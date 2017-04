Solberg: – Faren for å kopiere terroristene øker

– Det er alltid en situasjon når det kommer denne typen hendelser at folk kan bli inspirert og at det kan motivere. Og det er en grunn til at PST øker faren for terror en liten grad opp fra "mulig" til "sannsynlig" for noen måneder framover, sier statsminister Erna Solberg (H).

Lørdag ble en 17-åring pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo. Han er siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale. Gutten som er fra Nord-Norge skal ha vist sympati med IS allerede for to år siden og folk rundt ham skal ha varslet PST.

Fredag slo en 39 år gammel usbeker til mot et kjøpesenter i Stockholm og drepte fire mennesker. Han skal uttrykt sympati for ekstremistgruppen IS.

PST skjerper sikkerheten

– Jeg holder meg oppdatert på det PST gjør under denne reisen til Kina, men det er PST som uttaler seg. Dette er en pågående etterforskning, sier Erna Solberg.

I Sverige brukte terroristen bil, en metode som også ble brukt i Nice, Berlin og London. Terrorforskere har penkt på at metoden ka nvirke inspirerende.

– Vi er inne i høytidssesong i Norge, og vi er i en situasjon der det har vært mange aktiviteter andre steder, sier Solberg.