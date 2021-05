Vil helst ha turister fra Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannia

I dag overleverte reiselivsdirektør Bente Holm en ny nasjonal reiselivsstrategi til næringsminister Iselin Nybø (V).

Innovasjon Norge har ledet arbeidet med strategien, på oppdrag fra Fiskeri- og næringsdepartementet.

I rapporten, kalt «Sterke inntrykk med små avtrykk», pekes det på 23 konkrete tiltak som skal gjøre reiselivsnæringen mer lønnsom og bærekraftig fram mot 2030 (se faktaboks lengre ned).

Blant tiltakene er en kalkulator til å regne ut hvilke turister som legger igjen mest penger målt mot klimautslippet deres.

Særlig svenske, danske, tyske og britiske turister kommer godt ut.

NÆRINGSMINISTER: I dag fikk næringsminister Iselin Nybø (V) overlevert en ny nasjonal reiselivsstrategi.

– Lurt å satse på dem som legger igjen mest penger

– Hensynet til lokalsamfunn, natur og klima er fremhevet, noe som er strengt nødvendig om vi skal overleve på denne planeten, sier Tone Rønning Vike, som driver gårdshotellet 292 Aurland i Sogn.

Rapporten legger til grunn at «det internasjonale markedet vil være krevende å opparbeide på nytt, da konkurransen om de reisende vil være stor, og det antagelig vil være færre reisende som resultat av krisens økonomiske konsekvenser.»

I første fase etter pandemien skal Norge derfor satse på nærmarkedene i Skandinavia og Europa.

Vike kaller det en «visjonær strategi der vekst skal skje med vern»:

– Norge har alle muligheter til å bli «verdens grønne hjerte», og utvikle naturbasert reiseliv, men da må infrastrukturen forbedres.

GRØNT HJERTE: – Norge har alle muligheter til å bli «verdens grønne hjerte», sier Tone Rønning Vike, som driver gårdshotellet 292 Aurland i Vestland. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sivert Bjørnstad (Frp) sitter i næringskomiteen på Stortinget. Han liker Klimasmart-kalkulatoren.

– Strategien om å hente de turistene som legger igjen mest penger virker veldig fornuftig. Norge kan aldri bli billigst, og sannsynligvis kan vi ikke bygge opp et apparat til å ta imot de store massene heller. Da er det lurt å satse på dem som legger igjen mest penger.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er mer forbeholden:

− Strategien inneholder mange gode intensjoner, og gode mål. Et grønt, lønnsomt, helårlig, og digitalt reiseliv er målet og har vært under utvikling lenge. Men strategien mangler foreløpig forpliktelser for hva staten, som styrer rammebetingelsene, skal gjøre.

GEIRANGER: − Strategien inneholder mange gode intensjoner, men mangler forpliktelser for hva staten skal gjøre, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: ØYVIND SANDNES / NRK

– Regjeringen må vise at de mener alvor

– Dette er en gavepakke til regjeringen, sier Leder i Virke Reiseliv, Astrid Bergmål.

Hun viser til at næringen hadde en eksportverdi på 59 milliarder i 2019, og om lag 170.000 jobbet i næringen.

– Men potensialet er mye større, om vi sørger for en skikkelig satsing.

Hun legger til at det er viktig at strategien følges opp – «og ikke legges i skuffen».

– Nå er det opp til regjeringen å vise om de mener alvor når de sier at de vil satse på reiselivet.

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Holm avviser at rapporten blir glemt.

– Denne gangen har vi hengt bjellen på katten med fordeling av ansvar for hvem som skal følge den opp, sa hun, da hun la fram rapporten.

Reiselivsdirektør i Visit Sognefjord AS, Ståle Brandshaug, er en av dem som har bidratt til rapporten.

– Pandemien har synliggjort viktigheten av norsk reiseliv når det gjelder arbeidsplasser og verdiskaping. Reiselivsstrategien bruker #forviktigforskuffen, og det er nå helt avgjørende at det blir lagt betydelig nasjonal politisk vilje frem mot 2030, sier han.

Tiltakene i den nye reiselivsstrategien Ekspandér faktaboks Restart Reiseliv 2021-2024 – et program for gjenoppbygging etter pandemien. Målrettede tiltak som iverksettes etter hvert som reiselivsmarkedenes muligheter åpner seg igjen.I tett samarbeid med næringsaktørene og deres behov og prioriteringer.

Innovasjonsverksted – et virkemiddel for økt innovasjon og tjenesteutvikling i bedriftene. Et lavterskeltilbud for gründere og etablerte bedrifter, som vil jobbe mer systematisk med nyskaping og innovasjon.

Nasjonalt konsept for mat- og måltidsopplevelser. Et konsept som binder sammen markeder, spisesteder og leverandører, og kobler sjømat, landbruk, vilt/høsting og lokale spesialiteter.

Friluftsliv, Nature the Norwegian Way. En felles plattform basert på norske friluftslivstradisjoner, for å stimulere produktutviklingen og styrke utviklingen av naturbaserte opplevelsesbedrifter.

