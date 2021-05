Smitten øker i Danmark etter gjenåpning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For andre dag på rad er det registrert over 1000 nye koronasmittede på et døgn.

Danske helsemyndigheter melder om 1012 smittetilfeller på torsdag og 1023 smittetilfeller på fredag. Ikke siden januar er det registrert så mange smittede i løpet av ett døgn.

Det siste døgnet testet over 202.000 dansker seg. Selv om det antallet er langt høyere nå enn i starten av året, som del av gjenåpningsplanen, viser andelen positive prøver at smitten øker.

Andelen positive prøver fra PCR-tester har steget fra 0,49 til 0,51 prosent i løpet av de siste dagene.

R-tallet er igjen kommet over 1, som indikerer at hver smittet person smitter flere enn én.

Skyldes gjenåpningen

Professor i smittsomme sykdommer ved Institutt for klinisk medisin ved Aarhus Universitet, Eskild Petersen, mener smitteøkningen skyldes gjenåpningen av samfunnet.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om det. Restaurantene er fulle, og det er mange mennesker på gaten etter stengetid. Så det er ingen overraskelse, sier Petersen til nyhetsbyrået Ritzau.

Etter at butikkene fikk åpne dørene igjen 1. mars, etter å ha måttet holde stengt siden desember, har det blitt satt salgsrekorder. Salget i detaljhandelen økte med nær 20 prosent fra februar til mars. Mens klessalget har nær doblet seg.

Siden 21. april har barer, kafeer, restauranter, museer, frisører, hudpleiesalonger og en rekke andre virksomheter kunne holde åpent, med et strengt smittevernregime.

I dag forsvant riktignok kravet om at alle besøkende må bestille bord minst en halv time i forveien. Regelen om at private fester må slutte før klokken 23 er også opphevet.

Grensen for hvor mange som kan være samlet er hevet til 25 innendørs og 75 utendørs.

Og fra i går, torsdag, kan alle grunnskoler ha elevene på skolen hver dag. Mens elever i videregående skole følger etter 21. mai.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen besøkte en klesbutikk i Hillerød i forbindelse med gjenåpningen 21. april. Foto: Liselotte Sabroe / AFP

Første kommune stenger igjen

Men i Hørsholm kommune på Nordsjælland må elevene fremdeles holde seg hjemme.

Kommunen er den første som må stenge ned igjen etter gjenåpningen. Årsaken er et utbrudd blant videregåendeelever. Ni personer var samlet for å se en fotballkamp. En eller flere av dem var smittet av koronaviruset.

Nå må alt fra skoler til lokale kulturinstitusjoner, fritids- og idrettsaktiviteter og forretninger stenge midlertidig igjen.

En lov om automatisk nedstengning ved lokale utbrudd over en viss størrelse, bestemmer hva og hvor mye som må stenges. Hørsholm er den første kommunen som får erfaring med den nye loven.

Nå testes så mange som mulig for å begrense smitteutbruddet, som foreløpig teller 80 personer. Omkring 24.000 bor i kommunen.

Ifølge kommuneledelsen er de ni ungdommene ikke å bebreide.

– Det var et sosialt arrangement, hvor de overholdt alle regler. Det har jeg stor respekt for. Og det er det vi som samfunn ønsker. Så det er ikke skjedd noe galt. Vi vil automatisk se steder hvor smitte popper opp, sier borgermester Morten Slotved til Danmarks Radio.

Fortsatt er det strenge smittevernregler som danskene må følge på treningssentre og lignende. Foto: Philip Davali / AFP

Kontroll på sykehusene

Professor Eskild Petersen mener at selv om smitten øker igjen, er presset på sykehusene foreløpig på et håndterbart nivå.

– Innleggelsestallene holder seg lave, så det er ingen stor belastning på sykehusvesenet i øyeblikket. Det skyldes at de eldre, som utgjorde størsteparten av dem som ble innlagt, nå er vaksinert, sier Petersen.

Til sammen er 157 personer innlagt på danske sykehus med covid-19, en økning på en person i løpet av det siste døgnet. 31 av pasientene ligger på intensivavdeling, og 16 av dem er tilkoblet respirator.

De siste døgnene har det vært to dødsfall på grunn av covid-19. I alt er 2495 smittede døde i Danmark under pandemien.

Samtidig går vaksineringen fremover. Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter fredag at hver fjerde danske nå har fått minst en vaksinedose.

Tallene fra Statens Serum Institut viser at 1.463.298 dansker har fått første vaksinedose, det tilsvarer 25,07 prosent av befolkningen. 794.757, eller 13,62 prosent, er ferdigvaksinerte.

