaler og situasjonen i Nord-Korea.

Moon sa i statsdumaen i dag at han ønsker et tettere samarbeid med Russland.

– Jeg håper jeg får anledning til å vise dere at Sør-Korea ønsker et godt forhold til Russland. Jeg er sikker på at vårt vennskap vil gi oss nye muligheter i Eurasia, sa Moon.

– Når et fredelig regime er etablert vil det øke det økonomiske samarbeidet mellom Nord- og Sør-Korea. Det vil på sikt også involvere Russland.

Presidentens besøk i Russland avsluttes lørdag. Da er det ventet at Moon Jae-in drar til byen Rostov-na-Donu for å se Sør-Korea spille sin andre kamp i fotball-VM mot Mexico.