Program for nyskapende kulturopplevelser. Et program som skal støtte initiativer i skjæringspunktet mellom reiseliv og kultur.

Nasjonalt ressurssenter for kultur- og idrettsarrangement. Ressurssenteret vil senke terskelen for å lage arrangement, og bidra til at det jobbes mer målrettet og effektivt.

Lære hele livet - framtidsrettet etter- og videreutdanning (EVU). Et nasjonalt koordinert programbasert kompetanseløft for etter- og videreutdanning i reiselivet.

Samisk reiseliv – en delstrategi. Samisk reiseliv må få utvikle seg i riktig takt og ikke minst på egne premisser.

REIS21. En prosess som møter utfordringer på viktige samfunnsområder, utvikler helhetlige nasjonale strategier for forskning og innovasjon, involverer bredt gjennom åpne innspillsrunder og skaper samspill mellom næringsliv, forskning, interesseorganisasjoner og myndigheter.

Digitalt løft som konkurransefortrinn. En akselerasjon av det digitale skiftet og stimulering av sentrale aktører til å samarbeide om nye forretningsmuligheter, med mål om økt verdiskaping gjennom innovasjon.

Grønne reiser - pilotprosjekt for framtidens transportløsninger. 75 prosent av CO2-utslippene i reiselivet er knyttet til transport og det er nødvendig å jobbe frem nye tilbud som både gir lave utslipp og samtidig blir attraktive for forbrukerne.

2. Destinasjon 3.0 - pilot for aktørsamarbeid på framtidens reisemål. Fornye organiseringen på reisemålsnivå, styrke samspillet i næringen, løfte innovasjon og omstilling, utforske finansieringsmodeller og modeller for destinasjonsledelse, samt utvikle samarbeidet med kommune og relevante offentlige instanser.

Klimasmart - en kalkulator for markedsutvikling. En digital metodikk som kobler data både på utslipp og forbruk. Dette vil avdekke hvilke turistmarkeder som legger igjen hvilket forbruk per kilo CO2-utslipp på transportdelen av reisen.

Nasjonal Monitor – all innsikt på ett sted. En nasjonalt anerkjent analysemodell som beskriver næringen, viktige kjennetegn ved utviklingen i sektoren og designes slik at den også etter hvert kan simulere fremtidig utvikling basert på kunstig intelligens.

Forvaltning og finansiering av fellesgoder. Styrke den opplevelsesbaserte infrastrukturen og besøksforvaltningen som norsk reiseliv er helt avhengig av.

Bedre nasjonal koordinering av reiselivspolitikken. En løsning for en permanent og koordinerende funksjon som kan samordne de berørte departementene og virkemiddelaktørene.

Regional oppfølging basert på regionale forutsetninger. Fylkeskommunene bør lage regionale oppfølgende strategier som gir retning og synliggjør ambisjoner, blir bestemmende for regional virkemiddelbruk og utviklingen av regionale innovasjonssystemer.

Kommunens kunnskap om og rolle i reiselivets utvikling. En nasjonal kunnskapsplattform for kommunens roller og ansvarsområder overfor reiselivet.

Gjennomgang av bedriftsrettede virkemidler i reiselivet. Gå gjennom virkemidler som kanaliseres gjennom Innovasjon Norge, DOGA, SIVA, Enova og Forskningsrådet, for å sikre at disse er tilgjengelige og relevante for alle aktørene i reiselivsnæringen.

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i bedriftene. Det bør iverksettes et nasjonalt mobiliserings- og kvalifiseringstiltak for å sikre økt deltakelse fra reiselivsbedriftene og en kunnskapsbasert utvikling av reiselivsnæringen.

Garantiordninger for kongresser - risikoavlastning for arrangørorganisasjonene. Aktørene mener det er behov for å etablere en ordning for prefinansiering, samt en garantiordning.

Norsk offentlig utredning (NOU) om reiselivets rammevilkår. Det bør settes ned et offentlig utvalg som foretar en helhetlig gjennomgang av alle relevante rammevilkår, og gir forslag til modernisering og tilpasninger i tråd med strategiens mål.

Rammevilkår for cruisevirksomhet i norske farvann. Regjeringens krav om nullutslipp i verdensarvfjordene innen 2026 bør vurderes utvidet til alle norske cruisehavner. Noe som støttes av 13 av de store norske cruisehavnene.

Hotell ønsker akutte tiltak

Tradisjonsrike Union Hotel Geiranger i Møre og Romsdal har vært stengt siden desember.

– Mot en normal situasjon, så ser strategien veldig bra ut. Den spisser reiselivet mot digitalisering og det grønne skiftet. Men da må vi først overleve frem til en normal situasjon. Det er akutte tiltak vi er avhengige av nå, sier hotelldirektør Monja Mjelva.

Preben Moen er hotelldirektør ved Gloppen Hotell i Vestland. I likhet med kollegaen er han glad for miljøfokuset.

– Hele reiselivet må jobbe mot og bli så bærekraftig som mulig etter pandemien. Det ser ut som at Innovasjon Norge har forstått det. Det er jeg veldig glad for.