Slik kom Nobelkomiteen fram til årets vinnar

Komiteens medlemmer velges av Stortinget for seks år med mulighet for gjenvalg. Hvert tredje år er henholdsvis to og tre medlemmer på valg.

Plassene fordeles etter Stortingets sammensetning. Nobelkomiteens medlemmer i dag er:

Berit Reiss-Andersen (Ap). Komiteens leder fra 2017. Medlem av komiteen fra 2012, gjenvalgt for perioden 2018–2023.

Henrik Syse (Høyre). Komiteens nestleder. Valgt for perioden 2015–2020.

Thorbjørn Jagland (Ap). Medlem av komiteen fra 2009, gjenvalgt for perioden 2015–2020. Ledet komiteen 2009–2014.

Anne Enger (Sp). Valgt for de to årene som gjensto av avdøde Kaci Kullman Fives periode, 2018–2020.

Asle Toje (Frp). Valgt for perioden 2018–2023.

Komiteen har tre vararepresentanter, som alle er valgt for perioden 2018-2020:

Kristin Clemet (Høyre)

Inger Skjelsbæk (SV)

Sofie Høgestøl (Venstre)

Komiteens sekretær er Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad. Han er ikke del av komiteen.

(Kilde: Nobelinstituttet)