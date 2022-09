Slik er mobiliseringen i Russland

Russere som har gått ut i gatene og protestert mot krigen i Ukraina, risikerer nå å selv bli sendt til krigen.

Det er det uavhengige russisk menneskerettighetsmedieprosjekt OVD-Info, som melder at dette skjer i minst 16 politidistrikter inkludert Moskva og St Petersburg.

Ifølge Danmarks Radio jobber OVD-Info nå med å yte juridisk bistand til de arresterte demonstrantene.

Demonstrantene skal ha fått overrakt innkallingspapirer mens de var på politistasjonen.

Russlands president Vladimir Putin varslet 21. september varslet en opptrapping av krigen i Ukraina. Det skulle ifølge Putin foregår ved en «delvis militære mobilisering» ved å kalle inn 300.000 reservister til å delta i kampene mot ukrainerne.

Knappe to dager etter Putin sin tale tyder alt på at alle mulige kan innkalles. Selv hevder det russiske militæret at 10.000 har meldt seg frivillig til å slåss i Ukraina.

Har ikke noe valg

Viktor Bugreyev bor i Moskva og jobber med data i en bank.

– Jeg fikk innkalling i går om at jeg må melde meg for militæret klokken 1500 i dag, forteller Bugreyev til russiske medier.

Viktor Bugreyev holder opp brevet som viser at han må melde seg til tjeneste i forsvaret i Russland. Foto: OSTOROZHNO NOVOSTI

Han viser fram papiret med innkallingen, og legger til at han ikke er reservist, aldri har tjenestegjort i forsvaret, eller har noen som helst militær erfaring.

På spørsmål fra journalisten om hva han nå skal gjøre svarer han raskt:

– Jeg må møte opp, jeg har ikke noe valg ellers blir jeg straffeforfulgt.

Å motsette seg å bli innrullert til krigen kan straffes med opp til 15 år i fengsel i Russland.

Henter ut studenter

Da president Putins talsmann, Dmitrij Peskov i går ble spurt om det er hensiktsmessig å kalle arresterte demonstranter inn i hæren, var svaret: «Det er ikke i strid med loven».

Den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov mener det ikke er i strid med mobiliseringsloven å innkalle de som ikke står på reservistlisten. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Det er ikke en delvis mobilisering, det er en 100 % mobilisering, sier Alexandra Garmazhapova, president for Free Buryatia Foundation i øst Sibir til The Guardian.

Aktivistgruppe har det siste døgnet mottatt og identifisert mer enn 3000 rapporter om det de mener er innkalling av folk til forsvaret som ikke står på reservist listen

Den uavhengige tankesmien Institute for the study of war sier russiske myndigheter nå bryter sitt løfte om å kun rekruttere personer med militær erfaring.

De viser også til at meldingstjenesten Telegram i en video fra universitetet i republikken Burjatia i den sørlige delen av Sibir avslører at militærpolitiet går inn i forelesninger og henter ut studenter.

Dette til tross for at den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu flere ganger har sagt at studenter ikke blir mobilisert.

Går etter innvandrermiljøer

Tankesmien skriver også at det er sannsynlig at Kreml vil mobilisere etnisk ikke-russiske og innvandrermiljøer i en uforholdsmessig hastighet.

Et medlem av Kremls russiske menneskerettighetsråd, Kirill Kabanov, foreslo obligatorisk militærtjeneste for sentralasiatiske innvandrere som har mottatt russisk statsborgerskap i løpet av de siste ti årene, og truet med å konfiskere deres russiske statsborgerskap hvis de ikke mobiliserer.

Videre skriver tankesmien at en Armensk Telegram-kanal publiserte en mobiliseringsliste fra Tuapse ved nordøstkysten av Svartehavet, som angivelig består av 90 prosent etnisk armenske innbyggere, til tross for at byens totale armenske samfunn bare er 8,5 % av befolkningen

Mye tyder på at den militære mobiliseringen er mye større enn de 300 000 Putin snakket om.

Den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta Europe rapporterte at en kilde i presidentadministrasjonen sa at Russland forsøkte å trekke mer enn 1 million mennesker inn i hæren.

Dette er ikke bekreftet av andre medier. Men video og rapporter fra hele Russland har vist at innkalling til tjeneste finner sted selv i små byer, noe som tyder på at tallene kan være langt høyere.

Og det er langt fra bare vanlige folk i distriktene som motsetter seg dette.

Den russiske regjeringens talsmann Dmitrij Peskov måtte torsdag ta sin 32 år gamle sønn i forsvar, etter at opposisjonsaktivister anklaget ham for å nekte å gå i krigen.

Tilhengere av den fengslede Aleksej Navalnyj ringte etter sigende Nikolaj Peskov og utga seg for å være ververe fra militæret. De ga ham ordre om å møte opp ved nærmeste sesjonskontor. Peskov skal så ha nektet å ta imot ordren og sagt at han skal løse dette «på et høyere nivå.»

Dmitrij Peskov uttalte torsdag at han er klar over samtalen, men at sønnens uttalelser ble tatt ut av sammenheng.

Ber russere protestere

Zelenenskyj oppfordrer russere til å protestere mot den delvise mobiliseringen av reservestyrkene som Putin kunngjorde onsdag.

I Zelenskyjs daglige videotale henvender han seg til russere og sier at 55.000 russere allerede har mistet livet i krigen.

– Vil dere ha mer? Nei? Så protester, oppfordrer han.

Zelenskyj sier russere som ikke tar til motmæle er medskyldig i «forbrytelsene, drapene og torturen mot ukrainere».