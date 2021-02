Skyter mot demonstranter i Myanmar

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Det har den siste tiden vært frykt for at militærjuntaen vil slå hardt ned på sine motstandere etter massedemonstrasjonene.

Nå bekrefter et medlem av studentforeningen til nyhetsmagasinet Frontier Myanmar, at flere ble skadet da politiet skjøt mot demonstrantene i Mandalay for å spre dem.

En demonstrant i Myanmar som akkurat er sluppet fri roper til de militæret at flere må få gå. Foto: STR / AFP

Mandag var tusenvis av demonstranter igjen ute i gatene. Kuppmakerne har kuttet nettilgangen og styrket tilstedeværelsen rundt om i landet.

Stokker, sprettert og gevær

Militæret i Myanmar har pågrepet flere aktivister og medlemmer av valgkomiteen på grunn av anklager om valgfusk.

Dette til tross for at landets valgstyre og internasjonale valgobservatører sier at det ikke finnes bevis.

I landets nest største by Mandalay kom ti lastebiler fulle av soldater og politi for å slå ned på rundt 1000 demonstranter.

Politiet skjøt med sprettert allerede før de gikk ut av lastebilene. Mange fra politiet var også bevæpnet med gevær. Det melder en fotograf som var til stede til nyhetsbyrået AFP.

Soldatene og politiet angrep deretter demonstrantene med stokker og sprettert.

Man kunne også se at politiet siktet med gevær og flere hørte lyder i luften som lignet skudd. Lokale medier rapporterte at gummikuler også ble avfyrt i mengden, og at noen få mennesker ble skadet.

Det er også militære kjøretøy i gatene i landets største by Yangon.

– Dette er en kamp for fremtiden vår, fremtiden for vårt land,» sa ungdomsaktivist Esther Ze Naw under en protest i Yangon til Reuters.

Demonstrant i Myanmar sier sin tydelige mening med skiltet «Vi vil ikke ha en militær regjering» Foto: JACK GUEZ / AFP

Arresterte barn

I hovedstaden Naypyitaw samlet demonstranter seg utenfor en politistasjon. De krevde løslatelse av en gruppe svært unge studenter som ble arrestert mens de deltok i demonstrasjonene.

En elev som klarte å rømme, fortalte at elevene var mellom 13 og 16 år gamle. De sier de demonstrerte fredelig da opprørspolitiet plutselig kom og begynte å arrestere dem.

Det er ikke klart nøyaktig hvor mange elever som ble arrestert. Man antar det var mellom 20 og 40 ungdommer.

Fortsatt husarrest

Demonstrantene gjør det også klart at de ikke ønsker å leve under et militært diktatur.

Voldsbruken så langt har vært begrenset, men søndag kom det igjen meldinger om at politiet åpnet ild for å spre demonstranter ved et kraftverk i nord Myanmar.

Det er uklart om de brukte gummikuler eller skarp ammunisjon. Ifølge en reporter i byen ble to personer skadet.

På onsdag ble Mya Thwe Thwe Khiang, en 19 år gammel jente skutt og drept av en politimann i hovedstaden Naypyitaw.

Mandag ble det også klart at militærjuntaen forlenger Aung San Suu Kyis periode i husarrest fram til onsdag.

Demonstrantene vil at regjeringssjef Suu Kyi skal slippes fri Foto: SAI AUNG MAIN / AFP

Regjeringssjef og fredsprisvinner Suu Kyi var blant dem som ble pågrepet da militæret kuppet makten for to uker siden. Et av demonstrantenes viktigste krav har vært at Suu Kyi blir satt fri.