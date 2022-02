Skredekspert mener uforsiktige guider i Alpene øker faren for dødsulykker

– Vi ser at en del ulykker skjer i grupper på guidede turer, hvor guidene dessverre tar med gjestene sine ut i alt for farlig terreng, sier Kjetil Brattlien.

Skredeksperten har undersøkt 50 dødsulykker med skred, og skrevet tre bøker om temaet. Han mener guider i alpelandene ofte tar for stor risiko.

– Felles for alle ulykker er at folk har valgt for farlig terreng, for utsatt og for bratt, sier Brattlien.

Skredekspert Kjetil Brattlien. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Guidene har lang utdanning, men jobber ofte for seg selv. Mange av dem har dårlige holdninger, mener skredeksperten.

Han sier tidligere statistikk på området har vært dyster.

–Det var flere som omkom i Alpene på tur med guide enn det var som var på tur uten guide, sier Brattlien.

– Så du tenker at en del av guidene har et avslappet forhold til stor risiko?

– Ja, helt klart.

Guide blant de døde

Det er betydelig skredfare i området ved Tyrol med faregrad 3 på en femdelt skala. Siden mandag har det falt mellom 50–120 scm snø i området.

Lokale eksperter har advart om at skiløpere kan utløse skred, og det har det vært mange av i Tyrol skriver Tiroler Tageszeitung.

Fredag døde en norsk 43-åring i et snøskred i Klösterle i Vorarlberg. Samme dag døde fire svensker og deres østerrikske guide i et skred i Tyrol.

Lørdag hadde ni personer mistet livet i flere snøskred i Østerrike i løpet av 24 timer, melder AFP. Åtte av dem i Tyrol.

Fint vær og store mengder ustabil nysnø ser ut til å være en svært uheldig kombinasjon.

– Det er veldig farlige forhold, sier Brattlien.

Redningshelikoptre ved Gammerspitze i Østerrike, hvor en person omkom i et snøskred fredag. Foto: ZEITUNGSFOTO.AT / AFP

Forskjell på topptur i Norge og Alpene

Til tross for at skredeksperten er skeptisk til guidene i Alpene, har bare pene ord om norske guider.

– Norske guider er ofte veldig ordentlige og opptatt av gjestenes sikkerhet, på en mye bedre måte enn andre guider, sier han.

Foreningen Nortind – Norske Tindevegledere er en del av det internasjonale forbundet for fjellguider IFMGA.

Foreningen ble opprinnelig stiftet av alpelandene Østerrike, Frankrike, Sveits og Italia.

Halvor Dannevig er fungerende president i Nortind. Han vil ikke spekulere i om lokale guider i Alpene tar større risiko.

– Det er en vesentlig forskjell mellom toppturer i Alpene og i Norge. Jeg har guidet en god del i Alpene selv. Veldig mange av de som går på toppturer går med guide. Det er flere personer som går med guide, enn uten. Men her i Norge er det bare en liten brøkdel som går med guide, sier han.

Halvor Dannevig, fungerende president i Nortind.

– Mener du at statistikken blir slik at siden de fleste går med guide, så vil også de fleste ulykker skje med guide?

– Det tror jeg er en faktor, men jeg kan selvfølgelig ikke utelukke muligheten for at guider også vurderer feil. Går man på lagdelt vintersnø i skredterreng, så vil det av og til kunne gå skred.

Dannevig forteller samtidig at de ikke har hatt noen skredulykker med norske guider hvor noen har omkommet. Verken i Norge eller i Alpene.

– Nei, vi har ikke det. Vi er jo langt færre. Det er tusenvis av guider i Alpene, mens i Norge så er vi akkurat bikka hundre godkjente tindevegledere.

Dødsulykkene i Norge har stort sett vært uten guide. Men det har også vært noen tilfeller med utenlandske guider, ifølge Dannevig.

Opp til retten å vurdere

Østerriksk politi ønsker ikke å kommentere overfor NRK hvorvidt lokale guider generelt tar for store sjanser.

Når det gjelder ulykken en nordmann omkom i på fredag, svarer Markus Klocker ved Vorarlberg politidistrikt følgende:

– Det er ikke opp til politiet å avgjøre. Vurderingen vil bli gjort av profesjonelle som en del av rettsprosessen.

Samtidig opplyser han at det var varslet betydelig skredfare da dødsulykken inntraff.

Eksperter i det alpinske politiet etterforsker nå saken.