Snart får du vite hvor mye tid du bruker på Facebook og Instagram

Hvis du er en av dem som irriterer deg over å stadig ha en trang til å åpne Instagram-appen gjentatte ganger i løpet av dagen, klikke deg gjennom historier du egentlig ikke har interesse av, eller på ren automatikk besøke en tidslinje på Facebook fylt opp med virale videoer, kan redningen være her.

I løpet av de neste ukene vil Facebook og Instagram bli oppdatert med en funksjon som lar brukerne se hvor mange timer og minutter de bruker på appene.

En undersøkelse gjennomført av Medietilsynet fra 2017, viser at halvparten av de mellom 9 og 16 år bruker sosiale medier daglig. Opp mot 70 prosent av niåringene som ble spurt i undersøkelsen svarte at de bruker Snapchat daglig.

Gir større brukerkontroll

Brukere får også mulighet til å gjøre appene lydløse i visse perioder på dagen, slik at notifikasjoner ikke forstyrrer.

Oppdateringen gjør at brukerne på forhånd kan bestemme hvor mye tid de maksimalt ønsker å bruke. Appene vil varsle brukerne når tiden har blitt overskredet, slik at brukerne selv kan bestemme om de ønsker å fortsette bruken eller ikke.

Ønsker bevisste brukere

Corporate Communications Manager for Facebook i Norden, Lukasz Lindell, bekrefter nyheten overfor Danmarks Radio.

– Undersøkelser viser at styrkede relasjoner gir bedre trivsel og glede. Vi vil sikre at folk har et bevisst forhold til hvor mye tid de bruker på appen vår, sier Lindell.

– Det er veldig viktig for folk som bruker Instagram og Facebook at de føler tiden de bruker er vel verdt det. Det er hele formålet med denne oppdateringen, sier Ameet Ranadive, som leder et Instagram-team som jobber med brukervelferd, til det amerikanske nettstedet the Verge.

Oppdateringen vil komme i løpet av de neste ukene, ifølge the Verge. Facebook vil imidlertid gjøre funksjonene utilgjengelige for én prosent av brukerne, for å kunne sammenligne tidsbruken til brukere med og uten funksjonene.

Kan være reaksjon på kritikk

Bevegelsen «Time Well Spent» har satt søkelys på hvordan teknologi ødelegger folks oppmerksomhet og gjør at flere føler seg ensomme.

En tidligere Google ansatt, Tristan Harris, står i spissen av kampanjen.

TYDELIG STEMME: Tristan Harris (til høyre) er bekymret for de negative effektene av sosiale medier, spesielt på barn og unge. Her i samtale med programlederen Bill Maher under programmet «Real Time with Bill Maher» i juni 2017. Foto: Janet Van Ham / AP

Det er usikkert om oppdateringen er en reaksjon på kritikken, men det er ventet at oppdateringen vil påvirke de 2,23 milliarder månedlige aktive brukerne på Facebook, og de 1 milliard månedlig Instagram-brukerne.