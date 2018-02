Tidligere Google og Facebook-ansatte tar et oppgjør med det de selv har skapt

– Vi var på innsiden. Vi vet hva selskapene måler. Vi vet hvordan de snakker, og hvordan teknologien fungerer, sier Tristan Harris, tidligere Google-ansatt til The New York Times.

Tidligere medarbeidere i Facebook og Google har samlet seg i bekymring over de negative effektene sosiale medier og smarttelefoner har på barn og unge.

– Negative konsekvenser vi ikke var klar over

– De største superdatamaskinene i verden er på innsiden av to selskaper – Google og Facebook. Og hvor rettes dem? Vi retter dem mot folks hjerner, mot barn, sier Harris som er leder for den nyoppstartede gruppen Center for Humane Technology.

Sammen med tidligere ansatte, investorer og eksperter fra Google, Facebook og Apple, skal de utfordre selskapene de selv har vært med å bygge opp.

Justin Rosenstein – mannen som skapte Facebooks liker-knapp, er en av gruppens medlemmer.

– Mennesker skaper ofte ting med de beste intensjoner, men finner så ut at de har negative konsekvenser vi ikke var klar over, sier Justin Rosenstein til The Guardian.

– Umoden debatt

Direktør for internett og sosiale medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, tror ikke kritikken kommer uventet på Google, Facebook og Apple.

– Det er jo ikke sånn at det ikke er debatt om dette internt i selskapene. Dette er nytt for alle, og veldig mange har ulike synspunkt på hvor grensen bør gå. Men det at disse har vært på innsiden av bransjen, betyr ikke nødvendigvis at det de mener er riktig, sier Waterhouse til NRK.

– Noen vil si det er hyklersk og ha vært med å bygge opp disse selskapene, og nå gå sammen om å kritisere?

– Jeg tror det er viktig å ha forståelse for at mange utviklere er i en prosess med mange førstegangserfaringer. Jo flere stemmer som er med i debatten, desto bedre. Det er ingen tvil om at teknologisk utvikling alltid har vært oppe for debatt – VHS-titting ble også debattert i sin tid.

Waterhouse mener likevel debatten som pågår har et umodent preg.

– Vi ender ofte opp med å snakke om barn og unges tid foran skjermen, versus å løpe i skogen. Det er litt «alle barn er like»-preg over debatten. Barn har ulike behov, noen takler å bruke skjerm i større grad enn andre. Det er forskjell på hvordan voksne synes at barn og unge skal bruke tiden sin, og hva som faktisk er usunt.

IT-eksperten presiserer at det er avgjørende å se på hvordan sosiale medier og smarttelefoner faktisk brukes.

– Noen er veldig opptatt av at barn og unge bare sitter på skjermen hele dagen og ikke har noe sosialt liv, men for mange er nettopp skjermen en sosial plattform.

Vil forske på effekten

De negative effektene av sosiale medier, særlig blant barn og unge, har vært oppe til debatt i USA den siste måneden. I lyset av debatten planlegger Center for Humane Technology å starte opp en egen lobbyvirksomhet for å begrense makten til de store tech-selskapene og kreve forskning på teknologiens innvirkning på barn og unges helse.

Gruppen samarbeider blant annet med den ideelle organisasjonen «Common Sense Media» om en informasjonskampanje kalt «The Truth About Tech» som skal vises på 55 000 offentlige skoler i USA.

Tidligere Facebook-investor Roger McNamee er en av dem som har vært ute i amerikanske medier og sagt at han nå er medlem av gruppen.

– Folk som laget disse produktene kan stoppe dem før de gjør mer skade. Dette er en mulighet for meg til å rette opp feil, sier McNamee til New York Times.