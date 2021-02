– Min far har ikke gjort noe galt. Vær så snill. Hvorfor skal dere ta ham?

Desperat stiller Ma Thwin og søstera dette spørsmålet gjentatte ganger til soldatene som er i ferd med å røske med seg faren deres.

I videoen familien har delt på Facebook, ser vi en eldre mann som er omringet av soldater med våpen. Stemningen er amper og desperasjonen i døtrenes stemme er tydelig.

Videoen viser soldater som drar en mann mot en ventende bil, mens døtrene følger etter. De forsøker å få svar samtidig som de filmer soldatene.

Faren deres er en av medlemmene i valgkomiteen som godkjente valgresultatet i Myanmar der Aung San Suu Kyis parti (NLD) fikk en overveldende flertall.

Ber om hjelp online

Videoen til Ma Thwin er en av mange som viser hvordan soldatene forsøker å ta med seg aktivister og medlemmer av valgkomiteen, ofte midt på natta.

Fredag ble huset til professor Khin Maung Lwin, rektor ved det medisinske universitet i Mandalay ransaket uten nødvendige tillatelser, melder The Irrawaddy.

En av rektorens døtre startet en direktesending på Facebook da de oppdaget at flere soldater hadde samlet seg foran boligen.

– Kan dere vær så snill og fortelle oss hvorfor dere er her. Hvem er dere og hvor er papirene deres, spør hun.

Underveis i videoen ber hun også om hjelp fra dem som ser på direktesendingen og ber dem om å komme til huset. Soldatene trakk seg tilbake etter at naboer dukket opp og begynte å slå på gryter og panner for å vekke oppmerksomhet.

En annen video viser en familie som diskuterer med soldater som har forsøkt å slå seg gjennom inngangsporten.

– Kan de av dere som er våkna, vær så snill og komme til huset vårt. De er her for å arrestere pappa, sier Swe Zin Min Naing.

Denne ender med at soldatene kommer seg inn og ransaker huset på jakt etter faren. De drar derimot tomhendt uten å finne ham.

Alvorlig opptrapping

Militæret i Myanmar har pågrepet flere aktivister og medlemmer av valgkomiteen på grunn av anklager om valgfusk. Dette til tross for at landets valgstyre og internasjonale valgobservatører oppgir at det ikke finnes bevis.

Flere leger og helsepersonell som har deltatt i sivil ulydighetskampanjer har også blitt arrestert, melder The Irrawaddy.

– Dette er alvorlig og bekymringsfullt. Det er et mønster med gradvis opptrapping fra dag til dag, sier Kristian Stokke, styreleder for Myanmarkomiteen.

Han mener hæren forsøker å sende et signal til resten av befolkningen ved å arrestere lederskikkelser.

– Det er ikke mulig for dem å arrestere alle som demonstrerer. Så de går etter lederne for å spre frykt til resten, sier Stokke.

Antallet politiske fanger i Myanmar har mer enn doblet seg siden kuppet. Det sier Mark Farmaner, direktør for Burma Campaign UK til The Guardian.

– De siste nettene har det vært en bølge av arrestasjoner. Ingen vet hvor de er, eller hva som skjer med dem, sier han.

I natt kom det en kunngjøring fra militæret om at de skal løslate 23.314 myanmarske og 55 utenlandske fanger. Det melder Reuters.

Det er spekulasjoner om at dette gjøres for å skape mer uro i demonstrasjonene og for å frigjøre plass i landets fengsler til dem som nå demonstrerer mot militærkuppet, skriver Myanmar Now.

– Hæren vil bruke alle maktmidler

Stokke i Myanmarkomiteen tror at hæren vil bruke alle maktmidler for å få kontroll over situasjonen og slå ned på demonstrasjonene.

– De kan gi arbeidsgivere press for å få slutt på sivil ulydighet på arbeidsplassene. Det er erklært unntakstilstand og innført portforbud, sier han.

Det meldes også at militæret forsøker å kontrollere kommunikasjon ved å blokkere sosiale medier, stenge internett og innføre såkalte cyber laws, som vil gjøre det straffbart å uttale seg kritisk på nett.

– Jeg tror de vil forsøke å unngå det, men hærens siste skanse er å bruke direkte våpenmakt, sier Stokke.

19- åring skutt og drept

Flere steder i Myanmar har det blitt meldt om at militæret og politiet har tatt i bruk vannkanoner og gummikuler for å holde demonstrantene tilbake.

I noen tilfeller er det også meldt at det har blitt brukt skarp ammunisjon.

På onsdag ble Mya Thwe Thwe Khiang, en 19 år gammel jente skutt og drept av en politimann i hovedstaden Naypyitaw.

En video som NRK har fått tilgang til, viser øyeblikket der Mya Thwe Thwe Khiang, en 19 år gammel jente blir skutt i hodet av politiet. Hun har på seg en rød genser og motorsykkelhjelm. Skutt blir hørt på videoen og hun faller brått om på bakken for personer løper bort for å bære henne vekk. Du trenger javascript for å se video. En video som NRK har fått tilgang til, viser øyeblikket der Mya Thwe Thwe Khiang, en 19 år gammel jente blir skutt i hodet av politiet. Hun har på seg en rød genser og motorsykkelhjelm. Skutt blir hørt på videoen og hun faller brått om på bakken for personer løper bort for å bære henne vekk.

Militært kupp etter dårlig valgresultat

Mandag 1. februar erklærte militæret i Myanmar at de har tatt over makten i landet. Kuppet kom få timer før landets nyvalgte nasjonalforsamling med Aung San Suu Kyi i spissen, skulle tre sammen for første gang.

I valget fikk Suu Kyis parti (NLD) overveldende flertall i nasjonalforsamlingen etter en brakseier i valget. Nå sitter hun og den folkevalgte presidenten fengslet.

General Min Aung Hlaing og hæren mener at Suu Kyi og partiet ikke har gjort nok for å etterforske anklagene om valgfusk i valget i november. Valgobservatører har derimot kunngjort at det ikke var tegn til nevneverdige uregelmessigheter knyttet til valget.

Hæren har innført unntakstilstand, og hevder at de planlegger å gjennomføre nye demokratiske valg om ett år.